Главные новости 10 сентября: Зеленский встретился с Коломойским, первая ссора и кнопкодав в Раде

Верховная Рада приняла ряд важных законов, но также отличилась первой ссорой, блокированием трибуны, а еще и первым кнопкодавом нового созыва. Президент Зеленский встретился с олигархом Коломойским, а также попросил Раду распустить ЦИК. Состоялась и первая пресконференция Сенцова и Кольченко. Такими были главные новости вторника, 10 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 10 сентября.

Зеленский встретился с Коломойским

Президент Владимир Зеленский встретился с олигархом и бывшим главой Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Они обсудили два важных для Украины вопроса.

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Встреча команды главы государства с бизнесменом состоялась 10 сентября в Офисе Президента.

В Офисе Президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере,

– рассказали у Зеленского.

Кроме главы государства присутствовали руководитель ОП Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В ОПУ напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война. Вполне вероятно, именно эти темы украинский лидер поднимал и на встрече с Коломойским.

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Что раньше говорил Коломойский о Донбассе?

Зеленский намекал, что Коломойский будет инвестировать в восстановление Донбасса. Однако сам олигарх рассказал, что не может тратить более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю, поскольку действует судебный запрет. Поэтому, как говорит Коломойский, он может разве что киоск покрасить на Донбассе.



Относительно войны на Донбассе, то олигарх заявлял, что ее косвенно поддерживают США, ведь предоставляют Украине военную технику, среди которой и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". При этом он в очередной раз заявил, что в Украине продолжается "внутренний гражданский конфликт". Наряду с этим бизнесмен не стал отрицать, что на неподконтрольных Украине территориях находятся российские военные.

Заметим, что Владимиру Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1".



В команде президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.



Неоднозначным стало и назначение Андрея Богдана главой Офиса Президента (Богдан ранее был адвокатом Коломойского). Кстати, именно после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский вернулся в Украину. До того он жил в Швейцарии и Израиле.

Первый кнопкодав новой Рады, и сразу со скандалом

В Верховной Раде IХ созыва на горячем поймали первого кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев. Он давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова.

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Ефимов решил отдать голос еще и вместо коллеги на утреннем заседании 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Видео подтверждает – в результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, однако затем, фактически, признал – нарушил Конституцию.

Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет малейший грех, потому что уже нарушено больше,

– объяснил все он.

Ефимов, вместо которого и проголосовал Ковалев, в ответ на вопрос о нарушении начал отшучиваться и попросил дать ему покой: "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

Ковалев жмет на кнопку вместо другого нардепа: видео

Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд.

Угроза СМИ: история с кнопкодавом имела продолжение

Когда о "подвиге" Ковалева начали сообщать СМИ, депутат подошел к журналистам движения ЧЕСТНО, где и поймали его на горячем. Он начал расспрашивать о месте их рождения, а потом сделал фото одного из них и отослал кому-то в мессенджере. На вопрос представителя медиа, можно ли это расценивать как угрозу, депутат ответил, что они "еще встретятся и это подробно обсудят".

Он также записал фамилию и поинтересовался, из какого округа журналист. Мы расцениваем это как угрозу и готовим заявление в полицию,

– говорится в сообщении Движения.

Чем еще "прославился" Александр Ковалев?

Его выбрали в 51 округе на Донетчине. Большая часть этого округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там проходили лишь на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%). Это наименьшее количество голосов, которые получил мажоритарщик-победитель в истории украинских выборов.



По данным "Честно", в Зайцево Ковалев прибегал к явному "гречкосейству", воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Кроме того, еще кандидат Ковалев жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса. В 2014 году он занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.

Еще один скандал: первое блокирование трибуны в Раде

Во время пленарного заседании Верховной Рады 10 сентября случилось первое в истории ВР девятого созыва блокирование трибуны. Скандал спровоцировала фракция "Европейская Солидарность". Ирина Геращенко во время своего выступления сравнила "Слугу народа" с "зелеными мужчинами", которые захватили Крым в 2014. Мол, теперь "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. Сразу после этого Геращенко отключили микрофон.

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Спикер Дмитрий Разумков сделал депутату замечание: "При всем уважении, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что мы наблюдали в 2014. Это недопустимо в парламенте нашего государства".

После этих слов спикера фракция ЕС, возглавляемая пятым президентом Петром Порошенко, двинулась к трибуне и окружили ее. Из группы депутатов звучали возгласы "это ее право" и "это преследование по политическим мотивам".

Скандал набирал обороты. Геращенко, когда микрофон снова включили, заявила: "Мы видим, как парламент Украины превращается в парламент АРК Крым". Реагируя на эти слова, депутаты "Слуги народа" начали хлопать в ладоши – таким образом демонстрируя протест.

Тогда Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд". Мол, "Слуге народа" никто "не давал права перекрикивать оппозицию".

Конфликт вызвал законопроект об изменениях в Регламенте Верховной Рады с названием "О противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов", который ЕС воспринимает как ограничивающий права народных депутатов, находящихся в оппозиции. Например, если закон уже вступил в силу, то отменить его можно будет только по инициативе 150 или больше народных депутатов (сейчас может и один депутат зарегистрировать постановление об отмене).

Сразу после завершения выступления Ирины Геращенко депутаты "Евросолидарности" отошли от трибуны. А Дмитрий Разумков подытожил ситуацию такими словами: "Мы сняли неприкосновенность, но наша политическая позиция защищена. Однако недопустимы оскорбления в сессионном зале. Как и в любом месте в нашем государстве. Давайте будем вежливо относиться к коллегам, как из большинства, так и из тех, кто в оппозиции".

Смотрите видео первого блокирования трибуны в новой Раде (телеканал " Рада"):

Верховная Рада поддержала ряд важных законопроектов

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Импичмент

Законопроект 1012 об импичменте авторства президента Владимира Зеленского поддержали 245 депутатов Верховной Рады: 244 – с "Слуги народа" и 1 – внефракционный. Не поддержали законопроект – 73, еще 55 – воздержались. Накануне в первом чтении законопроект поддержали 337 народных избранников.

Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Как будет происходить импичмент?

Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом рады, этим и другими законами Украины.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.

Порядок объявления импичмента президенту Украины:

представление Верховной Рады о совершенном президентом преступление; голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создании временной комиссии (необходимо 300 +1 голос); формирование временной следственной комиссии; комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления; следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения относительно проведенного расследования; рассмотрение Радой выводов комиссии с участием президента, председателя и судей КСУ, председателей ВСУ и ГПУ и уполномоченной ВРУ по правам человека; Рада голосует за представление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосование тайное, нужно 300 +1 голос); ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады; Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосование тайное, нужно 338 и более голосов); президент теряет полномочия после объявления об этом председателя парламента.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, председатель парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.



Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

Перезагрузка власти

Верховная Рада Украины 10 августа во время пленарного заседания поддержала проект закона 1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". "За" проголосовали 273 депутата. "Против" голоса отдали 23 депутата, 38 воздержались, а 45 вообще не голосовали.

Что именно меняет законопроект 1066?

В пояснительной записке к законопроекту говорится: "Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственную службу". То есть, принимать на государственную службу чиновников и (что важнее) увольнять их будет легче. А цель изменений такова:

► Повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности.

► Устранение лишних промежуточных органов обжалования (не считая судебного).

► Введение контрактной государственной службы.

► Делегирование полномочий по оценке работы чиновников Кабинета Министров Украины.

Детенизация расчетов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении поддержала за основу проект закона 1073. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сферах торговли и услуг. В том числе и так называемый "кэшбек" для граждан: государство вернет часть штрафов, снятых с нарушителей, тем, кто об этих нарушениях будет сообщать.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафов за необлагаемые услуги до уровня 150% от стоимости оказанных услуг или проданных товаров. За второе нарушение предпринимателей будут штрафовать в размере 250%. Действующее законодательство предусматривает штраф в размере 1 гривны за первое такое нарушение.

Эта инициатива, фактически, является дополнением к законопроекта №1073, который предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. По мнению депутатов, это поможет вывести торговлю товарами и услугами из тени.

Реформа прокуратуры

Народные депутаты поддержали в первом чтении и за основу законопроект о реформе органов прокуратуры. За это проголосовали 287 нардепов. Против – 32, воздержались – 25. Законопроект № 1032 внес в Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Что это значит?

Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

Генпрокурор должен иметь высшее юридическое образование – это требование.

Эту норму отменили в 2016 году. Именно поэтому Юрий Луценко стал генпрокурором.

Генпрокурор получает право увольнять прокуроров офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров. До этого это было обязательным.

В штате прокуратуры из 15 тысяч человек останется 10 тысяч.

Военные прокуратуры ликвидируются.

Региональные прокуратуры должны стать областными, местные – окружными. В то же время предусмотрена возможность создания специализированных прокуратур.

Прокуроры, которые хотят остаться, должны пройти аттестацию – ее проводят специальные кадровые комиссии. Для Офиса генпрокурора и областных прокуратур их создаст сам генпрокурор.

Кроме того, глава государства предлагает остановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП.

На это время рассмотрение дисциплинарных дел переводится на кадровые комиссии. Такие комиссии будут действовать в Офисе генпрокурора и областных прокуратурах – их составы также определять генпрокурор.Кадровые комиссии обеспечивать и отбор новых прокуроров на вакантные должности.

Отмена "правок Лозового"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Он предусматривает отмену так называемых "правок Лозового", а также предоставит право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

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Соответствующий законопроект поддержали 297 депутатов из партий "Слуга народа", "Родина", "Голос" и часть внефракционных.

Какие изменения предусматривает законопроект?

Отмена "правок Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное.

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получат право самостоятельно проводить прослушивания во время негласных следственных и розыскных действий.

Из Уголовного процессуального кодекса и закона о статусе народного депутата предлагают забрать нормы, запрещающие без согласия Верховной Рады осуществлять обыск нардепа, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилые и служебные помещения.

Почему хотят отменить "правки Лозового"?

Инициатором изменений в Уголовный процессуальный кодекс был депутат-радикал Андрей Лозовой. Поэтому они получили название "поправки Лозового" и вступили в силу 15 марта 2018 года.



Этими положениями ограничивались сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны были установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка – 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть.

Зеленский просит Раду распустить ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление с требованием досрочно распустить Центральную избирательную комиссию. Причиной такого решения стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" комиссии и судебные иски о ней.

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Представление Зеленского с соответствующим требованием передали в аппарат Рады для регистрации 10 сентября. В обращении гарант приводит несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Зеленский упомянул позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Еще одной причиной роспуска ЦИК указана ситуация на 198 избирательном округе в городе Смела Черкасской области. Там Верховный суд 24 августа отменил протокол комиссии о регистрации народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка. Решение было принято по иску кандидата в депутаты по этому округу от "Слуги народа" Натальи Дьяченко.

29 августа во время торжественного заседания новоизбранной Рады Рудик не принял присягу народного депутата и не получил необходимые документы. Следовательно, ЦИК до сих пор не установила результаты парламентских выборов в этом округе.

Однако, "Зеркало недели" пишет, что реальная причина роспуска ЦИК другая. Так, Офис Зеленского якобы не устраивает контроль над ЦИК, который имеет пятый президент Петр Порошенко и экс-депутат Александр Грановский.

По данным ряда СМИ, бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский живет в гражданском браке с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук.

По данным издания, ранее ожидалось, что Зеленский предложит распустить ЦИК после проведения Счетной палатой аудита комиссии за двумя избирательными циклами – президентского и парламентского. Однако, Счетная палата только планирует внести аудит использования государственных средств ЦИК в план работы на 2020 год. Несмотря на это, начать его возможно и до конца 2019 года.

Что говорит Закон о роспуске ЦИК?

Полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по мотивированному представлению Президента Украины. Для этого необходимы голоса по меньшей мере 301 народного депутата.

Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко

Двое освобожденных пленников Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко более двух часов общались с журналистами на совместной пресс-конференции. Главные слова звучали несколько раз, и бывшие пленники не уставали их повторять: они будут делать все, чтобы остальных украинцев, которых незаконно удерживают в России, в аннексированному Крыму или на временно оккупированном Донбассе освободили.

Об освобождении из плена.

Сенцов рассказал, что накануне освобождения чувствовал себя спокойно. Ровно до того момента, пока не вышел из самолета. Режиссер подчеркнул: все 5 лет не думать о моменте возвращения в Украину было невозможно. Он говорит: знал – возвращение в Украину когда-то будет.

Когда Сенцов узнал, что других заключенных украинцев из списка перевезли в "Лефортово", то еще неделю был в СИЗО в российском городе Лабытнанги.

Когда мне сказали с вещами на этап, я понял, что это будет обмен... Был вполне спокоен, никакого волнения, ожидания,

– рассказал он.

Сенцов признался – до выхода из самолета вообще не нервничал, пока не обнял свою дочь. Тогда понял: "Это один из тех немногих дней, ради которых стоит жить".

Как относились к украинцам в российских СИЗО.

Бывшие пленники рассказали, что отношение к ним в российских СИЗО было немного "особенным". Российские тюремщики понимали, что ребят лучше лишний раз не трогать.

Это обусловлено громкостью нашего дела. Чтобы предотвратить проблемы, сотрудники пытались относиться максимально корректно,

– подчеркнул Кольченко.

Он также отметил, что "все было по правилам – ни шага вправо или влево". "Немного особое" отношение и четкость правил подтвердил и Олег Сенцов.

"Ко мне не применяли никакого физического воздействия. Попытки психологического давления были, но в пределах. Они понимали, что "этого лучше не трогать, он себе спокойно сидит и все", – сказал Сенцов.

О родном Крыме.

Освобожденный из плена режиссер считает, что Владимиру Путину легче отдать Кремль, чем вернуть аннексированный Крым.

"Путин Крым не отдаст", – такое мнение я прочитал в одной из газет. Ему проще отдать Кремль, чем Крым. Ведь это – важный камень, на котором строится вся его сегодняшняя политика. Захватом Крыма он поднял свой рейтинг", – сказал Сенцов.



Олег Сенцов / Фото Getty images

В то же время, оба политзаключенных считают, что полуостров все же будет украинским, правда, вероятнее всего, после свержения режима Путина.

Драконы тоже умирают. Это произойдет рано или поздно и я надеюсь это увидеть. Возвращение Крыма может произойти из-за какой-то спецоперации, которая отодвинет Путина. Еще одним вариантом этого может стать революция,

– предположил режиссер.

Кольченко считает возвращение Крыма – предметом дипломатических договоренностей, которое возможно после свержения режима Путина.

И Сенцов, и Кольченко не могут наведываться в Крым пока там находятся российские оккупанты. Впрочем, относительно возвращения шутят: " Относительно Крыма... вернемся ли туда? Разве на танках!"

О России.

Россия сейчас пользуется тем, что в Украине к власти пришли новые люди. Доказательством этого есть уступки, на которые идет агрессор и увольнения известных мировому сообществу украинских пленников. Так считают Сенцов и Кольченко.

"С приходом новой власти у России есть шансы перегрузить эти отношения. А насчет того, что РФ хочет мира, я скажу:"сколько бы волк не лез под шкуру, зубы у него, как и раньше, на месте". Не верьте в это. Я не верю", – подчеркнул режиссер.

Он также назвал Россию "империей, построенной на лжи". Большой проблемой он считает не только то, что Путин напал на Украину, а и то, что многие россияне его в этом поддерживает.

"Единственный способ борьбы с ложью – говорить правду", – отметил освобожденный режиссер и поблагодарил всех журналистов за то, что ведут эту борьбу.

Об "извращении".

Печальным развлечением в российской тюрьме для Кольченко и Сенцова стала кремлевская пропаганда.

"Когда я смотрел телевидение, то одновременно было весело, смешно и грустно. Потому что люди сидят, смотрят телевизор и с серьезными лицами воспринимают это близко к сердцу", – сказал Кольченко.



Александр Кольченко/ фото Getty images

Олег Сенцов абсолютно поддержал Александра Кольченко Он добавил, что в выходные дни любил смотреть пропагандиста Дмитрия Киселева.

Развлечений в тюрьме мало: цирка нет, театра нет, а тут все показывают. Это очень весело. Конечно, что верить ему невозможно. Кем надо быть, чтобы ему верить,

– отметил Сенцов.

Экс-пленник Кремля подчеркнул, что программы с Дмитрием Киселевым – это немного извращенное удовольствие, но в тюрьме действительно мало развлечений.

О здоровье.

Освобожденные украинцы сообщили, что сейчас проблем со здоровьем у них нет. Впрочем, медицинское обследование они все еще проходят в больнице "Феофания".

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"Я хорошо себя чувствую. Пока тревожных новостей нет", – рассказал Кольченко.

Олег Сенцов на вопросы о состоянии своего здоровья ответил коротко: "Я здоров".

Кроме этого, украинский режиссер рассказал, что он всегда занимался спортом – и на воле, и в тюрьме. А в последний год активно восстанавливался после голодания. Несмотря на это режиссер отметил, что в мае 2019 года хотел объявить вторую голодовку. Об этом знал только его адвокат.

Олег Сенцов и Александр Кольченко/ фото Лизы Герасимьюк, 24 канал

"Я к этому готовился. К предыдущему я готовился минимизировав свою форму, то есть зашел с самого низкого веса, чтобы было легче перенести. А в этот раз я хотел наоборот набрать максимальный вес", – сказал пленник Кремля.

Впрочем, когда он услышал, что начались переговоры и какие-то первые сдвиги, то решил подождать со своей идеей.

О кино.

Олег Сенцов признался, что еще во время заключения попросил друзей передать ему записи фильмов, которые они рекомендовали бы для просмотра. Политический заключенный получил 20 кинолент, однако пока их так и не пересмотрел.

А вот Александр Кольченко добавил, что много слышал о новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который он пересмотрит при случае.

И о будущем.

Сенцов пока будет жить в Киеве с дочерью. Его мама и сын приехали также в столицу на некоторое время, но сын с бывшей женой вернется в аннексированный Крым.

Планы на будущее он описал так: "Собираюсь заниматься двумя самыми прекрасными занятиями в мире – снимать кино и жить".

Александр Кольченко тоже пока собирается жить в Киеве.

Оба заверили, что собираются сделать все возможное со своей стороны, чтобы освободить остальных украинских политзаключенных из российского плена.

Пресконференция Сенцова и Кольченко: видео

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