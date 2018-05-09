Главные новости 8 мая: День памяти, отравления школьников, Пашинян – премьер

В Черкассах произошло массовое отравление школьников. В Украине и мире отмечают День памяти и примирения. В Армении избрали Пашиняна премьер-министром страны. Такими были главные новости 8 мая в Украине и мире.

Массовое отравление школьников в Черкассах

Читайте также: Студенты внезапно потеряли сознание во время парада в Кривом Роге

8 мая в Черкассах около 30 школьников массово потеряли сознание на линейке на территории черкасской общеобразовательной школы № 8. В результате 51 ребенок госпитализирован в больницу, из них 11 – в реанимации. Также известно, что в больницу с симптомами отравления доставили двух взрослых, это – учителя школы. Пострадавшие дети – ученики 2-7 классов.

Полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления школьников в Черкассах.

Отметим, что в Черкассы сразу же в срочном порядке отправились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Они навестили пострадавших детей в больнице

Вилітаємо з @VGroysman у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров‘я дітей. Наразі госпіталізовано 51 дитину, 11 з них у реанімації. https://t.co/5OPVbTkTph — Уляна Супрун (@usuprun) 8 травня 2018 р.

Президент Петр Порошенко также отреагировал на эту ситуацию.

Директор черкасской школы №8 Татьяна Саенко, в свою очередь, рассказала о ходе инцидента.

Мы начали проводить линейку в 8:35. Перед этим дети положили вещи в классе, кто-то даже не заходил, сразу остался на улице. Все выстроились. Линейка длилась 15-20 минут. Затем дети из разных мест, разного возраста начали терять сознание. За 5 минут таких было 24 человека,

– сказала педагог.

Детей разместили в столовой и коридорах, ведь медпункт был переполнен. Окна закрыли, школьников собрали в классах. Когда приехали спецслужбы, детей вывели из помещения.

Директор школы отметила, что за день до этого, 7 мая, у детей не было никаких симптомов.

В Управлении ГСЧС сообщили, что сделали замеры воздуха на содержание химических веществ. Превышений не выявлено. По результатам анализов, содержание кислорода в воздухе составлял 20,9 %. Радиационный фон был в пределах нормы.

Привлечены другие службы взаимодействия для проведения всех необходимых экспертиз. Председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко дал протокольное поручение городским властям обследовать всех учеников школы.

Читайте таккож: Суд избрал меру пресечения подозреваемой в нападении на "киборга" Вербича

Помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко предположил, что причиной массового отравления детей в Черкассах 8 мая могли стать испарения из канализационного коллектора, который расположен неподалеку от школы. Тем временем, Гройсман заявил, что на территории школы вероятно произошло локальное распыление неизвестного вещества.

Он также отметил, что соответствующие органы устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или распространить его каким-то другим образом.

Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения,

– предположил Гройсман.

Видео эвакуации детей из черкасской школы, где произошло массовое отравление

Отметим, что впоследствии стало известно, что школьники массово начали терять сознание еще в одной школе в городе Новомосковске Днепропетровской области. В общеобразовательной школе №6 на линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения стало плохо почти 20 школьникам. Дети почувствовали головокружение, у 18-ти учащихся врачи диагностировали вегетосудинний пароксизм, госпитализировать их не пришлось. Также в тех же Черкассах с похожими симптомами доставили в больницу двух военных.

Эти события пока не связывают.

Читайте также: Украина начала воевать против Гитлера раньше всех, – историк

В Украине и мире отмечают День памяти и примирения

8 мая в Украине и мире вспоминают жертв Второй мировой войны. Отметим, что в Украине сегодня о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

По случаю Дня памяти и примирения столичную Родину-мать традиционно одели в венок из маков. К слову, украшали монумент целую ночь из-за непогоды в Киеве. В столице и других городах прошли мероприятия, посвященные памяти павших.

В частности, во время торжеств президент Петр Порошенко заявил, что хочет "очистить" военный календарь Украины от праздников страны-агрессора. Глава государства отметил, что государство возвращается к истокам собственной истории, а политика исторической памяти снова становится украинской.

В конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил Программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ. Армию окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, которые негативно влияют на боевой дух украинского войска,

– рассказал президент.

Президент особо подчеркнул, что в военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором.

Напомним, День памяти и примирения в Украине начали отмечать в 2015 году.

Читайте также: Нацсовет устроил словесную порку "Интеру" за ролик к 9 мая

Рейд СБУ перед 9 мая

Перед 9 мая, СБУ провела обыски у руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались на заказ российских кураторов для публичного распространения 9-го мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений, –

говорится в сообщении СБУ.

Также работники СБУ выявили и предотвратили попытку российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая с помощью запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте".

Так, оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевщины и Сумщины, которые администрировали антиукраинские сообщества в "ВКонтакте". Выяснилось, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в "Марше Бессмертного полка" в разных городах Украины.

В СБУ также отметили, что накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей "министерства информации ДНР". Его сотрудники рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля.

Видео от СБУ о предотвращении провокаций российских спецслужб: