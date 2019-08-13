23:49
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Путина браслет Насирова. Российский миллионер в 4 года
      Вєсті Кремля
      21:53, сегодня
      Вести.UA: Эффектное общение Зеленского. Новое политическое шоу Порошенко
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Главные новости 13 августа: украинское гражданство для россиян и увольнение Бессмертного

      210 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 13 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 13 августа / Коллаж 24 канала

      Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверлись политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые участвовали в войне на Донбассе. Президент Украины уволил Романа Бессмертного с переговорной группы в Минске. Оккупанты будут просить Украину о поставках воды в Крым, Украина резко отреагировала на такую просьбу. Такими были главные новости 13 августа.

       

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 13 августа.

      Гражданство для россиян

      Владимир Зеленский указом №594/2019 упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

      Интересно: Люди, бегущие от Путинского режима, могут пригодиться Украине: мнение журналиста

      Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:

      • Декларацию об отказе от гражданства РФ;
      • Документ, подтверждающий преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

      Для того, чтобы получить паспорт Украины иностранные добровольцы должны подать:

      • Декларацию об отказе от иностранного гражданства.

      Кому еще Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины?
      Власти рассматривают возможность предоставления этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах. Соответствующий механизм уже начало разрабатывать Министерство иностранных дел.

      Увольнение Бессмертного

      Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного. Ранее он представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

      Коротко: Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ

      Сам Бессмертный отметил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Позже в эфире 24 канала дипломат подробно объяснил, почему его уволили. Утверждает, что все из-за его публичной позиции.

      Повлияла и моя позиция относительно тактики действий на линии разграничения или в переговорной группе в Минске. Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать,
      – пояснил Бессмертный.

      Дипломат ранее высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса прежде всего будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске. Все это противоречит официальной позиции команды президента.

      Кстати в Офисе президента уже прокомментировали увольнение Бессмертного. Считают, что под руководством Леонида Кучмы сформируется наиболее эффективная команда.

      Читайте также: Указ Зеленского об упрощенном предоставлении гражданства россиянам незаконен, – Бессмертный

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?
      Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

      Оккупанты обнаглели

      Оккупационные власти Крыма собираются просить центральную власть России инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. При этом оккупанты воды Днепра называют "своими", аргументируя это тем, что река берет свое начало на территории России.

      Пояснение: Почему Украине не стоит восстанавливать поставки воды и света в Крым: заявление Чубарова

      Украина резко ответила на просьбу оккупантов. Крым является территорией Украины, поэтому российские оккупанты не могут ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с аннексированным полуостровом.

      Кроме того, Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала его русло, а заблокировала канал на материковой части. И на это государство имеет полное право.

      Интересно! Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Как? Через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Впрочем, после аннексии Крыма в 2014 году поставки воды на полуостров остановили.

      Теперь запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Однако экологи бьют тревогу: частое использование воды из подземных источников может привести к засолению почв. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

      Серьезны ли проблемы Крыма с водой?
      Да. К примеру, летом 2018 года Крым накрыла мощная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло.

      Экологическое состояние в оккупированном Крыму катастрофично. Часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.

      Нашли скифское золото

      Археологи обнаружили золотые украшения скифов на Полтавщине во время раскопок в Бельском Городище. Ценная находка – золотой головной убор девушки-подростка.

      Кстати: Во дворе монастыря на Тернопольщине нашли клад: фото

      Среди других интересных находок в кургане – хрустальные и сердоликовые бусы, золотой браслет и другие украшения, а также – оружие.

      скіфське золото полтава
      Скифское золото нашли на Полтавщине / Фото Полтавской ОГА

      Курган остался неразграбленным. С 1906 года – это третий неразграбленный "черными археологами" курган. Больше фото ищите по ссылке.

      blog_ava
      9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать
      сегодня
      73928
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости политики Украина – Россия Владимир Зеленский Роман Бессмертный История Новости Полтавы Экология Новости Крыма Аннексия Крыма Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 22:25 "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео
      838
      Главные новости 13 августа: украинское гражданство для россиян и увольнение Бессмертного
      сегодня , 22:18 Главные новости 13 августа: украинское гражданство для россиян и увольнение Бессмертного
      210
      Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 781
      Бессмертный впервые прокомментировал свое увольнение в эфире 24 канала: главные тезисы
      сегодня , 21:31 Бессмертный впервые прокомментировал свое увольнение в эфире 24 канала: главные тезисы
      261
      Личное поражение Путина: было ли под Архангельском испытание ракеты и волноваться ли Украине
      сегодня , 21:15 Личное поражение Путина: было ли под Архангельском испытание ракеты и волноваться ли Украине
      Світлана Попова 818
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук