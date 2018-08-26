14:35
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Главные новости 25 августа: анонс освобождения Сенцова, пьяный экс-посол и задержание Навального

2179 Читати новину українською
Главные новости 25 августа в Украине и мире
Главные новости 25 августа в Украине и мире / Коллаж 24 канал

Украинский политик Виктор Медведчук заверил, что политзаключенный Олег Сенцов обязательно выйдет на свободу. Полиция остановила автомобиль, которым управлял пьяный экс-посол Украины в США Александр Моцик. В Москве задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Такими были главные новости 25 августа в Украине и мире.

Освобождение Сенцова

Лидер пророссийской организации "Украинский выбор" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов вернется домой. При этом Медведчук не указал деталей и конкретных сроков.

Не надо расписываться за него (Сенцова), будет ли он писать ходатайство о помиловании. А что такого страшного, если бы он его написал, и мы знали точно, что если он его напишет, то мы сумеем договориться с Россией, чтобы его освободили? В чем страх? Нам что, шашечки или ехать?,
– сказал Медведчук.

Читайте также: Когда Кремль примет решение об освобождении Сенцова

На уточняющий вопрос ведущего, приедет ли Сенцов домой, политик ответил: "Конечно, приедет".

Звільнення Сенцов
Сенцов вернется домой, заверил Медведчук

В то же время Медведчук заявил, что в переговорах об освобождении украинского режиссера сделана пауза.

"Могу сказать, что я не знаю, кто ведет сегодня переговоры относительно Сенцова, мной они велись несколько месяцев назад. И были разные варианты, которые были предметом обсуждения. То, что происходит сегодня – я вижу, что эти переговоры не ведутся. Что пошло не так? Вот об этом пока лучше не говорить", – рассказал политик.

Пьяный экс-посол Украины в США

В ночь на 25 августа в Киеве полиция остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый бывший посол Украины в США Александр Моцик. Авто дипломата остановили за нарушение правил дорожного движения. В частности, машина ехала по кругу против движения на площади Шевченко.

По данным полиции, у Моцика были явные признаки алкогольного опьянения, однако сам нарушитель на камеру отрицал, что употреблял алкоголь.

Читайте также: Пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста на Ровенщине

Экс-послу предложили пройти тест на драгере или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ. Поэтому полицейские составили на дипломата админпротокол и вызвали ему такси, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Смотрите видео, как в Киеве остановили авто пьяного экс-посла Украины в США Моцика:

Отметим, что Моцик перед этим инцидентом присутствовал на торжественном приеме Президента Украины Петра Порошенко в Мариинском дворце. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook фото с коллегами, в компании которых можно заметить и Моцика.

На приеме Порошенко также можно было увидеть лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилева и Ахтема Чийгоза, представительницу президента в ВР Ирину Луценко, действующего посла Украины в США Валерия Чалого, главу МВД Арсена Авакова и других.

Екс-посол США в Україні на прийомц президента
Одно из фото с приема Порошенко, на котором был Моцик

Задержание Навального

25 августа в Москве правоохранители задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального у подъезда его дома и отвезли его в отдел внутренних дел "Даниловский". Причины задержания сначала не были известны.

Стоит отметить, что во время задержания оппозиционера силовики, вероятно, сломали ему мизинец левой руки. С подозрением на перелом Навального доставили в больницу.

Читайте также: В России с плакатом Сенцова задержали активистку, которая является внучкой известной поэтессы

Позже пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что поводом для задержания Навального стал якобы составленный на оппозиционера протокол за митинг "Забастовка избирателей", проведенный в январе перед выборами президента РФ.

Навальний затримання Росія Москва ОМОН
В России в очередной раз задержали Навального, чтобы помешать ему провести акцию протеста

Также известно, что 27 августа может состояться суд над Навальным.

Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и в тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только, чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?,
– написала Ярмыш.

Отметим, что на 9 сентября Навальный планировал провести общероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Новости от Ryanair

С ноября 2018 года авиакомпания Ryanair ограничит количество ручной клади на борту своих самолетов. Так, после 1 ноября пассажиры, которые будут иметь с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограмм, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро (кладь можно взять в салон) или багажный сбор 8 евро (предмет клади сдается в багаж) при бронировании билета.

Читайте также: Wizz Air с ноября прекратит рейсы из Люблина в Киев – СМИ

Стоимость увеличивается до 8 и 10 евро соответственно, если услуги оплачиваются после покупки билета.

Пассажиры, которые не будут платить за приоритетную посадку, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

Больше о нововведениях с перевозкой ручной клади в Ryanair читайте по ссылке.

Ryanair ручна поклажа
Новые правила перевозки ручной клади в Ryanair

Теги: Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Новости России Новости Киева Полиция Алкоголь Ryanair авиация Алексей Навальный Виктор Медведчук Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук