Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ

Открытие и первое торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа. На военном полигоне в Архангельской области России произошел пожар во время испытания ракетного двигателя – 2 погибших, 15 раненых, вероятная утечка радиации. Под российским Ачинском снова взрывы на военном складе. Такими были главные новости пятницы, 9 августа, в Украине и мире.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 9 августа.

Первое заседание новоизбранной ВР

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Новая Верховная Рада соберется 29 августа. Так решили на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Дату предложил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По его словам, на первом заседании народные избранники примут присягу.

Первое заседание новоизбранной Рады, согласно Конституции, откроет старейший по возрасту депутат. В IX созыве таким будет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 78-летний Юлий Иоффе.

Почему "Слуга народа" хочет начать как можно быстрее?

Одной из причин, почему нардепы спешат начать работу нового парламента – это Антикоррупционный суд. Он должен начать работу 5 сентября, однако Рада не поддержала другие антикоррупционные законопроекты, которые должны обеспечить стабильную работу органа. Из-за этого у президента Зеленского и главы Верховной Рады возник конфликт.

Распределение мест в Раде / инфографика 24 канала

В то же время Руслан Стефанчук заявил, что одним из первых на рассмотрении новой Верховной Рады станет законопроект об импичменте президента Украины.

За закон об импичменте президента – это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в Раде,

– подчеркнул он.

Он также добавил, что среди законопроектов, из которых начнет свою работу новая ВР, будет перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения к Конституции. Это позволит лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавство.

Кроме того, по прогнозу Стефанчука, нардепы будут работать над блоками по всех основных направлениях: экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношениях.

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Взрывы и радиация в России

В России снова беда. На военном полигоне вблизи поселка Нёнокса в Архангельской области произошел пожар, когда испытывали ракетный двигатель. В результате этого происшествия погибли 2 человека, по меньшей мере 15 – получили ранения. Из них – 6 в критическом состоянии. По неподтвержденной информации, у них – радиационное облучение.

Двое погибших – военнослужащий и представитель компании, разрабатывавшей установку, которую испытывали.

Экстренные службы РФ подтвердили превышение радиационного уровня в поселке втрое. Датчики радиационного фона сработали в соседнем городке Северодвинске. Как пишут в соцсетях, там закрыли детсады.

Радиация? О причине трагического инцидента известно немного. Российские власти традиционно умалчивают подробности инцидента.

Минобороны России отрицает информацию о выбросах радиации. Однако в Северодвинске, где датчики среагировали на превышение радиационного фона, после этого поспешили заявить, что ситуация вроде нормализовалась.

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Однако вечером 8 августа стало известно, что вертолеты, которые доставляли пострадавших в Архангельск, проверяют люди в противорадиационных костюмах.



Люди в противорадиационных костюмах/ фото Mash

В городе паника: жители скупают йод и йодосодержащие препараты. В аптеках Архангельска их сейчас нет. Российские власти, в свою очередь, молчат. Там отметились заявлением лишь в день взрыва: мол, оснований для эвакуации жителей окрестных населенных пунктов нет.

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Проблемы с йодом в аптеках Архангельска

Пострадавших от взрыва на военной базе в Нёноксе доставили в Москву: видео

Что известно о полигоне под Архангельском?

Он расположен в поселке Нёнокс. Это – центральный ракетный полигон, созданный в 1954 году. Его назначение: испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.



Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок.





Военный полигон расположен в Нёноксе, под Архангельском / фото из открытых источников



Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка (административно входит в городского округ Северодвинска). Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.



В декабре 2015 года на ракетном полигоне Нёнокса произошла чрезвычайная ситуация: во время испытаний часть ракеты отделилась и упала на жилой дом. Жертв, говорят россияне, не было.

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Новые взрывы под Ачинском

В Красноярском крае России снова прогремели взрывы. По меньшей мере 10 человек получили ранения, а население из Каменки снова эвакуируют.

На этот раз во всем обвиняют молнию. Российские власти убеждают, что та попала в уже и без того поврежденные громоотводы. Из-за новой волны взрывов пострадали 10 человек. А местное население снова эвакуируют.

Медицинскую помощь амбулаторно оказали шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы,

– сообщают российские СМИ.

5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь было видно почти во всех частях Ачинска.

Какие последствия взрывов на военных складах?

Всего в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время детонации снарядов были поблизости военной части и получили осколочные ранения. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.



Территорию воинской части окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.



Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.

Флаг Украины над оккупированным Крымом

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Над временно оккупированным Россией Судаком 9 августа взвился флаг Украины. Патриотический жест посвящен четырем морпехам, погибшим от рук оккупантов накануне на Донбассе.

В городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС,

– написал советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

Как видно на фото, патриоты подняли украинский флаг на одной из гор Судака на рассвете.

Как погибли украинские морпехи?

Боевики обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя, нарушая "перемирие". Из-за обстрелов погибли 4 украинских воина из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Самому старшему из них было 30 лет, самому младшему – 20.



После гибели защитников Зеленский немедленно позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора глава государства попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия являются недопустимыми и не приближают примирения.



Кроме того, глава государства поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных.