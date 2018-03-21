Подорожает ли газ и электроэнергия с 1 апреля: чего ждать украинцам

Украинцы уже почти не удивляются сообщениям о росте тарифов на газ, электроэнергию, воду... Неприятно, но куда денешься. Сайт "24" проверял информацию об очередной "тарифной зраде" – изменится ли стоимость коммуналки с 1 апреля.

Подорожает ли газ

Министерство энергетики и угольной промышленности в прошлом году осенью заверило, что стоимость газа в текущем отопительном сезоне меняться не будет.

НКРЭКП обращает внимание на следующее: НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2017 года осуществляет продажу природного газа для бытовых потребителей по цене, которая составляет 4 942 гривны за 1000 куб. метров – это цена природного газа как товара.

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Также в счете потребителю поставщик природного газа должен указывать такие составляющие, которые подлежат оплате:

– тариф на услуги транспортировки природного газа;

– тариф на услуги распределения природного газа;

– торговая надбавка (наценка);

– НДС.

Никаких других уплат больше выше приведенных составляющих поставщики природного газа требовать от потребителей права не имеют.

Вместе с тем, у СМИ есть информация, что Кабинет министров Украины планирует изменить методику определения стоимости газа для населения с апреля 2018-го. Действующее постановление КМУ №187, которое регулирует эту методику сейчас, прекратит действие как раз 1 апреля этого года. Отдельные аналитики считают, что новая методика приведет к подорожанию газа на более чем 8%. Правда, официальный проект нового документа на сайте Кабмина найти не удалось. Более того, министр энергетики Игорь Насалик заявил, что информация о якобы предложении министерства повысить цену на природный газ для населения с 1 апреля 2018 года является "абсолютной чушью". Итак, поговорим о следующем подорожании или неподорожании газа, когда чиновники определятся с новой формулой расчета его цены.

Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что Украина в ближайшие годы перейдет на полное обеспечение себя своим же газом и начнет системное снижение цен на него.

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"Рекомендуемый платеж" за газ и что с ним делать

НКРЭКП предоставила разъяснения для бытовых потребителей природного газа относительно "рекомендованного платежа":

– "рекомендуемый платеж" не является обязательным платежом и не может быть отражен как задолженность за потребленный природный газ;

– неуплата "рекомендованного платежа" не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения/распределения на объектах бытовых потребителей;

– с целью избежания спорных ситуаций относительно объема потребленного природного газа бытовым потребителям необходимо передавать данные о потреблении через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное.

Как изменятся цены на электроэнергию

С 1 января этого года выросли тарифы на электроэнергию для промышленности. С 1 апреля они еще возрастут (на 6,1%). Но подчеркиваем – это для промышленности, а не бытовых потребителей. Граждане увидят подорожание электроэнергии для промышленности в виде роста цен на товары, где затраты на электроэнергию являются частью себестоимости этих товаров. За бытовую электроэнергию платить будем так же. По крайней мере, пока информации о повышении на сайте НКРЭКП нет. Ко всему еще и президент Петр Порошенко заверил, что стоимость света с 1 апреля не вырастет.

Не платить комиссию при оплате за электроэнергию – можно

Нацкомиссия обеспокоена другим вопросом – о лишних расходах граждан вследствие уплаты комиссионного вознаграждения банкам при приеме платежей за электрическую энергию. НКРЭКП информирует: в структурах тарифов по распределению и поставке электрической энергии по регулируемому тарифу уже предусмотрены средства на уплату комиссионного вознаграждения банкам и "Укрпочте" при приеме платежей от населения. Энергоснабжающие компании могут самостоятельно выбирать учреждения, с которыми заключают договора по принципу экономической целесообразности (минимизации затрат). Но информация относительно банковских учреждений, где можно оплатить за электроэнергию без взимания комиссионного вознаграждения, должна быть обнародована энергоснабжающими компаниями на их официальных веб-сайтах. Обратите на это внимание.

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