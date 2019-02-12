Главные новости 11 февраля: резонансное подозрение в деле Гандзюк и аплодисменты для Супрун

Генпрокуратура объявила подозрение в деле убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Окружной административный суд Киева заседал по делу отстранения Ульяны Супрун, под стенами суда ее встречали аплодисментами. Оккупанты скрывали захваченные вблизи Керчи украинские суда. Такими были главные новости понедельника, 11 февраля, в Украине и мире.

Подозрение Мангеру

Читайте также: Мангер был врагом №1 для Гандзюк, – друзья активистки

Утром 11 февраля главе Херсонского областного совета и бывшему члену "Батькивщины" Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Ему инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

Впоследствии сам чиновник подтвердил, что получил подозрение от ГПУ.

Еще раз хочу подчеркнуть, что не знал покойную, никаких дел, отношений с ней не имел. Поэтому мне нечего комментировать из того, что некоторым сегодня выгодно повыдумывать. Еще раз говорю: я никуда не убегаю, я готов сотрудничать со следствием,

– сообщил Владислав Мангер журналистам.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что в квартире Мангера проходят обыски. Однако, журналистка 24 канала, которая побывала в доме, где живет глава Херсонского областного совета 11 февраля не заметила там никаких следственных или людей, похожих на правоохранителей. Так же обыски в доме Мангера отказался комментировать его адвокат Дмитрий Ильченко.

Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о дело на сегодня

Правда, защитник главы Херсонского облсовета заявил, что СБУ приходила с обысками на рабочее место чиновника. Там, по его словам, сотрудники спецслужбы ничего не нашли.

12 февраля в суде Мангеру должны избрать меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать, чтобы чиновника взяли под стражу. Ильченко подтвердил то, что глава Херсонского облсовета собирается прийти на судебное заседание.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк? Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным по криминальному прозвищу "Москал-младший". Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.



Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.



Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

Что известно о главе Херсонского облсовета Владиславе Мангере: смотрите видео

Аплодисменты для Супрун

Читайте также: Найем: Решение суда направлено лично против Супрун и восстановиться ей будет чрезвычайно трудно

В Окружном административном суде Киева состоялось заседание, на котором решали, оставлять ли Ульяну Супрун на должности и. о. министра здравоохранения. Около 17:00 судьи ушли в совещательную комнату. Они пообещали объявить о принятом решении в деле либо поздно вечером 11 февраля, либо, что вероятнее, утром 12-го.

Отметим, что под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную главу Минздрава. Мосийчуку активисты кричали "Позор!". А вот Ульяну Супрун встретили аплодисментами и плакатами, на которых красовались надписи: "Руки прочь от Ульяны Супрун", "Манту мочить можно, а Ульяну Супрун – нет!", "Если уволят Супрун, то кто будет лечить Ляшко от бешенства?", "Ульяна Супрун – министр моего здравоохранения".

Смотрите видео: сотни людей пришли поддержать Супрун под здание суда в Киеве

Подробнее о том, кто и почему запрещает Супрун работать – читайте на сайте 24 канала.

Оккупанты скрывают захваченные украинские корабли

Читайте также: ВСУ получат больше сотни мощных ракетных комплексов "Ольха"

В оккупированной Керчи россияне замаскировали и изменили расположение захваченных вблизи Керченского пролива украинских военных кораблей. Если раньше украинские судна россияне держали в конце причальной стенки в акватории Генмола в оккупированной Керчи, то по состоянию на 11 февраля кораблей на этом месте нет.

Между тем захваченные россиянами военные катера "Никополь" и "Бердянск" переместили ближе к берегу и накрыли маскировочной сеткой. Более того, со стороны моря их прикрыли российскими военными катерами.



Прикрытые камуфляжной сеткой "Никополь" и "Бердянск"

Там же россияне расположили украинский буксир "Яны Капу", который сопровождал "Никополь" и "Бердянск" 25 ноября 2018 года. С берега это судно тоже закрывают российские военные катера, правда, не слишком надежно, поскольку частично виден номер буксира.



Не слишком надежно скрыт буксир "Яны Капу" (судно черного цвета, на нем виднеется украинский флаг и кусок бортового номера)

Эти украинские военные судна россияне захватили 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Сначала пограничники РФ протаранили буксир "Яны Капу", а затем открыли огонь по остальным украинским кораблям, ранив 3 членов экипажей. Украинских моряков россияне взяли в плен, а судна – захватили. Сначала и украинских военных, и отечественные суда доставили в оккупированную Керчь. Корабли там и остались, а вот пленников россияне отправили в Москву. Там над ними уже дважды проходил суд, ребятам избирали меру пресечения, а впоследствии продолжали арест. Их содержат в СИЗО "Лефортово". Моряки называют себя военнопленными.

Одесситы и киевляне вышли на митинги за несуществующего кандидата

В Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, собрав их на митинг за кандидата, которого не существует. Организаторы обещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом за каждого приведенного друга.

Читайте также: Нарушение избирательного законодательства: Нацсовет выдвинул обвинения 3 телеканалам

Когда сотни митингующих собрались в назначенном месте, организаторы к ним так и не вышли. А позже сообщили, что кандидат провалился в люк и умер.



Сообщение в одной из групп в Вайбере