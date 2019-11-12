Еще одна страна хочет перейти на евро

Хорватия планирует перейти на использование евро до 2024 года. Стратегической целью государства является переход на главную валюту Европейского Союза до истечения полномочий нынешнего правительства.

В начале 2019 года Хорватия уже направила Европейскому центральному банку письмо о намерении присоединиться к европейской системе валютного обмена, рассказал премьер-министр государства Андрей Пленкович. Об этом сообщает Slobodna Dalmacija.

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Хорватский премьер также перечислил основные экономические преимущества от такого нововведения. Среди них снятия валютного риска, снижение затрат на внутренние займы и усиление конкурентоспособности экономики.

Вводя евро, Хорватия навсегда решает валютные риски, навсегда устраняет затраты на конвертацию. Также бизнесменам важно понимать, что использование единой валюты постоянно способствует усилению международного обмена и конкурентоспособности,

– пояснил Андрей Пленкович.

Что известно о нынешней валюту Хорватии?

Сейчас в Хорватии существует единая валюта, используемая в государстве – куна. Современная куна используется в Хорватии с 1994 года, когда пришла на смену хорватском динару. Курс сейчас составляет примерно 3,62 гривны за 1 куну.

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