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      Если Порошенко победит Зеленского, это будет победа старой системы над реформаторами, – СМИ

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      Порошенко и Зеленский
      Порошенко и Зеленский / informator.news

      Бывшие украинские министры-реформаторы Александр Данилюк и Айварас Абромавичюс поддерживают кандидата в президенты Владимира Зеленского в надежде продлить свои проевропейские реформы.

      Об этом в авторской колонке для Bloomberg пишет обозреватель Леонид Бершидский.

      Бывший министр экономики Абромавичюс и бывший министр финансов Александр Данилюк известны своей резкой позицией относительно коррупции и приверженностью к западному пути развития Украины. Оба работают с Зеленским и выступают против Порошенко. Я говорил с ними в Киеве на этой неделе, и их готовность сделать ставку на политического новичка свидетельствует о полном провале Порошенко как лидера Украины,
      – отмечает автор.

      Леонид Бершидский пишет, что Зеленский сам обратился к экс-министрам и попросил их поделиться своим опытом.

      "Я считаю, что он умеет слушать, быстро учится и является достойным человеком. В Украине все знают, что делать, но нет политической воли. Зеленский может стать той надеждой, той платформой, где люди с необходимой политической волей могли бы получить полномочия", – цитирует обозреватель Абромавичюс.

      Зеленский также заверил собеседников, что будет прислушиваться к команде и откажется от украинского стиля подбора подчиненных на почве личной лояльности и семейных связей. Также он произвел положительное впечатление тем, что избегает формальностей.

      "Относительно Коломойского, то Абромавичус не верит в то, что олигарх будет иметь значительное влияние на политику Зеленского, если тот победит. Хотя бы потому, что попытка комика помочь своему деловому партнеру и стороннику будут ограничены в течение первых 100 дней во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами в октябре. Чтобы получить достойное представительство своего движения "Слуга народа", Зеленскому надо будет убедительно действовать на посту президента от имени и в интересах народа", – говорится в тексте.

      Со своей стороны Данилюк заверил автора, что и рядом стоять не будет с Зеленским, если есть риск того, что на него будет влиять олигарх. В то же время экс-министр финансов отметил, что второй срок Порошенко навредит стране.

      Двое самых известных реформаторов Украины готовы поставить на карту свою репутацию и поддержать комика, который хочет сократить налоги, дерегулировать бизнес, ввести более прямую демократию, лишить депутатов неприкосновенности и сделать возможным импичмент Президента – все популистские меры, следующий парламент вряд ли себе позволит,
      – говорится в материале.

      Сейчас реформаторы стремятся завершить начатое в свое время в правительстве. В то же время они стали лучшими из возможных союзников для Зеленского, сторонники которого стремятся к европейскому будущему и "власти достойных" для Украины.

      "Чтобы завоевать поддержку этих избирателей, Абромавичус и Данилюк – одни из лучших возможных союзников для кандидата. Если Порошенко сейчас победит Зеленского, он также победит и их, получив заодно победу и для старой системы", – заключает автор.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко
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