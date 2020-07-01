Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Избрание меры пресечения Петру Порошенко снова перенесли. Во Львове и Киеве ужесточили карантин, а отдых в Одессе под угрозой. Правительство установило штрафы за отсутствие маски в общественных местах. А Хорватия откроет границы для украинцев несмотря на решение ЕС. Такими были главные новости среды, 1 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Избрание меры пресечения Порошенко перенесли

Печерский райсуд Киева 1 июля возобновил заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Под судом собрались соратники политика. Однако после нескольких часов заседания судья решил снова перенести рассмотрение дела. В этот раз на 8 июля.

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Что известно о деле Порошенко

Меру пресечения Порошенко избирают в деле, по которому Офис генпрокурора объявил нардепу подозрение 10 июня.

Пятому президенту вменяют давление на главу Службы внешней разведки в 2018 году: якобы Порошенко так добился назначения первым заместителем главы СВР Сергея Семочко.

Склоняют корабельную сосну,

– так Порошенко под судом 1 июля прокомментировал подозрения.

Сначала прокуратура просила взять политика на время досудебного расследования под стражу с альтернативой залога в размере 10 миллионов гривен. Впоследствии ходатайство изменили – прокуроры настаивали на личном обязательстве Порошенко до 10 июля, то есть на 9 дней.

просила взять политика на время досудебного расследования под стражу с альтернативой залога в размере 10 миллионов гривен. Впоследствии ходатайство изменили – Меру пресечения Порошенко избирает скандально известный судья Сергей Вовк.

Важно! Именно он в 2012 году вынес обвинительный приговор Юрию Луценко, а в 2019 году принял решение в пользу Андрея Портнова, удовлетворив его иск на 7 миллионов гривен к Министерству юстиции и Госказначейству (за ущерб, якобы нанесенный репутации).

Что было на заседании 1 июля

Адвокаты Порошенко на заседании суда заявили отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и еще 12 прокурорам. Однако судья Вовк отказал в отводе группы обвинения.

Ирине Венедиктовой и еще 12 прокурорам. Однако судья Вовк отказал в отводе группы обвинения. Случился и скандал : прокурор, аргументируя требование о личном обязательстве для Порошенко, отметил, что политик, как глава фракции "Европейская солидарность", осуществляет влияние на нардепов.

: прокурор, аргументируя требование о личном обязательстве для Порошенко, отметил, что политик, как глава фракции "Европейская солидарность", Заявление возмутило однопартийцев Порошенко. Они выкрикивали о политическом давлении и сделали в суде устное заявление о совершении преступления со стороны прокурора за обвинение политика в давлении на нардепов.

Они выкрикивали о политическом давлении и сделали в суде со стороны прокурора за обвинение политика в давлении на нардепов. После нескольких часов заседания суд перенес избрание меры пресечения Порошенко на 8 июля.

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Что происходило под судом

Возле здания Печерского суда собрались люди, которые поддерживали политика. В частности, его жена Марина. По данным журналистки 24 канала, в составе колонны шагали до 2 тысяч человек.

Что происходило под судом по делу Порошенко / Фото Анны Брыковой (24 канал)

Выступление Порошенко

После того, как судьи перенесли заседание по избранию ему меры пресечения, Порошенко выступил под помещением суда.

Они мариновали нас в зале, думая, что во время жары и рабочего дня мы не выдержим и разойдемся. Мы еще не победили, но они снова испугались и убежали, когда мы вскрыли факты преступлений о фальсификации дела, когда им не осталось, что сказать,

– отметил он.

Также Порошенко поблагодарил всех, кто пришел его поддержать.

Видеотрансляция из-под суда по делу Порошенко:

Допрос в ГБР

Добавим, что 1 июля также состоялся допрос Порошенко в ГБР, как подозреваемого по делу назначения Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко отказался давать показания.

Усиление карантина в Киеве и Львове

Городская власть Киева решилась из-за эпидемиологической ситуации усилить в городе карантин.

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Новые ограничения в Киеве

Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00.

Ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – до 22:00.

Когда карантин могут снова ослабить

Ограничения в Киеве могут снова смягчить уже 8 июля. Для этого нужно, чтобы текущая тенденция заболеваемости сохранилась.

Важно! По состоянию на 1 июля в городе подтвердили 5 138 случаев заболевания COVID-19. За предыдущие сутки – 101 новый случай.

Усиление карантина во Львове

Власть города ограничила время работы заведений общественного питания до 22:00. Пока усиленные ограничения действуют до 7 июля.

Также активизируют работу мониторинговых групп, которые проверяют соблюдение карантинных требований.

К слову, Львовская область продолжает возглавлять антирейтинг по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине. По состоянию на 1 июля зафиксировали 5 578 случаев инфицирования.

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Отдых в Одессе под угрозой

В Одессе медики готовятся к вспышке коронавируса. Такую возможность рассматривают из-за большого количества туристов, которые прибыли в город на выходных 28 – 29 июня.

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Эксперты заявляют, что результаты туристического бума будут заметны через 10 – 14 дней.

Сейчас в Одесской городской инфекционной больнице с COVID-19 находится 31 пациент, 28 из них – одесситы. Еще у 100 госпитализированных человек диагностирована пневмония. Их проверяют на возможное инфицирование коронавирусом.

На курортах могут ввести ограничения

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов резко раскритиковал то, как украинцы придерживаются карантинных ограничений.

По его словам, отдыхающие игнорируют противоэпидемиологические требования: не соблюдают социальную дистанцию, не носят средства защиты и не пользуются антисептиками. Из-за этого могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении курортов – не исключил министр.

Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области? По состоянию на 1 июля в Одесской области зафиксировано 1 712 случаев коронавируса, 24 человека умерли, 737 больных выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 14 человек.

Штрафы за отсутствие масок

Правительство предлагает нардепам рассмотреть проект закона о штрафах для владельцев общественных учреждений и заведений, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

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Министры единодушно поддержали предложение, которое озвучил глава Минюста Денис Малюська.

Кого хотят штрафовать

Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях для граждан Украины.

Отдельно будет установлена ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

На какие суммы

Для физических лиц штрафы могу оставить на прежнем уровне или немного уменьшить.

штрафы могу оставить на прежнем уровне или немного уменьшить. Для владельцев заведений и транспорта сумма штрафа может составлять от 200 до 300 необлагаемых минимумов. А это – от 3 400 до 5 100 гривен.

Напомним, 25 июня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маски, чтобы власти не приходилось снова "закрывать страну на жесткий карантин".

Хорватия открывает границы для украинцев

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Хорватия откроет свои границы для украинских туристов при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

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Условия поездки

Ранее Еврокомиссия обнародовала список стран, для которых откроет свои границы, но Украины в нем нет. Хорватия же нашла решение.

Всех туристов, которые едут тратить деньги в Хорватию, власть отнесла к категории "гостей, визит которых важен по мотивам экономической безопасности Хорватии".

Для въезда в страну достаточно предъявить распечатанное официальное бронирование номера в любом отеле или гостевом доме на территории Хорватии.

Однако нужно и разрешение-подтверждение от МВД Хорватии. Его можно востребовать на сайте Министерства через онлайн-форму по ссылке.

Какой транспорт доступен

В общем, в Хорватию можно попасть самолетом или автомобилем. Собственным авто можно добраться через Венгрию, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала

Важно! 15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение. Однако всего несколько стран готовы принять украинцев. С 1 июля ЕС позволит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней – больше читайте здесь.