Головні новини 8 травня: День пам'яті, отруєння школярів, Пашинян – прем'єр
У Черкасах трапилось масове отруєння школярів. В Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. У Вірменії таки обрали Пашиняна прем'єр-міністром країни. Такими були головні новини 8 травня в Україні та світі.
Масове отруєння школярів у Черкасах
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8 травня у Черкасах близько 30 школярів масово втратили свідомість на лінійці на території черкаської загальноосвітньої школи № 8. В результаті 51 дитина госпіталізована до лікарні, з них 11 – в реанімації. Також відомо, що до лікарні із симптомами отруєння доправили двох дорослих, це – вчителі школи. Потерпілі діти – учні 2-7 класів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння школярів у Черкасах.
Зазначимо, що до Черкас одразу ж у терміновому порядку вирушили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вони навідали постраждалих дітей у лікарні.
Президент Петро Порошенко також відреагував на цю ситуацію.
Директор черкаської школи №8 Тетяна Саєнко, своєю чергою, розповіла про перебіг інциденту.
Ми розпочали проводити лінійку о 8:35. Перед цим діти поклали речі у класі, хтось навіть не заходив, відразу лишився на вулиці. Всі вишикувалися. Лінійка тривала 15-20 хвилин. Потім діти з різних місць, різного віку почали втрачати свідомість. За 5 хвилин таких було 24 особи,
– сказала педагог.
Дітей розмістили у їдальні та коридорах, адже медпункт був переповнений. Вікна зачинили, школярів зібрали у класах. Коли приїхали спецслужби, дітей вивели з приміщення.
Директор школи зазначила, що за день до цього, 7 травня, в дітей не було жодних симптомів.
В Управлінні ДСНС повідомили, що зробили заміри повітря на вміст хімічних речовин. Перевищень не виявлено. За результатами аналізів, вміст кисню в повітрі складав 20,9 %. Радіаційний фон був у межах норми.
Залучені інші служби взаємодії для проведення всіх необхідних експертиз. Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко дав протокольне доручення міській владі обстежити всіх учнів школи.
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Помічника начальника обласного управління ДСНС Костянтин Проценко припустив, що причиною масового отруєння дітей у Черкасах 8 травня могли стати випаровування з каналізаційного колектора, що розташований неподалік від школи. Тим часом, Гройсман заявив, що на території школи ймовірно відбулося локальне розпорошення невідомої речовини.
Він також зазначив, що відповідні органи встановлюють, хто б міг розпорошити цю речовину або поширити її якимось іншим чином.
Я не хочу робити ніяких припущень. Це може бути що завгодно. У тому числі, можливо, хтось мав не дуже хороші наміри,
– припустив Гройсман.
Відео евакуації дітей із черкаської школи, де відбулося масове отруєння
Зазначимо, що згодом стало відомо, що школярі масово почали втрачати свідомість у ще одній школі у місті Новомосковську Дніпропетровської області. У загальноосвітній школі №6 на лінійці, приуроченій до Дня пам’яті та примирення стало погано майже 20 школярам. Діти відчули запаморочення, у 18-ти учнів лікарі діагностували вегетосудинний пароксизм, госпіталізувати їх не довелося. Також у тих же Черкасах зі схожими симптомами доправили до лікарні двох військових.
Ці події наразі не пов'язують.
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В Україні та світі відзначають День пам'яті і примирення
8 травня в Україні та світі пригадують жертв Другої світової війни. Зазначимо, що в Україні сьогодні про трагічні події Другої світової згадують як 8-го, у День пам'яті та примирення, так і 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.
З нагоди Дня пам'яті і примирення столичну Батьківщину-мати традиційно вдягнули у вінок з маків. До слова, прикрашали монумент цілу ніч через негоду в Києві. У столиці та інших містах пройшли заходи присвячені пам’яті полеглих.
Зокрема, під час урочистостей президент Петро Порошенко заявив, що хоче "очистити" військовий календар України від свят країни-агресора. Глава держави зазначив, що держава повертається до витоків власної історії, а політика історичної пам’яті знову стає українською.
Наприкінці минулого місяця за моїм наказом начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко затвердив Програму заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у ЗСУ. Армію остаточно очистять від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської ідеології, які негативно впливають на бойовий дух українського війська,
– розповів президент.
Президент особливо наголосив, що у військовому календарі не має бути нічого спільного з країною-агресором.
Нагадаємо, День пам’яті та примирення в Україні почали відзначати у 2015 році.
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Рейд СБУ перед 9 травня
Перед 9 травня, СБУ провела обшуки у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань, –
йдеться у повідомленні СБУ.
Також працівники СБУ виявили та запобігли спробі російських спецслужб здійснити провокації до 9 травня за допомогою забороненої в Україні соціальної мережі "Вконтакте".
Так, оперативники спецслужби виявили двох жителів Київщини та Сумщини, які адміністрували антиукраїнські спільноти у "ВКонтакте". З’ясувалося, що зловмисники отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір охочих за гроші взяти участь у "Марші Безсмертного полку" у різних містах України.
В СБУ також зазначили, що напередодні 9 травня значно активізувалась пропагандистська діяльність представників "міністерства інформації ДНР". Його працівники розсилають "методички" власникам антиукраїнських спільнот у соцмережах для проведення масової агітації в інтересах Кремля.
Відео від СБУ про запобігання провокацій російських спецслужб:
Окрім цього, відомо, в яких містах 9 травня може бути нанебезпечніше. У Києві, Дніпрі, Херсоні, Сумах, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Кропивницькому, Кременчуці, Харкові, Черкасах, Миколаєві та Маріуполі можуть пройти "Марші безсмертного полку", тому у цих містах є імовірність сутичок.
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Найнебезпечнішими містами 9 травня можуть бути Дніпро, Одеса і Харків. Про це заявив екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
Якщо з-за поребрика не буде чіткої установки дестабілізувати ситуацію, а завдання просто пограти м'язами, то наші силовики впораються. Але якщо буде пряма вказівка, наприклад, на теракт, то, на жаль, думаю, можуть бути проблеми, і правоохоронці не впораються. Проте, у Києві, я думаю, все пройде без проблем, оскільки у столиці традиційно сили збалансовані,
– зазначив він.
Додамо, що 9 травня українців посилено захищатиме поліція та Нацгвардія. За порядком по всій країні стежитимуть понад 20,5 тисяч поліцейських та військовослужбовців.
У Вірменії нарешті обрали прем'єра
Після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став прем'єр-міністром Вірменії з другої спроби.
Вперше його спробували обрати главою уряду 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралось достатньої кількості голосів.
3 травня понад одна третина депутатів вірменського парламенту знову висунули кандидатуру лідера опозиції Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. Він знову став єдиним кандидатом на цю посаду.
Під час спеціального засідання Національних зборів Вірменії 8 травня за кандидатуру Пашиняна проголосувало 59 депутатів, "проти" – 42.
Додамо, що новообраний прем'єр-міністр Вірменії майже одразу після свого обрання заявив, що планує провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. На ній він хоче обговорити робочі моменти з урахуванням особливостей поточної політичної ситуації.
Нікол Пашинян повідомив, що зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним може відбутися вже 14 травня в російському місті Сочі.
Я думаю, ми всі будемо конструктивними і будемо успішними. Наразі першим важливим кроком є початок реформ у виборчій системі,
– заявив новообраний прем'єр-міністр Вірменії.
Пашинян не назвав імен інших урядових чиновників, з якими хотів би зустрітися, але зазначив, що це питання буде обговорюватися.
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Євросоюз теж очікує на подальшу співпрацю з новим урядом прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном з метою імплементації двосторонньої угоди про всеосяжне партнерство.
Про це йдеться в спільній заяві верховного представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнеса Хана.
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"Вірменський парламент обрав Нікола Пашиняна новим Прем'єр-міністром Вірменії відповідно до Конституції. Європейський Союз сподівається на співпрацю з ним та його урядом щодо імплементації угоди про всебічне та розширене партнерство між ЄС та Вірменією, підписаної в листопаді минулого року, з метою подальшого зміцнення демократії, верховенства права та поваги до прав людини та створення стійкої країни заради громадян Вірменії ", – йдеться в документі.