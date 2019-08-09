Головні новини 9 серпня: дата першого засідання Верховної Ради та нові вибухи і радіація у Росії

Відкриття та перше урочисте засідання новообраної Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня. На військовому полігоні в Архангельській області Росії сталася пожежа під час випробування ракетного двигуна – 2 загиблих, 15 поранених, ймовірний витік радіації. Під російським Ачинськом знову вибухи на військовому складі. Такими були головні новини п'ятниці, 9 серпня, в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 9 серпня.

Перше засідання новообраної ВР

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Нова Верховна Рада збереться 29 серпня. Так вирішили на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Дату запропонував лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. За його словами, на першому засідання народні обранці приймуть присягу.

Перше засідання новообраної Ради, згідно із Конституцією, відкриє найстаріший за віком депутат. У IX скликанні таким буде представник партії "Опозиційна платформа – За життя" 78-річний Юлій Іоффе.

Чому "Слуга народу" хоче розпочати якомога швидше?Однією з причин, чому нардепи поспішають розпочати роботу нового парламенту – це Антикорупційний суд. Він має розпочати роботу 5 вересня, однак Рада досі не підтримала інші антикорупційні законопроекти, що мають забезпечити стабільну роботу органу. Через це у президента Зеленського та глави Верховної Ради виник конфлікт.



Розподіл місць у Раді / Інфографіка 24 каналу

Водночас Руслан Стефанчук одним із першим на розгляді нової Верховної Ради стане законопроект про імпічмент президента України.

За закон про імпічмент президента – це буде один із перших законів, який, я сподіваюся, буде проголосований у цій Раді,

– наголосив він.

Він також додав, що серед законопроектів, з яких почне свою роботу нова ВР, буде переведення документообігу парламенту в електронну форму замість паперової та зміни до Конституції. Це дозволять позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство.

Окрім того, за прогнозом Стефанчука, нардепи працюватимуть над блоками по всіх основних напрямках: економіці, антикорупції, інфраструктурі, безпеці й обороні, євроінтеграції, міжнародних відносинах.

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Вибухи і радіація у Росії

У Росії знову лихо. На військовому полігоні поблизу селища Ньонокса в Архангельській області сталася пожежа, коли випробовували ракетний двигун. В результаті цієї події загинуло 2 людей, щонайменше 15 – отримали поранення. З них – 6 у критичному стані. За непідтвердженою інформацією, у них – радіаційне опромінення.

Двоє загиблих – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.

Екстрені служби РФ підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі втричі. Датчики радіаційного фону спрацювали в сусідньому містечку Сєверодвінську. Як пишуть у соцмережах, там закрили дитсадки.

Радіація? Про причину трагічного інциденту відомо небагато. Російська влада традиційно замовчує подробиці інциденту.

Міноборони Росії заперечує інформацію про викиди радіації. Однак у Сєверодвінську, де датчики зреагували на перевищення радіаційного фону, після цього поспішили заявити, що ситуація нібито нормалізувалася.

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Проте ввечері 8 серпня стало відомо, що гвинтокрили, які доправляли потерпілих до Архангельська, перевіряють люди у протирадіаційних костюмах.



Люди у протирадіаційних костюмах/ фото Mash

У місті паніка: жителі скуповують йод та йодовмісні препарати. В аптеках Архангельська їх зараз нема. Російська влада, своєю чергою, мовчить. Там відзначились заявою лиш у день вибуху: мовляв, підстав для евакуації жителів навколишніх населених пунктів нема.



Скільки йоду потрібно вживати людині: інфографіка



Проблеми із йодом в аптеках Архангельська

Постраждалих від вибуху на військовій базі у Ньоноксі доправили в Москву: відео

Що відомо про полігон під Архангельськом?Він розташований у селищі Ньонокс. Це – центральний ракетний полігон, створений у 1954 році. Його призначення: випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.



Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів.





Військовий полігон розташований у Ньоноксі, під Архангельськом/ фото з відкритих джерел



Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка (адміністративно входить до міського округу Северодвинска). Це – режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.



У грудні 2015 року на ракетному полігоні Ньонокса трапилася надзвичайна ситуація: під час випробувань частина ракети відокремилася і впала на житловий будинок. Жертв, кажуть росіяни, не було.

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Нові вибухи під Ачинськом

У Красноярському краї Росії знову пролунали вибухи. Щонайменше 10 осіб отримали поранення, а населення із Кам’янки знову евакуйовують.

Цього разу у всьому звинувачують блискавку – російська влада переконує. Що та влучила у вже і без того пошкоджені громовідводи. Через нову хвилю вибухів постраждали 10 людей. А місцеве населення знову евакуйовують.

Медичну допомогу амбулаторно надали шести постраждалим, ще четверо госпіталізовані,

– повідомляють російські ЗМІ.

5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська.

Які наслідки вибухів на військових складах?Загалом внаслідок вибухів отримали поранення щонайменше 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час детонації снарядів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.



Територію військової частини оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.



Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, ймовірно, став людський фактор. Раніше причиною вибухів вважали підрив снаряда.

Прапор України над окупованим Кримом

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Над тимчасово окупованим Росією Судаком 9 серпня замайорів прапор України. Патріотичний жест присвячений чотирьом морпіхам, що загинули від рук окупантів напередодні на Донбасі.

У місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор в знак пам'яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС,

– написав радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

Як видно на фото, патріоти підняли україський стяг на одній з гір Судака на світанку.

Як загинули українські морпіхи?Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя, порушуючи "перемир'я". Через обстріли загинули 4 українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20.



Після загибелі захисників Зеленський негайно зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Під час розмови глава держави попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення.



Окрім того, глава держави доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових.