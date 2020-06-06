G20 вместе с приглашенными странами координируют усилия для борьбы с пандемией. Следовательно, они выделят свыше 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Гроші мають використати саме для медичної сфери, повідомляє видання The New Yourk Times.

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Серед запланованих витрат:

гроші підуть на діагностику вакцини,

на терапію,

а також на дослідження та розробки у медичній сфері.

Варто зазначити, що у квітні група закликала всі країни, неурядові організації, філантропів та приватний сектор допомогти усунути розрив у фінансуванні, який оцінюється у понад 8 мільярдів доларів для боротьби з пандемією COVID-19.

Що таке G20Велика двадцятка – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі та дві третини населення світу.

Що відомо про COVID-19 у світі станом на 5 червня

Всього у світі 6 663 729 людей захворіли на коронавірус.

Через хворобу померли вже 391 656 осіб. ​

Натомість 2 890 799 хворих уже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих