Главные новости 13 августа: украинское гражданство для россиян и увольнение Бессмертного

Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверлись политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые участвовали в войне на Донбассе. Президент Украины уволил Романа Бессмертного с переговорной группы в Минске. Оккупанты будут просить Украину о поставках воды в Крым, Украина резко отреагировала на такую просьбу. Такими были главные новости 13 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 13 августа.

Гражданство для россиян

Владимир Зеленский указом №594/2019 упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

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Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:

Декларацию об отказе от гражданства РФ;

Документ, подтверждающий преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

Для того, чтобы получить паспорт Украины иностранные добровольцы должны подать:

Декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Кому еще Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины?

Власти рассматривают возможность предоставления этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах. Соответствующий механизм уже начало разрабатывать Министерство иностранных дел.

Увольнение Бессмертного

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного. Ранее он представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Сам Бессмертный отметил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Позже в эфире 24 канала дипломат подробно объяснил, почему его уволили. Утверждает, что все из-за его публичной позиции.

Повлияла и моя позиция относительно тактики действий на линии разграничения или в переговорной группе в Минске. Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать,

– пояснил Бессмертный.

Дипломат ранее высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса прежде всего будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске. Все это противоречит официальной позиции команды президента.

Кстати в Офисе президента уже прокомментировали увольнение Бессмертного. Считают, что под руководством Леонида Кучмы сформируется наиболее эффективная команда.

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Что такое Трехсторонняя контактная группа?

Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

Оккупанты обнаглели

Оккупационные власти Крыма собираются просить центральную власть России инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. При этом оккупанты воды Днепра называют "своими", аргументируя это тем, что река берет свое начало на территории России.

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Украина резко ответила на просьбу оккупантов. Крым является территорией Украины, поэтому российские оккупанты не могут ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с аннексированным полуостровом.

Кроме того, Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала его русло, а заблокировала канал на материковой части. И на это государство имеет полное право.

Интересно! Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Как? Через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Впрочем, после аннексии Крыма в 2014 году поставки воды на полуостров остановили.



Теперь запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Однако экологи бьют тревогу: частое использование воды из подземных источников может привести к засолению почв. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Серьезны ли проблемы Крыма с водой?

Да. К примеру, летом 2018 года Крым накрыла мощная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло.



Экологическое состояние в оккупированном Крыму катастрофично. Часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.

Нашли скифское золото

Археологи обнаружили золотые украшения скифов на Полтавщине во время раскопок в Бельском Городище. Ценная находка – золотой головной убор девушки-подростка.

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Среди других интересных находок в кургане – хрустальные и сердоликовые бусы, золотой браслет и другие украшения, а также – оружие.



Скифское золото нашли на Полтавщине / Фото Полтавской ОГА

Курган остался неразграбленным. С 1906 года – это третий неразграбленный "черными археологами" курган. Больше фото ищите по ссылке.