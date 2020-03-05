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      Еще на три виллы: Ахметов заработал на поднятии тарифов 15 миллиардов гривен

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      ДТЭК Ахметова получила операционную прибыль EBITDA 15,1 млрд грн, рентабельность – более 20%.

      Энергетический холдинг ДТЭК в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%. Об этом говорится в сообщении компании "Dragon Capital" со ссылкой на данные холдинга.

      По курсу Нацбанка по состоянию на 5 марта 2020 года показатель EBITDA в ДТЭК Энерго составил 15,11 млрд грн, что на 34% меньше, чем в 2018 году.

      По данным "Dragon Capital", в 2019 году продажи компании ДТЭК Энерго составили $2,98 млрд, что на 11% ниже, чем в 2018 году.

      Рентабельность EBITDA ДТЭК в 20,4% остается высоким показателем по сравнению с финансовыми данными других компаний. Например, EBITDA маржа компании Метинвест, которая также входит в СКМ, за 2019 год составила 15,3%.

      Также из отчетов ДТЭК известно, что холдинг в прошлом году выплатил почти $100 млн долга, в том числе и держателям евробондов. Эти облигации были выпущены в 2013 году. Известно, что среди покупателей бумаг в 2013 и 2015 годах была компания ICU, совладелец которой Макар Пасенюк был финансовым советником прошлого президента Петра Порошенко. В компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко работал экс-председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк, за время руководства которого комиссия ввела так называемую формулу "Роттердам+" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагала, что в тариф закладывается стоимость угля по котировке в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину.

      После этого отбыло резкое подорожание еврооблигации ДТЭК. В прошлом году НАБУ объявило подозрение Вовку в деле о злоупотреблении служебным положением при вводе формулы "Роттердам+", он объявлен в международный розыск.

      Холдинг ДТЭК Энерго включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил виллу во Франции за 200 млн евро. Осенью прошлого года ДТЭК Энерго объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытие импорта электроэнергии и угля.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: НАБУ Деньги Энергетика Ринат Ахметов
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