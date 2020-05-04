Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?

Чтобы лучше оценивать динамику распространения в условиях длительной пандемии, ВОЗ начал публиковать количество новых случаев за последние 7 дней и прирост общего количества случаев за последние 7 дней (по сравнению с предыдущими 7 днями).

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Какова ситуация с пандемией

Измеряя таким образом, можно видеть, что вспышка "разгорается", просто "горит" или "тлеет" и скоро закончится.

В таблицах – сегодняшнее состояние дел в Европе по этим показателям (полный дашборд):

– Как и ожидалось, пандемия в Европе переместилась на восток.

– Центром вспышки является Россия, настигает Беларусь.

– Украина – в пятерке лидеров в Европе по приросту новых случаев.

– Забудьте об Италии, Испании, Германии. Они уже выходят из пандемии.

– Две страны Западной Европы, где вспышки еще относительно активны – Великобритания и Швеция. Первая ввела карантин позже других стран Западной Европы, вторая – вообще не вводила.



Карта распространения коронавирусной инфекции кардинально изменилась за 7 дней. Украина в пятерке по приросту новых случаев заболевания / Павел Ковтонюк / Facebook

В пятерке лидеров на сегодня Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Армения. Я не очень хорошо знаю ситуацию в Казахстане и Армении. Ситуацию в России (которая ввела карантин поздно и в странной форме) и Беларуси (вообще не вводит карантин) можно было предвидеть.

Как объяснить ситуацию в Украине?

Украина ввела карантин синхронно со странами Западной Европы, причем наш карантин был один из самых жестких. Однако не только страны "старой" Европы, но и центральной, а также Польша, Литва уже выходят из пандемии.

Как недавно сказал главный санитарный врач, "карантин работает". Но, как видим, он работает как-то плоховато.

Проблема в том, что не работает система тестирования-обнаружения-изоляции. Карантин в Европе вводили в первую очередь для развертывания этой системы.

Литва, например, стала одной из лучших в мире по этим параметрам. Польша делает в несколько раз больше тестов, чем Украина, и размещает на изоляцию в несколько раз больше людей. Страны Западной Европы делают в десятки раз больше тестов и имеют мощные системы обнаружения и изоляции.

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Украине нужно понять, что карантин сам по себе – не работает. Прекратить полагаться только на него и наконец следовать рекомендациям ВОЗ и опыту соседей с западной, а не восточной стороны.

Украина оказалась в непростой ситуации. Вспышка в стране продолжается, она одна из самых активных в Европе. При этом мы не знаем ее реального масштаба из-за низкого уровня тестирования. Карантин, который до сих пор был единственной надеждой правительства, больше не работает. С ним нужно что-то делать. Но и выходить из него без налаженного тестирования и изоляции – очень рискованно.