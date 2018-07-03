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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Еще на двух планетах климат может быть таким, как на Земле, – ученые

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Еще на двух планетах климат может быть похожим на земной
Еще на двух планетах климат может быть похожим на земной / libertygalaxy.com

Исследователи провели математическое моделирование и выяснили, что наклон оси двух планет, похожих на Землю, имеют подобный нашему климат. Эти планеты имеют название Kepler-186f и Kepler-62f.

Об этом сообщает "Популярная механика".

Ученые предполагают, что климат на этих планетах должен быть мягким и стабильным, как на Земле.

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Обе планеты открыли в 2014 году. При этом, одна из них, Kepler-186 f, была первой землеподобной планетой, расположенной не очень далеко и не очень близко к своему светилу для того, чтобы на ее поверхности могла существовать жидкая вода.

Как показало математическое моделирование, наклон оси экзопланет достаточно стабильный и небольшой. Так, Kepler-186 f меняет наклон оси в узком диапазоне и медленно, поэтому времена года сменяют друг друга примерно так же, как на Земле. Похожая ситуация на экзопланете Kepler-62f. Она чуть больше Kepler-186 f и Земли, но не настолько велика, чтобы быть газовым гигантом, и климат там тоже относительно стабилен.

Что такое экзопланета? Это планета за пределами нашей Солнечной системы, которая вращается вокруг другой звезды или дрейфует по космическому пространству. Первую экзопланету обнаружили в 1988 году. На сегодня известны 3500 таких объектов. При этом лишь незначительная часть из них способна поддерживать жизнь.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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