G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги
G20 вместе с приглашенными странами координируют усилия для борьбы с пандемией. Следовательно, они выделят свыше 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Гроші мають використати саме для медичної сфери, повідомляє видання The New Yourk Times.
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Серед запланованих витрат:
- гроші підуть на діагностику вакцини,
- на терапію,
- а також на дослідження та розробки у медичній сфері.
Варто зазначити, що у квітні група закликала всі країни, неурядові організації, філантропів та приватний сектор допомогти усунути розрив у фінансуванні, який оцінюється у понад 8 мільярдів доларів для боротьби з пандемією COVID-19.
Що таке G20Велика двадцятка – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі та дві третини населення світу.
Що відомо про COVID-19 у світі станом на 5 червня
- Всього у світі 6 663 729 людей захворіли на коронавірус.
- Через хворобу померли вже 391 656 осіб.
- Натомість 2 890 799 хворих уже одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 1 872 660;
- Бразилія – 614 941;
- Росія – 449 256;
- Велика Британія – 283 080;
- Іспанія – 240 660.