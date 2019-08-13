Головні новини 13 серпня: українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного

Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі. Президент України звільнив Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. Окупанти проситимуть Україну про постачання води до Криму, Україна різко відреагувала на таке прохання. Такими були головні новини 13 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 13 серпня.

Громадянство для росіян

Володимир Зеленський указом №594/2019 спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

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Для того, аби отримати паспорт України росіяни мають подати:

Декларацію про відмову від громадянства РФ;

Документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).

Для того, аби отримати паспорт України іноземні добровольці мають подати:

Декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Кому ще Зеленський хоче спростити отримання громадянства України?Влада розглядає можливість надання етнічним українцям, що живуть за кордоном, другого громадянства – України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах. Відповідний механізм вже почало розробляти Міністерство закордонних справ.

Звільнення Безсмертного

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного. Раніше він представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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Сам Безсмертний зазначив, що дізнався про своє звільнення з медіа. Пізніше в ефірі 24 каналу дипломат детально пояснив, чому його звільнили. Стверджує, що все через його публічну позицію.

Повпливала і моя позиція щодо тактики дій на лінії розмежування чи в переговорній групі в Мінську. Останні місяці я відкрито і чесно говорив, як потрібно діяти,

– пояснив Безмертний.

Дипломат раніше висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську. Все це суперечить офіційній позиції команди президента.

До речі в Офісі президента вже прокоментували звільнення Безсмертного. Вважають, що під керівництвом Леоніда Кучми сформується найбільш ефективна команда.

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Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

Окупанти знахабніли

Окупаційна влада Криму збирається просити центральну владу Росії ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпра. При цьому, окупанти води Дніпра називають "своїми", аргументуючи це тим, що ріка бере свій початок на території Росії.

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Україна різко відповіла на прохання окупантів. Крим є територію України, тому російські окупанти не можуть ставити у міждержавних відносинах питання, пов’язані з анексованим півостровом.

Окрім того, Дніпро не тече по територію Криму, і Україна не перекривала його русло, а заблокувала канал на материковій частині. І на це держава має повне право.

Цікаво! Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Як? Через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне річище Дніпра з півостровом. Втім, після анексії Криму у 2014 році постачання води на півострів зупинили.



Тепер запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Проте екологи б’ють на сполох: часте використання води з підземних джерел може призвести до засолення ґрунтів. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Чи серйозні проблеми Криму з водою?Так. Приміром, влітку 2018 року Крим накрила потужна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її річище повністю висохло.



Екологічний стан в окупованому Криму є катастрофічним. Частина півострова знищена посухою через нестачу води.

Знайшли скіфське золото

Археологи виявили золоті прикраси скіфів на Полтавщині під час розкопок у Більському Городищі. Найцінніша знахідка – золотий головний убір дівчини-підлітка.

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Серед інших цікавих знахідок у кургані – кришталеві та сердолікові намиста, золотий браслет та інші прикраси, а також – зброя.



Скіфське золото знайшли на Полтавщині/ Фото Полтавської ОДА

Курган залишився не пограбованим. Із 1906 року – це третій не пограбований "чорними археологами" курган. Більше фото шукайте за посиланням.