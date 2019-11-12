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      Еще одна страна хочет перейти на евро

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      Хорватия планирует перейти на евро до 2024 года, – Пленкович
      Хорватия планирует перейти на евро до 2024 года, – Пленкович / Скриншот

      Хорватия планирует перейти на использование евро до 2024 года. Стратегической целью государства является переход на главную валюту Европейского Союза до истечения полномочий нынешнего правительства.

      В начале 2019 года Хорватия уже направила Европейскому центральному банку письмо о намерении присоединиться к европейской системе валютного обмена, рассказал премьер-министр государства Андрей Пленкович. Об этом сообщает Slobodna Dalmacija.

       К слову: Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону

      Хорватский премьер также перечислил основные экономические преимущества от такого нововведения. Среди них снятия валютного риска, снижение затрат на внутренние займы и усиление конкурентоспособности экономики.

      Вводя евро, Хорватия навсегда решает валютные риски, навсегда устраняет затраты на конвертацию. Также бизнесменам важно понимать, что использование единой валюты постоянно способствует усилению международного обмена и конкурентоспособности,
      – пояснил Андрей Пленкович.

      Что известно о нынешней валюту Хорватии?
      Сейчас в Хорватии существует единая валюта, используемая в государстве – куна. Современная куна используется в Хорватии с 1994 года, когда пришла на смену хорватском динару. Курс сейчас составляет примерно 3,62 гривны за 1 куну.

      Хорватская куна: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Евро Хорватия
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