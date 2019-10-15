Главные новости 15 октября: Победа Приватбанка и срыв разведения войск на Донбассе

Приватбанк одержал победу в Апелляционном суде Англии по делу против Коломойского и Боголюбова. В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене пленными. МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП. В то же время, украинская экономика будет расти. Зеленский инициирует введение моратория на проверки ФЛП. Такими были главные новости 15 октября.

Главные новости за вторник, 15 октября:

Победа "Приватбанка" в Лондонском суде: что это даст Украине

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О какой победе "Приватбанка" идет речь?

О решении Апелляционного суда Лондона и Уэльса. Этот суд удовлетворил жалобу "Приватбанка" на решение суда первой инстанции. В 2018 году Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск банка и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. "Приватбанк" обжаловал это решение. Именно эту жалобу и удовлетворили решением Апелляционного суда Лондона и Уэльса.

Как объяснила пресс-секретарь банка Инна Музычук, отныне английский суд обладает юрисдикцией для рассмотрения иска "Приватбанка" относительно мошенничества, совершенного бывшими владельцами банка.

Что означает решение суда?

– Что теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску "Приватбанка" по сути. В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в суд против Коломойского и Боголюбова. Банк хочет добиться компенсации тех убытков, которые ему нанесли мошеннические действия бывших владельцев.

– Что всемирный арест активов Коломойского продолжится. Приказ об аресте активов Высокий Суд Англии издал после того, как сделал вывод, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из "Приватбанка" почти 2 миллиарда долларов. Эти деньги были переведены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем, считал суд.

– Что банк может и в дальнейшем требовать от бывших владельцев возмещения полной суммы убытков. Это значительная сумма – 1,9 миллиарда долларов плюс проценты (около 500 тысяч долларов в день). Всего, по подсчетам банка, сумма компенсации на сегодня выросла примерно до 3 миллиардов долларов.

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– Что Украина может получить механизм противодействия выводу средств в оффшоры. "Эта правовая позиция может стать революционной для "деоффшоризации" украинской экономики. Потому что прятать деньги в комфортных юрисдикциях в Европе уже не получится. Дальше только настоящие мусорные оффшоры, с которыми перестает работать глобальная финансовая система", – пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Что это решение означает для украинцев?

Пока это – приятная мелочь. Решение является промежуточным и само по себе особых последствий иметь не будет. Все будет упираться в то, каким будет окончательное решение в иске "Приватбанка". В случае победы Украины, как минимум, это будет означать, что все мы не зря отдали свои деньги на то, чтобы спасти "Приватбанк".

Смотрите видео: "Приватбанк" выиграл апелляцию против Коломойского

Боевики снова срывают разведение войск на Донбассе

Важно: Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается. Во время очередного заседания трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила, что боевики не спешат выполнять договоренности о разведении войск на Донбассе. Кроме того, стороны не смогли договориться по вопросу обмена пленными.

Украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации вблизи четырех наслеених пунктов:

Кальмиусское;

Новоазовск;

Саханка;

Кумачово.

Все четыре населенных пункта расположены на оккупированной территории Донецкой области. Там, по словам пресс-секретаря Кучмы, должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

Вместе с тем украинская сторона в Минске отметила, что начало разведения войск возможно лишь при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках.

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако, 7 октября разведения войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.



Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

Двухлетний мораторий на проверки ФЛП: что изменится

Важно: Электронные чеки и кэшбек: как отныне будут работать ФОПы

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц – предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

В Офисе Президента считают, что протестные настроения против проверок "ФОПов" вызваны в основном плохой информированностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также преднамеренными манипуляциями и передергиванием.

Что такое ФЛП?

Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельности с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.



Впрочем, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупной компании. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидировали.

В ОПУ сказали, что предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такой обязанности нет – достаточно будет скачать себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба. Заместитель руководителя Офиса Юлия Ковалив президента объяснила, что электронные чеки для ФОПов вводятся только с 2021 года.

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Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Владимира Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Что известно про законопроект о кассовых аппаратах?

Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом нардепы хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами. Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением.



Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы. По словам авторов проекта закона, нормы документа о "кешбеке" будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулировать покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками. При этом покупатели, которые поймают продавца на нарушении кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена. Владимир Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для проработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

Прогноз МВФ по ВВП: что ждет украинскую и мировую экономику

Важно: Украинское экономическое чудо: будет ли расти ВВП Украины ежегодно на 7%

Украинская экономика в 2019 году вырастет на 3%, а в 2020 – еще на 3%. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook. По последним оценкам специалистов Фонда, реальный уровень ВВП Украины до конца нынешнего года прогнозируется на уровне 3,0%. В июле он составлял 2,7%.

Показатель инфляции к концу 2019 года составит всего 7%, а до конца 2020 года замедлится до 5,6%.

Что такое инфляция?

Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины составит в 2019 году 2,8% ВВП и 3,5% ВВП – в 2020 году.

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Бюджет 2020 / Инфографика 24 канала

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Что будет с мировой экономикой?

В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,4%, что на 0,1% ниже того, что прогнозировалось финансовыми экспертами в июле. Основная причина ухудшения прогноза по мировой экономики – торговая война между США и Китаем.

Новоизбранная глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что мировая экономика к 2020 году потеряет из-за торговых конфликтов более 700 миллиардов долларов. По ее словам, это можно сравнить с тем, если бы вдруг исчезла вся экономика Швейцарии.