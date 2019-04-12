Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине

Президент Украины Петр Порошенко в Париже встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Не отстал от него и его оппонент на выборах Владимир Зеленский. В деле о смерти активистки Екатерины Гандзюк произошли два важных события. С 14 апреля в некоторых регионах Украины прогнозируют заморозки. Такими были главные новости пятницы, 12 апреля, в Украине и мире.

Предвыборная борьба Порошенко и Зеленского: эпопея продолжается

Всего лишь накануне украинский президент Петр Порошенко и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский устроили словесную перепалку в прямом эфире, как уже 12 апреля они встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном, правда опять сделали это порознь.

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Сначала состоялась встреча Макрона с Зеленским. Местом проведения мероприятия был Елисейский дворец. В штабе Зеленского отметили, что с ним приехали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Иван Баканов.

Впоследствии Владимир Зеленский рассказал, что атмосфера была "теплой", а сама встреча – "классной и консервативной".

Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе,

– убеждает кандидат в президенты.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 April 2019

Встреча Порошенко с Макроном также состоялась в Елисейском дворце с участием Республиканской гвардии. Во время мероприятия французский президент напомнил, что Париж благосклонен к Украине, и хочет видеть, как она движется вперед.

На какие темы говорили президенты Украины и Франции:

Установление мира и безопасность. О достижении этой цели и координации действий Украины с европейскими лидерами. Договорились, что России донесут сигналы, чтобы создать условия для полноценных переговоров в норманнском формате. Также говорили о миротворческих операциях в Украине.

Освобождение заложников. Отдельно говорили о: первое – журналисте Романе Сущенко. Макрон будет способствовать, чтобы Путин освободил Сущенко. Второе – о военнопленных моряках: их надо немедленно вернуть. И третье: вопрос политзаключенных, особенно среди крымских татар, нуждающихся в помощи.

Переговоры с Россией. Украина получила абсолютно четкое сообщение, о том, что будет созвано заседание на высшем уровне нормандского формата. Наиболее вероятно, это произойдет во Франции, в пятую годовщину создания нормандского формата.

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Убийство Екатерины Гандзюк: новые события

6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку по собственному желанию. 10 апреля правительство одобрило его увольнение. А уже 12 числа Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Гордеева с должности.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе, который опубликовала пресс-служба гаранта.

Что известно об Андрее Гордееве?

С 2012 года был депутатом городского совета. В течение 2014 – 2016 годов был народным депутатом Украины ( "Блок Петра Порошенко»). Указом президента в 2016 году был назначен главой Херсонской ОГА.



Отец Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к убийству активистки. Кроме Гордеева, в этом обвинили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя ОГА Евгения Рищука. Все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, убеждает отец погибшей.

Кроме того, появилась информация, что еще один подозреваемый в организации убийства активистки глава Херсонского облсовета Владислав Мангер 12 апреля появился на своем рабочем месте.

"Утром Мангер пришел на работу, к нему приходили посетители, приносили документы", – отметил собеседник одного из херсонских изданий

Также ресурс отмечает, что 11 апреля Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в одном из кафе. Заметим, что 8 апреля адвокат главы Херсонского облсовета сообщал, что он находится на лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

По информации местных СМИ, это медицинское учреждение подчинено Херсонскому облсовету, а его главный врач подчиняется непосредственно Мангеру. Журналисты предполагают, что именно 8 завершился срок отстранения Мангера с должности, поэтому он скрывался в больнице, чтобы отменить все судебные заседания по новому сроку отстранения.

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Заморозки идут в Украину

Апрель начался в Украине теплой, солнечной погодой. Однако уже в конце этой недели, с 14 апреля, на западе и севере являются возможными заморозки, а температура воздуха ночью опустится до -5 градусов.

12-14 апреля в Украину придет волна похолодания. Поэтому, в северных областях с 14 до 17 апреля будут заморозки на почве. Дневные температуры будут достигать около +12 +14 градусов на севере, а в Центре – на 2-3 градуса теплее,

– рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

Укргидрометцентр предупреждает, что ночью 14-15 апреля заморозки ожидаются в западных областях, на Житомирщине, Ровненщине и Волыни. Температура воздуха ночью опустится до -3–5 градусов мороза. Из-за похолодания синоптики объявили первый уровень опасности – желтый, а иногда даже второй – оранжевый.

Кроме того, в Украине перед Вербным воскресеньем, которое в этом году выпадает на 21 апреля, вернутся осадки. Они продлятся несколько дней, а в северных и южных регионах возможны шквалы ветра. Но не стоит огорчаться. На Пасхальные праздники украинцев ждет потепление до +22 +24 градусов, и такая погода продержится до конца месяца.

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Горбань добавил, что после Пасхи, независимо от того, на какое число она приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни погода ухудшается. Поэтому, заморозки в Украине возможны даже в мае.

"Похолодание выпадает под 9 мая, на 15-17 мая и на конец месяца. Оно может сопровождаться и заморозками, но это больше касается северных и восточных областей", – отметил синоптик.