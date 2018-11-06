Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов уйти в отставку. Появилась информация, что бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября проживает в Лондоне, где работает в Институте международных отношений. Громкие заявления со стороны. Такими были главные новости 6 ноября в Украине и мире.

Луценко и его отставка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – отметил он.

В то же время глава ГПУ подчеркнул, что не понимает, для чего создавать временную следственную комиссию, до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".

Заметим, что сразу после таких слов в украинском парламенте состоялось так называемое "рейтинговое голосование" – кнопку "За" в рейтинговом нажали 38 нардепов, против – 110, воздержались 11, еще 173 не голосовало.

В правительственной колалиции, со своей стороны, заявили, что они не планируют поддерживать отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко, несмотря на его заявление. Об этом, в частности, сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в парламенте.

Луценко и его провалы на посту генпрокурора: смотрите видео

Що говорять про відставку Юрія Луценка:

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Гонтарева и ее жизнь в Лондоне

Сейчас экс-глава НБУ Валерия Гонтарева проживает в Лондоне и работает ту в Институте международных отношений школы экономики. Относительно помещения, то, как рассказала экономистка, она арендует небольшую двухкомнатную квартиру вместе с сыном, который учится в британской столице.

"И как же мне было смешно, когда совершенно сумасшедший Валентин Наливайченко рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что Гонтарева якобы купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов", – убеждает экс-глава НБУ.

Также Гонтарева пожаловалась на "колоссальную бюрократию" в Лондоне.

Например, процесс снятия квартиры, казалось бы, автоматизированный. Брокера ты видишь вживую, но документы в основном подписываешь через интернет. Но количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы можете себе представить,

– добавила бывшая украинская чиновница.

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Русская церковь никак не успокоится

Спикер Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент заявил, что действия Вселенского патриарха Варфоломея относительно Украины наталкивают на подозрения в его ангажированности со стороны "сильных мира сего".

Эта позиция Константинопольской патриархии ставит ее вне канонического поля и понятной всей православной ойкумене принципов православной жизни. Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения,

– говорит он.

Священнослужитель также в очередной раз назвал создание Единой поместной церкви расколом и обвинил в этом Варфоломея и Филарета.

Кроме того, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что "попытки властей Украины переформатировать" религиозную ситуацию будут иметь тяжелые последствия.

Попытки государственной власти Украины переформатировать религиозную ситуацию вопреки мнению большинства верующих будут иметь тяжелые последствия для гражданского мира в стране, который и так раздирают противостоянием,

– считает он.

Вместе с тем представитель РПЦ обвинил Константинополь в принятии решения "о легитимизации украинских раскольников".

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Какое масло очень полезно для здоровья мужчин

Медики провели амбулаторное исследование среди мужчин от 18 до 45 лет, страдающих от ожирения. Ученые,в частности, хотели выяснить влияние диеты с высоким содержанием хлопчатобумажной и оливкового масел на липидные профили.

Выяснилось, что у участников уровень холестерина и триглицеридов заметно снизился, когда они придерживались диеты из блюд с высоким содержанием хлопкового масла.

Среднее снижение составило 8% общего холестерина, снижение липопротеинов низкой плотности - на 15% и понижение уровня триглицеридов - на 30%. Хлопковая диета также повысила уровень "хорошего холестерина" на 8%.

Вывод ученых: жирная кислота, содержащаяся в хлопковом масле, может помочь предотвратить накопление лишних триглицеридов.