Глава службы безопасности Facebook увольняется из-за разногласий касаемо российской пропаганды

Начальник службы безопасности Facebook Алекс Стамос намерен уволиться в августе 2018 года. Причиной его увольнения являются постоянные споры с другими руководителями компании относительно того, какую роль соцсеть сыграла в распространении российской пропаганды и как теперь бороться с дезинформацией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова работников Facebook.

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Как отмечается, Стамос заговорил о своей отставке еще в декабре 2017 года, но руководство Facebook попросило его остаться хотя бы до августа 2018-го, чтобы контролировать передачу полномочий, а также избежать ущерба для репутации компании.

Недавно Стамос пояснил, что его обязанности в компании изменились, однако не подтвердил достоверность утверждений о своем намерении уволиться.

Несмотря на слухи, я, как и раньше, в полной мере занят работой в Facebook. Это правда, что моя роль изменилась. Сейчас я уделяю больше времени изучению новых угроз в сфере безопасности, работаю над безопасностью выборов,

– написал он в своем Twitter-аккаунте.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security. — Alex Stamos (@alexstamos) 19 березня 2018 р.

В Facebook эту информацию не комментируют.

Стамос выступал за раскрытие действий России в Facebook, что не нравилось основателю интернет-гиганта Марку Цукербергу и другим топ-менеджерам, замечает издание.

В сентябре прошлого года глава службы безопасности Facebook заявил, что в период американских выборов 2016 года фейковые российские аккаунты, которые были связаны между собой, покупали и распространяли в соцсети рекламу политического характера, потратив на это 100 тысяч долларов.

Впоследствии компания передала около 3 тысяч образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведется расследование в отношении попыток России повлиять на американские выборы в 2016 году.

Добавим, что до своей работы в Facebook в 2015 году Стамос работал руководителем по информационной безопасности Yahoo.

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Что такое кампания по дезинформации? Это меры в информационной сфере, направленные на искажение общественного мнения и разжигание розни путем распространения ложных сообщений и новостей в социальных медиа или телевидении.