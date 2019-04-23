ГБР объявило экс-главе Госслужбы по делам ветеранов подозрение в растрате миллионов гривен

Государственное бюро расследований объявило бывшему руководителю Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозрение в содействии разворовыванию 22 миллионов гривен бюджетных средств.

Следователи ГБР объявили подозрение за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе ГБР.

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Что выяснило ГБР? В 2015 году Госслужба по делам ветеранов заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО. Однако, руководители этих субъектов хозяйствования предоставили заведомо неправомерные сведения о предоставленных услугах, чтобы завладеть бюджетными средствами.

С сентября 2014 года по июнь 2017 года должность председателя Госслужбы по делам ветеранов занимал Артур Деревянко.

Какие недостоверные сведения разоблачили следователи? Было указано недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также объем таких услуг.

Почему обвиняют экс-главу Госслужбы по делам ветеранов? По данным следствия, бывший председатель Госслужбы по делам ветеранов проявил служебную халатность и не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, а сразу утвердил их.

Поэтому таким образом, подозреваемый способствовал присвоению бюджетных средств на более 22 миллионов гривен.

Следователи ГБР провели обыски дома у подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.