Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове

Сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака. Известная исполнительница София Ротару потеряла сознание на концерте в России. Появились сообщения, что ее доставили в реанимацию. Во Львове разгорелся масштабный пожар – загорелся склад на улице Грабовского. Такими были главные новости воскресенья, 26 августа.

Умер сенатор США Джон Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года от рака. Он был республиканцем, крупнейшим критиком действующего президента США Трампа и другом Украины.

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Сенатор Джон Маккейн в возрасте 81 года умер в 4:28 вечера 25 августа 2018 года на своем ранчо близ Седони в штате Аризона,

– говорится в заявлении, распространенном его офисом.

В 2017 у Маккейна диагностировали рак мозга, накануне семья сообщила о прекращении лечения тяжелого недуга.

Рядом с ним находились его жена и родственники.

"На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", – подчеркнуто в заявлении The Wasington Post.

Джон Маккейн был сенатором шесть раз, а в 2008 его выдвигали кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Маккейн был пилотом во время войны во Вьетнаме, провел в плену более пяти лет и увечья от пыток, которым он подвергался там, остались с ним на всю жизнь.

В США он был одним из самых жестоких критиков Трампа. Так, во время избирательной кампании в 2015 году Маккейн заявил, что Трамп "взбудоражил сумасшедших" своими заявлениями в отношении мигрантов.

Американского сенатора можно назвать настоящим другом Украины. После агрессии России в отношении Украины Маккейн открыто и настойчиво выступал за предоставление Украине летального оружия, в том числе противотанковых комплексов "Джавелин", которые Киев в конце концов получил.

Во время революции Достоинства в 2013 году Маккейн побывал на Майдане.

29 августа Маккейну должно было исполниться 82 года.

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На известие о смерти американского сенатора-республиканца Джона Маккейна уже отреагировали не только украинские политики, но и рядовые граждане.

Президент Порошенко выразил свои соболезнования на странице в Facebook.

Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных на Донбассе. Память о Джоне Маккейне навсегда останется в наших сердцах,

– написал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал, что Маккейн был примером настоящего принципиального политика. Он подчеркнул, что Украине будет не хватать такого верного друга.

Ви були справжнім нашим другом і прикладом принципового політика. Україні вас бракуватиме.

Спочивайте з миром, сенаторе Маккейн. pic.twitter.com/zcGR0yUc95 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 серпня 2018 р.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что такого друга, каким для Украины был Джон Маккейн, – никем не заменить.

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В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 серпня 2018 р.

Украинцы в соцсетях бурно откликнулись на печальную весть. Они выражают свои соболезнования американцам и пишут, что сенатор Маккейн был настоящим героем как в своем государстве, так и в Украине.

Он отстаивал интересы украинцев иногда более последовательно, чем отдельные украинские политики,

– пишут люди в соцсетях.

София Ротару упала в обморок на концерте в России

Ряд российских СМИ сообщили о том, что исполнительницу доставили в реанимацию и борются за ее жизнь.

Отмечалось, что инцидент случился в Уфе, куда ее пригласили выступить на корпоративе.

Так, накануне вечером, около 23:00, 71-летней легенде советской и эстрады постсоветского пространства, стало плохо во время мероприятия – подчеркивается, что она почувствовала слабость и даже потеряла сознание.

Как убеждали журналисты, причина – у Ротару произошел резкий скачок давления.

Проснувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей,

– рассказала медсестра клиники в Уфе, в которой лежит Ротару.

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Также медики сообщили, что ей стало лучше, память вернулась, голова не кружится.

"Мы решили еще несколько дней за ней понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с произношением все хорошо", – утверждали врачи.

Сама София Ротару и концертный директор певицы Сергей Лавров подтвердили, что накануне у нее возникали проблемы со здоровьем, правда, сейчас все в порядке и она уже вылетела из российской Уфы, где произошел инцидент.

Немного погодя концертный директор исполнительницы Сергей Лавров отреагировал заявление о реанимации.

Так, по его словам, никакой госпитализации не было, однако, говорит он, ухудшение состояния здоровья и дальнейший осмотр медиков все же были.

"С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка вылетела в Москву и должна уже там была приземлиться", – отметил представитель Ротару.

Кроме того, прокомментировала событие сама Ротару.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого," – отметила она в своем Instagram.

Ночью сгорело полтора километра складов во Львове

В ночь с 25 на 26 августа во Львове разгорелся масштабный пожар – загорелся склад на улице Грабовского. Вызов в спасательные службы поступил почти сразу после полуночи, а локализовать пожар удалось до половины третьего ночи.

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Полностью огонь потушили только к четырем утра.

Источников воды поблизости не было, а огонь охватил довольно большую площадь, поэтому к ликвидации пожара были привлечены 70 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Сложность пожара заключалась в том, что все двери были закрыты, и спасателям пришлось их открывать своими средствами, а именно ломами и бензорезами. Также вплотную к стене здания, что пылала, были припаркованы автомобили, поэтому спасатели оттаскивали их лебедкой спасательного автомобиля,

– указано в сообщении ГСЧС.

Огонь уничтожил крышу здания и помещения площадью 1500 квадратных метров.

Пожарные спасли 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.

Предварительно известно, что на складах хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Смотрите видео пожара на складах во Львове:

Мемы недели от российского концерна "Калашников"

Россия ловко держит уровень профессионального генератора мемов. В сети стремительно обсуждают нового боевого робота от концерна "Калашников", который изрядно повеселил пользователей интернета. Но на этом концерн не остановился, замахнувшись на популярность Tesla. Компания рассчитывает, что новинка сможет составить достойную конкуренцию на рынке электрокаров

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Во время форума "Армия-2018" российский концерн "Калашников" представил концепт боевого робота. Однако ни восторга, ни страха боевая разработка не вызвала. Более того, многим робот кажется забавным. Свои остроумные комментарии и фотожабы пользователи активно распространяют в соцсетях.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р.

Над новой разработкой концерна "Калашников" не посмеялись разве что ленивые. Сеть заполнила волна фотожаб с новым героем.

Поскольку робот не может ходить, такое решение конструкторов несколько озадачивает

Ко всему прочему концерн "Калашников" объявил, что разрабатывает собственный электромобиль. Ожидается, что в будущем авто будет конкурировать с электрокаром Tesla от Илона Маска.

Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему,

– сказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

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Однако никаких конкурентных преимуществ, которые должны привлечь внимание к новинке, компания не назвала. Пользователи сети подхватили и эту идею концерна, применив свои умения в фотошопе.

Калашников, конечно, троллит... Но решение с кузовом мне нравится) pic.twitter.com/0K7EyzsJYu — Павел Осокин (@Ledorub) 23 серпня 2018 р.