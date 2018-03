Глава службы безопасности Facebook увольняется из-за разногласий касаемо российской пропаганды

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова работников Facebook.

Как отмечается, Стамос заговорил о своей отставке еще в декабре 2017 года, но руководство Facebook попросило его остаться хотя бы до августа 2018-го, чтобы контролировать передачу полномочий, а также избежать ущерба для репутации компании.

Недавно Стамос пояснил, что его обязанности в компании изменились, однако не подтвердил достоверность утверждений о своем намерении уволиться.

Несмотря на слухи, я, как и раньше, в полной мере занят работой в Facebook. Это правда, что моя роль изменилась. Сейчас я уделяю больше времени изучению новых угроз в сфере безопасности, работаю над безопасностью выборов,

– написал он в своем Twitter-аккаунте.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.