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Глава службы безопасности Facebook увольняется из-за разногласий касаемо российской пропаганды

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Глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос покидает компанию
Глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос покидает компанию / Ars Technica

Начальник службы безопасности Facebook Алекс Стамос намерен уволиться в августе 2018 года. Причиной его увольнения являются постоянные споры с другими руководителями компании относительно того, какую роль соцсеть сыграла в распространении российской пропаганды и как теперь бороться с дезинформацией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова работников Facebook.

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Как отмечается, Стамос заговорил о своей отставке еще в декабре 2017 года, но руководство Facebook попросило его остаться хотя бы до августа 2018-го, чтобы контролировать передачу полномочий, а также избежать ущерба для репутации компании.

Недавно Стамос пояснил, что его обязанности в компании изменились, однако не подтвердил достоверность утверждений о своем намерении уволиться.

Несмотря на слухи, я, как и раньше, в полной мере занят работой в Facebook. Это правда, что моя роль изменилась. Сейчас я уделяю больше времени изучению новых угроз в сфере безопасности, работаю над безопасностью выборов,
– написал он в своем Twitter-аккаунте.

В Facebook эту информацию не комментируют.

Стамос выступал за раскрытие действий России в Facebook, что не нравилось основателю интернет-гиганта Марку Цукербергу и другим топ-менеджерам, замечает издание.

В сентябре прошлого года глава службы безопасности Facebook заявил, что в период американских выборов 2016 года фейковые российские аккаунты, которые были связаны между собой, покупали и распространяли в соцсети рекламу политического характера, потратив на это 100 тысяч долларов.

Впоследствии компания передала около 3 тысяч образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведется расследование в отношении попыток России повлиять на американские выборы в 2016 году.

Добавим, что до своей работы в Facebook в 2015 году Стамос работал руководителем по информационной безопасности Yahoo.

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Что такое кампания по дезинформации? Это меры в информационной сфере, направленные на искажение общественного мнения и разжигание розни путем распространения ложных сообщений и новостей в социальных медиа или телевидении.

Теги: Новости политики Facebook Информационные технологии Российская пропаганда Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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