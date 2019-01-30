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      Германия может использовать снятие санкций США с российского олигарха в своих целях, – эксперт

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      США и Германия спорят за строительство "Северного потока-2"
      США и Германия спорят за строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      В ситуации со снятием американских санкций с российского олигарха Дерипаски сработал американский прагматизм. Но ЕС это может использовать в качестве аргумента относительно газопровода "Северный поток-2".

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Почему реализация "Северного потока-2" угрожает Украине новым нападением России: заявление вице-премьера

      "Компании Дерипаски тесно связаны с американским бизнесом. США не вводят санкции против России или Ирана, если они могут болезненно ударить по американской экономике. Они договаривались с Дерипаской, искали компромисс, чтобы он ушел из руководящих органов этих компаний. И это стало поводом для снятия санкций", – отмечает Фесенко.

      Что известно о санкциях против Олега Дерипаски?19 декабря стало известно, что Министерство финансов США планирует снять санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски, среди которых крупнейший в мире производитель алюминия, компания "Русал". Санкции были введены США в апреле 2018 года против российских олигархов, приближенных к президенту Путину по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

      В списке оказалось 38 российских богачей, среди которых и Олег Дерипаска. Акции компании "Русал" Дерипаски упали вдвое после санкций США. Компании США начали аннулировать контракты с российскими организациями из списка санкций. Правда, 27 января США сняли санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, которые попали под ограничения в апреле 2018 года – "Русал", En + и "Евросибэнерго"

      В то же время эксперт не исключает, что снятие санкций с Дерипаски может стать аргументом для европейцев, особенно в Германии, в спорах с США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

      Германия не откажется от антироссийских санкций, пока Меркель занимает пост канцлера. Но историю с Дерипаской немцы могут использовать как аргумент в спорах с США по "Северному потоку-2". Если американцы защищают свой бизнес, то почему немцы не могут делать то же самое,
      – говорит Фесенко.

      Кроме того, по его мнению, если Путин пойдет хотя бы на прекращение огня на Донбассе или согласится на другие компромиссы, то может быть реализована идея экс-министра иностранных дел Германии Штайнмайера, которая предусматривает смягчение санкций.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.

      Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Еврокомиссия предложила Украине заключить договор по использованию ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет. Мол, и хотела бы сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Новости США Санкции Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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