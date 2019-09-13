Главные новости 13 сентября: роспуск ЦИК, обыски у Порошенко и Зеленский и Коломойский на YES

Верховная Рада поддержала роспуск ЦИК, который инициировал президент Владимир Зеленский. В здание "Международного инвестиционного банка", основным владельцем которого является Порошенко, пришли правоохранители. В Киеве проходит 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии – в ней принял участие Олег Сенцов и даже Игорь Коломойский. Такими были главные новости 13 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Важно: Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии

Роспуск ЦИК – Рада дала добро

Нардепы поддержали роспуск Центральной избирательной комиссии, за постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

Смену членов Центризбиркома инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Причина – "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски к ней.

К слову, в своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Результаты голосования за роспуск ЦИК

Голосование за роспуск ЦИК по фракциям В "Слуге народа" уже определились с принципом, как будут формировать новый состав ЦИК. вероятнее всего, будут выбирать по квотному принципу. Сейчас в состав ЦИК входят 16 членов: Слипачук Татьяна – председатель ЦИК;

Конопольский Олег – заместитель председателя ЦИК;

Радченко Евгений – заместитель председателя ЦИК;

Бернацкая Наталья – секретарь ЦИК;

Басалаева Алла – член ЦИК;

Вербенский Михаил – член ЦИК;

Диденко Олег – член ЦИК;

Евстигнеев Андрей – член ЦИК;

Ефремова Ирина – член ЦИК;

Желтова Ольга – член ЦИК;

Кустова Светлана – член ЦИК;

Лотюк Ольга – член ЦИК;

Махницкая Екатерина – член ЦИК;

Плукар Виталий-член ЦИК;

Шипилов Леонтий – член ЦИК;

Юзькова Татьяна – член ЦИК. Стоит знать: Освобожденных моряков допросило ГБР по заявлению Портнова, – адвокат Силовики пришли в банк Порошенко В здание "Международного инвестиционного банка", основным владельцем которого является Порошенко, пришли правоохранители с обысками. На месте событий журналистам 24 канала сообщили, что обыски осуществляет ГБР.

Присутствующие в банке силовики ситуацию комментируют неохотно, говорят – все вопросы к следователю.

В ГБР комментировать ситуацию также отказались. Фото с места событий (24 канал): Зато Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Януковича, с комментариями не заставил себя ждать В своем телеграмм-канале он написал, что в банке Порошенко "продолжаются обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня 2019 года 340 килограммов ранее отмытых в оффшорах наличных долларов". Подробнее о том, почему Портнова называют одиозным и за что он "любит" Порошенко – в материалах 24 канала.

Порошенко фигурирует в ряде дел, которыми занимается ГБР (как свидетель) и по меньшей мере в одном, которым занимается НАБУ (в каком статусе – пока не известно). Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила, что 13 сентября "Порошенко пришел на допрос в ГБР".

Что известно о "Международном инвестиционном банке"?Это публичное акционерное общество – украинский банк, созданный в 2008 году. Основным владельцем банка является пятый президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко. Ему принадлежит 9,92% капитала лично и 50,08% (контрольный пакет) через полностью принадлежащее ему ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".

Благодарность за разоблачение коррупционеров

Это интересно: Как накажут кнопкодавов в Раде: заявление "Слуги народа"

Новая Верховная Рада не уменьшает обороты. В первом чтении нардепы поддержали проект закона об обличителях коррупции. За проголосовали 283 народных избранников.

Кроме того, парламент поддержал подготовку закона президента ко второму чтению по сокращенной процедуре. Законопроект ранее внес в парламент президент Владимир Зеленский и обозначил его как неотложный.

Этот законопроект сможет реально защитить не только обличителей и их близких, а также предоставит право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность. Также законодательные новации предусматривают вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Подробнее о том, как все должно работать, – здесь.

Как в мире награждают обличителей коррупции?К примеру, в США, согласно закону, разоблачители получают 15–25% от изъятой суммы. То есть были случаи, когда человек получал миллионы за сообщение о факте коррупции. Там также надежно защищают обличителей.



А вот в Южной Корее при необходимости государство охраняет не только дом обличителя, но и целый квартал, где живет он или его родственники.

Зеленский и Коломойский на форуме YES

В Киеве начался ежегодный форум YES 2019. Это одна из крупнейших площадок, где обсуждают вызовы будущего и ситуацию в мире. В одном месте собрались более 4 сотни политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.

Заявление президента: Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы

В форме принял участие и глава государства Владимир Зеленский. Во время своего обращения президент озвучил ряд важных вещей.

Ярким гостем встречи стал олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину вместе с победой Зеленского на выборах. Появление Коломойского вызвало ажиотаж среди журналистов.



Коломойский на форуме YES



Коломойский на форуме YES

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не имеет никаких проблем с передвижением по миру, но покидать Украину не собирается.

Кроме того, Игорь Коломойский в судебном споре о национализации "Приватбанка", владельцем которого он был, готов пойти на мировое соглашение. Для этого, мол, есть "окно возможностей". Однако от требований компенсации за свои потери бизнесмен не отказывается.

Смотрите видео, как журналисты "атаковали" Коломойского на форуме YES (24 канал):

Речь Сенцова

Важно: Сенцов и Зеленский посетили форум YES: о чем говорили

На форуме выступление недавно освобожденного из российского плена Олега Сенцова было на самом деле впечатляющим. Он рассказал личную историю, которая произошла с ним в российской тюрьме.

Наши журналисты, присутствующие на форуме, подготовили для вас главные новости с выступлений и интересное из кулуаров.

Смотрите и слушайте выступление Сенцова: