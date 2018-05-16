Европейская страна планирует бойкотировать Евровидение-2019 в Израиле
В Исландии собирают подписи под петицией с призывом бойкотировать песенный конкурс Евровидение-2019, который должен происходить в Израиле. Петицию подписали уже более 15 тысяч человек.
Об этом сообщает EUobserver.
"В Исландии за 2 суток больше 15 тысяч человек подписали петицию с призывом бойкотировать Евровидение-2019 в Израиле", – говорится в сообщении.
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В петиции объясняется, что Израиль нарушает права палестинцев, поэтому Исландия не должна участвовать в Евровидении, которое состоится в 2019 году в Израиле.
Напомним, победительницей Евровидения-2018 стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай. Согласно правилам конкурса, следующее Евровидение состоится в Израиле – стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.
Отметим, что 14 мая на границе сектора Газа тысячи палестинцев вышли протестовать против открытия посольства США в Иерусалиме. Израильская сторона применила силу. Во время протестов погибли 60 палестинцев, около 3 тысяч человек получили ранения и травмы.
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