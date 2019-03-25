Если Порошенко победит Зеленского, это будет победа старой системы над реформаторами, – СМИ

Бывшие украинские министры-реформаторы Александр Данилюк и Айварас Абромавичюс поддерживают кандидата в президенты Владимира Зеленского в надежде продлить свои проевропейские реформы.

Об этом в авторской колонке для Bloomberg пишет обозреватель Леонид Бершидский.

Бывший министр экономики Абромавичюс и бывший министр финансов Александр Данилюк известны своей резкой позицией относительно коррупции и приверженностью к западному пути развития Украины. Оба работают с Зеленским и выступают против Порошенко. Я говорил с ними в Киеве на этой неделе, и их готовность сделать ставку на политического новичка свидетельствует о полном провале Порошенко как лидера Украины,

– отмечает автор.

Леонид Бершидский пишет, что Зеленский сам обратился к экс-министрам и попросил их поделиться своим опытом.

"Я считаю, что он умеет слушать, быстро учится и является достойным человеком. В Украине все знают, что делать, но нет политической воли. Зеленский может стать той надеждой, той платформой, где люди с необходимой политической волей могли бы получить полномочия", – цитирует обозреватель Абромавичюс.

Зеленский также заверил собеседников, что будет прислушиваться к команде и откажется от украинского стиля подбора подчиненных на почве личной лояльности и семейных связей. Также он произвел положительное впечатление тем, что избегает формальностей.

"Относительно Коломойского, то Абромавичус не верит в то, что олигарх будет иметь значительное влияние на политику Зеленского, если тот победит. Хотя бы потому, что попытка комика помочь своему деловому партнеру и стороннику будут ограничены в течение первых 100 дней во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами в октябре. Чтобы получить достойное представительство своего движения "Слуга народа", Зеленскому надо будет убедительно действовать на посту президента от имени и в интересах народа", – говорится в тексте.

Со своей стороны Данилюк заверил автора, что и рядом стоять не будет с Зеленским, если есть риск того, что на него будет влиять олигарх. В то же время экс-министр финансов отметил, что второй срок Порошенко навредит стране.

Двое самых известных реформаторов Украины готовы поставить на карту свою репутацию и поддержать комика, который хочет сократить налоги, дерегулировать бизнес, ввести более прямую демократию, лишить депутатов неприкосновенности и сделать возможным импичмент Президента – все популистские меры, следующий парламент вряд ли себе позволит,

– говорится в материале.

Сейчас реформаторы стремятся завершить начатое в свое время в правительстве. В то же время они стали лучшими из возможных союзников для Зеленского, сторонники которого стремятся к европейскому будущему и "власти достойных" для Украины.

"Чтобы завоевать поддержку этих избирателей, Абромавичус и Данилюк – одни из лучших возможных союзников для кандидата. Если Порошенко сейчас победит Зеленского, он также победит и их, получив заодно победу и для старой системы", – заключает автор.