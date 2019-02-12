Головні новини 11 лютого: резонансна підозра у справі Гандзюк і оплески для Супрун

Генпрокуратура оголосила підозру у справі вбивства Катерини Гандзюк главі Херсонської облради Владиславу Мангеру. Окружний адміністративний суд Києва засідав у справі відсторонення Уляни Супрун, під стінами суду її зустрічали оплесками. Окупанти переховали захоплені поблизу Керчі українські судна. Такими були головні новини понеділка, 11 лютого, в Україні та світі.

Підозра Мангеру

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Вранці 11 лютого очільнику Херсонської обласної ради та колишньому члену "Батьківщини" Владиславу Мангеру оголосила підозру в організації вбивства активістки та радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Йому інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

Згодом сам чиновник підтвердив, що отримав підозру від ГПУ.

Ще раз хочу підкреслити, що не знав покійну, жодних справ, відношень з нею не мав. Тому мені нема чого коментувати з того, що деяким сьогодні вигідно повигадувати. Ще раз кажу: я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством,

– повідомив Владислав Мангер журналістам.

Також у Генпрокуратурі повідомили, що у помешканні Мангера проходять обшуки. Проте, журналістка 24 каналу, яка побувала у будинку, де мешкає глава Херсонської обласної ради 11 лютого не помітила там жодних слідчих або людей, схожих на правоохоронців. Так само обшуки у домі Мангера відмовився коментувати його адвокат Дмитро Ільченко.

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Щоправда, захисник очільника Херсонської облради заявив, що СБУ приходила із обшуками на робоче місце чиновника. Там, за його словами, співробітники спецслужби нічого не знайшли.

12 лютого у суді Мангеру мають обрати запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть, аби чиновника взяли під варту. Ільченко підтвердив те, що глава Херсонської облради збирається прийти на судове засідання.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



Сам Мангер заявив, що не має ніякого зв’язку з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.



Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

Що відомо про голову Херсонської облради Владислава Мангера: дивіться відео

Оплески для Супрун

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В Окружному адміністративному суді Києва відбулося засідання, на якому вирішували, чи залишати Уляну Супрун на посаді в.о. міністра охорони здоров’я. Близько 17:00 судді пішли у нарадчу кімнату. Вони пообіцяли оголосити про прийняте рішення у справі або пізно ввечері 11 лютого, або, що імовірніше, вранці 12.

Зазначимо, що під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ. Мосійчукові активісти кричали "Ганьба!". А ось Уляну Супрун зустріли оплесками та плакатами, на яких красувались написи: "Руки геть від Уляни Супрун", "Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні!", "Якщо звільнять Супрун, то хто буде лікувати Ляшка від сказу?", "Уляна Супрун – міністр охорони мого здоров'я".

Дивіться відео: сотні людей прийшли підтримати Супрун під будівлю суду у Києві

Детальніше про те, хто та чому забороняє Супрун працювати читайте на сайті 24 каналу.

Окупанти переховують захоплені українські кораблі

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В окупованій Керчі росіяни замаскували та змінили розташування захоплених поблизу Керченської протоки українських військових кораблів. Якщо раніше українські судна росіяни тримали вкінці причальної стінки в акваторії Генмола в окупованій Керчі, то станом на 11 лютого кораблів на цьому місці немає.

Натомість захоплені росіянами військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" перемістили ближче до берега та накрили маскувальною сіткою. Більше того, зі сторони моря їх прикрили російськими військовими катерами.



Прикриті камуфляжною сіткою "Нікополь" і "Бердянськ"

Там же росіяни розташували український буксир "Яни Капу", який супроводжував "Нікополь" і "Бердянськ" 25 листопада 2018 року. З берега це судно теж закривають російські військові катери, щоправда, не надто надійно, оскільки частково видно номер буксира.



Не надто надійно схований буксир "Яни Капу"(судно чорного кольору, на ньому видніється український прапор і шматок бортового номеру)

Ці українські військові судна росіяни захопили 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки. Спочатку прикордонники РФ протаранили буксир "Яни Капу", а згодом – відкрили вогонь по решті українських кораблів, поранивши 3 членів екіпажів. Українських моряків росіяни взяли у полон, а судна – захопили. Спочатку і українських військових, і вітчизняні судна доправили до окупованої Керчі. Кораблі там і залишились, а ось бранців росіяни відправили до Москви. Там над ними вже двічі відбувався суд, хлопцям обирали запобіжні заходи, а згодом продовжували арешт. Їх утримують у СІЗО "Лефортово". Моряки називають себе військовополоненими.

Одесити та кияни вийшли на мітинги за неіснуючого кандидата

В Одесі та Києві пранкери розіграли сотні людей, зібравши їх на мітинг за кандидата, якого не існує. Організатори обіцяли заплатити по тисячі гривень, а ще 70 гривень бонусом за кожного приведеного друга.

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Коли сотні мітингувальників зібралися на призначено місці, організатори до них так і не вийшли. А пізніше повідомили, що кандидат провалився в люк і помер.



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