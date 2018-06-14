Евросоюз подтвердил введение пошлин в ответ на действия США

Страны Европейского союза единогласно поддержали введение импортных пошлин на продукцию, изготовленную в США.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что страны-члены Евросоюза обсудили и согласовали введение импортных пошлин на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Товары, изготовленные в США будут облагаться пошлиной – мотоциклы, джинсы и алкогольные напитки.

Напомним, в начале июня в США были введены тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Канадское правительство впоследствии подготовил ряд контр-мер в ответ на действия США.

Таким образом согласованные пошлины на импортные товары изготовленные в США являются котр-мерой Евросоюза на действия США по введению тарифов на сталь и алюминий.

Решение США по тарифам на сталь и алюминий не оставляет Евросоюзу никакого другого выхода, кроме как ввести контр-меры,

– заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Новая таможенная политика может начать действовать уже с июля.

Добавим, что введенные 31 мая ставки на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики составляют 25 процентов и 10 процентов соответственно.