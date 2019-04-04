Гибель Яны Червоной и Александра Милютина на Донбассе: фото прощание с героями
В Харькове и Бахмуте (прежнее название – Артемовск) Донецкой области состоялись церемонии прощания с погибшими на Донбассе украинскими воинами – Яной Червоной с позывным "Ведьма" и Александром Милютиным с позывным "Деда". Обоих проводить в последний путь пришли как местные жители, так и собратья украинских защитников.
В начале апреля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков (прямое попадание мины в блиндаж) погибла пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма". Вместе с ней свою жизнь отдал Александр Милютин с позывным "Деда". Оба были воинами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина".
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Прощание с Яной состоялось 4 апреля в Харькове возле памятника Тарасу Шевченко. Как видно из фото, которые обнародовали в сети, проводить в последний путь украинскую защитницу пришло много людей. Как харьковчане, так и собратья воина несут к ее гробу цветы.
Как Харьков прощался с Яной Червоной // фото: IT Sector Харьков
Прощание с Александром Милютиным проходило в Бахмуте. Мужчину похоронили на местном кладбище, а его гроб был окутан во флаг Украины. Перед этим с ним попрощались на одной из площадей города. Траурную церемонию посетили как родные и близкие, так и местные жители и бойцы Объединенных сил.
Как в Бахмуте прощались с Александром Милютиным // фото: 24 канал
Накануне в сети показали кадры с места гибели "Ведьмы" и "Деда".
В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни одного шанса,
– так прокомментировал одну из фотографий командир батальона "Донбасс Украина" Вячеслав Власенко.
У Яны дома остались муж и двое детей. Погибших воинов за мужество и героизм должны наградить посмертно.
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