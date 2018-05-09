Головні новини 8 травня: День пам'яті, отруєння школярів, Пашинян – прем'єр

У Черкасах трапилось масове отруєння школярів. В Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. У Вірменії таки обрали Пашиняна прем'єр-міністром країни. Такими були головні новини 8 травня в Україні та світі.

Масове отруєння школярів у Черкасах

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8 травня у Черкасах близько 30 школярів масово втратили свідомість на лінійці на території черкаської загальноосвітньої школи № 8. В результаті 51 дитина госпіталізована до лікарні, з них 11 – в реанімації. Також відомо, що до лікарні із симптомами отруєння доправили двох дорослих, це – вчителі школи. Потерпілі діти – учні 2-7 класів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння школярів у Черкасах.

Зазначимо, що до Черкас одразу ж у терміновому порядку вирушили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вони навідали постраждалих дітей у лікарні.

Вилітаємо з @VGroysman у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров‘я дітей. Наразі госпіталізовано 51 дитину, 11 з них у реанімації. https://t.co/5OPVbTkTph — Уляна Супрун (@usuprun) 8 травня 2018 р.

Президент Петро Порошенко також відреагував на цю ситуацію.

Директор черкаської школи №8 Тетяна Саєнко, своєю чергою, розповіла про перебіг інциденту.

Ми розпочали проводити лінійку о 8:35. Перед цим діти поклали речі у класі, хтось навіть не заходив, відразу лишився на вулиці. Всі вишикувалися. Лінійка тривала 15-20 хвилин. Потім діти з різних місць, різного віку почали втрачати свідомість. За 5 хвилин таких було 24 особи,

– сказала педагог.

Дітей розмістили у їдальні та коридорах, адже медпункт був переповнений. Вікна зачинили, школярів зібрали у класах. Коли приїхали спецслужби, дітей вивели з приміщення.

Директор школи зазначила, що за день до цього, 7 травня, в дітей не було жодних симптомів.

В Управлінні ДСНС повідомили, що зробили заміри повітря на вміст хімічних речовин. Перевищень не виявлено. За результатами аналізів, вміст кисню в повітрі складав 20,9 %. Радіаційний фон був у межах норми.

Залучені інші служби взаємодії для проведення всіх необхідних експертиз. Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко дав протокольне доручення міській владі обстежити всіх учнів школи.

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Помічника начальника обласного управління ДСНС Костянтин Проценко припустив, що причиною масового отруєння дітей у Черкасах 8 травня могли стати випаровування з каналізаційного колектора, що розташований неподалік від школи. Тим часом, Гройсман заявив, що на території школи ймовірно відбулося локальне розпорошення невідомої речовини.

Він також зазначив, що відповідні органи встановлюють, хто б міг розпорошити цю речовину або поширити її якимось іншим чином.

Я не хочу робити ніяких припущень. Це може бути що завгодно. У тому числі, можливо, хтось мав не дуже хороші наміри,

– припустив Гройсман.

Відео евакуації дітей із черкаської школи, де відбулося масове отруєння

Зазначимо, що згодом стало відомо, що школярі масово почали втрачати свідомість у ще одній школі у місті Новомосковську Дніпропетровської області. У загальноосвітній школі №6 на лінійці, приуроченій до Дня пам’яті та примирення стало погано майже 20 школярам. Діти відчули запаморочення, у 18-ти учнів лікарі діагностували вегетосудинний пароксизм, госпіталізувати їх не довелося. Також у тих же Черкасах зі схожими симптомами доправили до лікарні двох військових.

Ці події наразі не пов'язують.

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В Україні та світі відзначають День пам'яті і примирення

8 травня в Україні та світі пригадують жертв Другої світової війни. Зазначимо, що в Україні сьогодні про трагічні події Другої світової згадують як 8-го, у День пам'яті та примирення, так і 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

З нагоди Дня пам'яті і примирення столичну Батьківщину-мати традиційно вдягнули у вінок з маків. До слова, прикрашали монумент цілу ніч через негоду в Києві. У столиці та інших містах пройшли заходи присвячені пам’яті полеглих.

Зокрема, під час урочистостей президент Петро Порошенко заявив, що хоче "очистити" військовий календар України від свят країни-агресора. Глава держави зазначив, що держава повертається до витоків власної історії, а політика історичної пам’яті знову стає українською.

Наприкінці минулого місяця за моїм наказом начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко затвердив Програму заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у ЗСУ. Армію остаточно очистять від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської ідеології, які негативно впливають на бойовий дух українського війська,

– розповів президент.

Президент особливо наголосив, що у військовому календарі не має бути нічого спільного з країною-агресором.

Нагадаємо, День пам’яті та примирення в Україні почали відзначати у 2015 році.

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Рейд СБУ перед 9 травня

Перед 9 травня, СБУ провела обшуки у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань, –

йдеться у повідомленні СБУ.

Також працівники СБУ виявили та запобігли спробі російських спецслужб здійснити провокації до 9 травня за допомогою забороненої в Україні соціальної мережі "Вконтакте".