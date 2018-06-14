21:42
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, сегодня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Евросоюз подтвердил введение пошлин в ответ на действия США

57 Читати новину українською
Евросоюз подготовил санкции против США
Евросоюз подготовил санкции против США / ru.sputnik-news.ee

Страны Европейского союза единогласно поддержали введение импортных пошлин на продукцию, изготовленную в США.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: У Трампа рассказали, когда США снимут санкции с КНДР

Отмечается, что страны-члены Евросоюза обсудили и согласовали введение импортных пошлин на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Товары, изготовленные в США будут облагаться пошлиной – мотоциклы, джинсы и алкогольные напитки.

Напомним, в начале июня в США были введены тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Канадское правительство впоследствии подготовил ряд контр-мер в ответ на действия США.

Таким образом согласованные пошлины на импортные товары изготовленные в США являются котр-мерой Евросоюза на действия США по введению тарифов на сталь и алюминий.

Решение США по тарифам на сталь и алюминий не оставляет Евросоюзу никакого другого выхода, кроме как ввести контр-меры,
– заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Новая таможенная политика может начать действовать уже с июля.

Добавим, что введенные 31 мая ставки на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики составляют 25 процентов и 10 процентов соответственно.

Теги: Новости политики Санкции Европа Евросоюз Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
сегодня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 115
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 131
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 94
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 1022
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук