Главные новости 25 августа: анонс освобождения Сенцова, пьяный экс-посол и задержание Навального

Украинский политик Виктор Медведчук заверил, что политзаключенный Олег Сенцов обязательно выйдет на свободу. Полиция остановила автомобиль, которым управлял пьяный экс-посол Украины в США Александр Моцик. В Москве задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Такими были главные новости 25 августа в Украине и мире.

Освобождение Сенцова

Лидер пророссийской организации "Украинский выбор" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов вернется домой. При этом Медведчук не указал деталей и конкретных сроков.

Не надо расписываться за него (Сенцова), будет ли он писать ходатайство о помиловании. А что такого страшного, если бы он его написал, и мы знали точно, что если он его напишет, то мы сумеем договориться с Россией, чтобы его освободили? В чем страх? Нам что, шашечки или ехать?,

– сказал Медведчук.

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На уточняющий вопрос ведущего, приедет ли Сенцов домой, политик ответил: "Конечно, приедет".



Сенцов вернется домой, заверил Медведчук



В то же время Медведчук заявил, что в переговорах об освобождении украинского режиссера сделана пауза.



"Могу сказать, что я не знаю, кто ведет сегодня переговоры относительно Сенцова, мной они велись несколько месяцев назад. И были разные варианты, которые были предметом обсуждения. То, что происходит сегодня – я вижу, что эти переговоры не ведутся. Что пошло не так? Вот об этом пока лучше не говорить", – рассказал политик.

Пьяный экс-посол Украины в США

В ночь на 25 августа в Киеве полиция остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый бывший посол Украины в США Александр Моцик. Авто дипломата остановили за нарушение правил дорожного движения. В частности, машина ехала по кругу против движения на площади Шевченко.



По данным полиции, у Моцика были явные признаки алкогольного опьянения, однако сам нарушитель на камеру отрицал, что употреблял алкоголь.

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Экс-послу предложили пройти тест на драгере или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ. Поэтому полицейские составили на дипломата админпротокол и вызвали ему такси, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.



Смотрите видео, как в Киеве остановили авто пьяного экс-посла Украины в США Моцика:

Отметим, что Моцик перед этим инцидентом присутствовал на торжественном приеме Президента Украины Петра Порошенко в Мариинском дворце. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook фото с коллегами, в компании которых можно заметить и Моцика.



На приеме Порошенко также можно было увидеть лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилева и Ахтема Чийгоза, представительницу президента в ВР Ирину Луценко, действующего посла Украины в США Валерия Чалого, главу МВД Арсена Авакова и других.



Одно из фото с приема Порошенко, на котором был Моцик

Задержание Навального

25 августа в Москве правоохранители задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального у подъезда его дома и отвезли его в отдел внутренних дел "Даниловский". Причины задержания сначала не были известны.



Стоит отметить, что во время задержания оппозиционера силовики, вероятно, сломали ему мизинец левой руки. С подозрением на перелом Навального доставили в больницу.

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Позже пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что поводом для задержания Навального стал якобы составленный на оппозиционера протокол за митинг "Забастовка избирателей", проведенный в январе перед выборами президента РФ.



В России в очередной раз задержали Навального, чтобы помешать ему провести акцию протеста



Также известно, что 27 августа может состояться суд над Навальным.

Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и в тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только, чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?,

– написала Ярмыш.

Отметим, что на 9 сентября Навальный планировал провести общероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Новости от Ryanair

С ноября 2018 года авиакомпания Ryanair ограничит количество ручной клади на борту своих самолетов. Так, после 1 ноября пассажиры, которые будут иметь с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограмм, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро (кладь можно взять в салон) или багажный сбор 8 евро (предмет клади сдается в багаж) при бронировании билета.

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Стоимость увеличивается до 8 и 10 евро соответственно, если услуги оплачиваются после покупки билета.



Пассажиры, которые не будут платить за приоритетную посадку, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.



Больше о нововведениях с перевозкой ручной клади в Ryanair читайте по ссылке.



Новые правила перевозки ручной клади в Ryanair