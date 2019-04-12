Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
Президент Украины Петр Порошенко в Париже встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Не отстал от него и его оппонент на выборах Владимир Зеленский. В деле о смерти активистки Екатерины Гандзюк произошли два важных события. С 14 апреля в некоторых регионах Украины прогнозируют заморозки. Такими были главные новости пятницы, 12 апреля, в Украине и мире.
Предвыборная борьба Порошенко и Зеленского: эпопея продолжается
Всего лишь накануне украинский президент Петр Порошенко и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский устроили словесную перепалку в прямом эфире, как уже 12 апреля они встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном, правда опять сделали это порознь.
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Сначала состоялась встреча Макрона с Зеленским. Местом проведения мероприятия был Елисейский дворец. В штабе Зеленского отметили, что с ним приехали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Иван Баканов.
Впоследствии Владимир Зеленский рассказал, что атмосфера была "теплой", а сама встреча – "классной и консервативной".
Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе,
– убеждает кандидат в президенты.
Встреча Порошенко с Макроном также состоялась в Елисейском дворце с участием Республиканской гвардии. Во время мероприятия французский президент напомнил, что Париж благосклонен к Украине, и хочет видеть, как она движется вперед.
На какие темы говорили президенты Украины и Франции:
Установление мира и безопасность. О достижении этой цели и координации действий Украины с европейскими лидерами. Договорились, что России донесут сигналы, чтобы создать условия для полноценных переговоров в норманнском формате. Также говорили о миротворческих операциях в Украине.
Освобождение заложников. Отдельно говорили о: первое – журналисте Романе Сущенко. Макрон будет способствовать, чтобы Путин освободил Сущенко. Второе – о военнопленных моряках: их надо немедленно вернуть. И третье: вопрос политзаключенных, особенно среди крымских татар, нуждающихся в помощи.
Переговоры с Россией. Украина получила абсолютно четкое сообщение, о том, что будет созвано заседание на высшем уровне нормандского формата. Наиболее вероятно, это произойдет во Франции, в пятую годовщину создания нормандского формата.
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Убийство Екатерины Гандзюк: новые события
6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку по собственному желанию. 10 апреля правительство одобрило его увольнение. А уже 12 числа Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Гордеева с должности.
"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе, который опубликовала пресс-служба гаранта.
Что известно об Андрее Гордееве?
С 2012 года был депутатом городского совета. В течение 2014 – 2016 годов был народным депутатом Украины ( "Блок Петра Порошенко»). Указом президента в 2016 году был назначен главой Херсонской ОГА.
Отец Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к убийству активистки. Кроме Гордеева, в этом обвинили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя ОГА Евгения Рищука. Все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, убеждает отец погибшей.
Кроме того, появилась информация, что еще один подозреваемый в организации убийства активистки глава Херсонского облсовета Владислав Мангер 12 апреля появился на своем рабочем месте.
"Утром Мангер пришел на работу, к нему приходили посетители, приносили документы", – отметил собеседник одного из херсонских изданий
Также ресурс отмечает, что 11 апреля Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в одном из кафе. Заметим, что 8 апреля адвокат главы Херсонского облсовета сообщал, что он находится на лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.
По информации местных СМИ, это медицинское учреждение подчинено Херсонскому облсовету, а его главный врач подчиняется непосредственно Мангеру. Журналисты предполагают, что именно 8 завершился срок отстранения Мангера с должности, поэтому он скрывался в больнице, чтобы отменить все судебные заседания по новому сроку отстранения.
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Заморозки идут в Украину
Апрель начался в Украине теплой, солнечной погодой. Однако уже в конце этой недели, с 14 апреля, на западе и севере являются возможными заморозки, а температура воздуха ночью опустится до -5 градусов.
12-14 апреля в Украину придет волна похолодания. Поэтому, в северных областях с 14 до 17 апреля будут заморозки на почве. Дневные температуры будут достигать около +12 +14 градусов на севере, а в Центре – на 2-3 градуса теплее,
– рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.
Укргидрометцентр предупреждает, что ночью 14-15 апреля заморозки ожидаются в западных областях, на Житомирщине, Ровненщине и Волыни. Температура воздуха ночью опустится до -3–5 градусов мороза. Из-за похолодания синоптики объявили первый уровень опасности – желтый, а иногда даже второй – оранжевый.
Кроме того, в Украине перед Вербным воскресеньем, которое в этом году выпадает на 21 апреля, вернутся осадки. Они продлятся несколько дней, а в северных и южных регионах возможны шквалы ветра. Но не стоит огорчаться. На Пасхальные праздники украинцев ждет потепление до +22 +24 градусов, и такая погода продержится до конца месяца.
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Горбань добавил, что после Пасхи, независимо от того, на какое число она приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни погода ухудшается. Поэтому, заморозки в Украине возможны даже в мае.
"Похолодание выпадает под 9 мая, на 15-17 мая и на конец месяца. Оно может сопровождаться и заморозками, но это больше касается северных и восточных областей", – отметил синоптик.