Гандзюк возмущалась тем, что кто-то "сливал" Геращенко информацию по ее делу, – адвокат

Включение нардепа Антона Геращенко в состав временной следственной комиссии по делу об убийстве активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк является конфликтом интересов и оскорблением памяти умершей.

Об этом в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

24 канал сообщал, что 6 ноября Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк. В ВСК вошли 18 нардепов, в частности Антон Геращенко.

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Все, что говорил и писал Антон Геращенко о деле Кати, вызвало у нее крайнее возмущение. А в первую очередь – сам факт того, что он получал информацию от следствия, которую обязаны были сообщать потерпевшей до обнародованию кому-либо ещё,

– написала Закревская.

Адвокат добавила, что по просьбе Гандзюк подала заявление, чтобы установить – "кто и на каком основании сливал ему данные досудебного расследования и было ли на это разрешение процессуальных руководителей".

"В ходатайстве был прямой запрет (требование выполнять КПК) на обнародование информации о расследовании дела через третьих лиц, включая конкретно Антона Геращенко, вместо информирования о ходе расследования стороны потерпевшей, как это предусмотрено УПК", – добавила юрист.

И вы включаете его в ВСК? Вы издеваетесь? Вот именно это конфликт интересов и оскорбление ее памяти,

– возмутилась Закревская.

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Она также пообещала сделать все, чтобы ВСК в таком составе не получала никакой информации о расследовании.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Главное о нападении на Екатерину Гандзюк: смотрите видео