Головні новини 13 вересня: розпуск ЦВК, обшуки у Порошенка та Зеленський і Коломойський на YES

Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії, який ініціював президент Володимир Зеленський. До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку", основним власником якого є Порошенко, прийшли правоохоронці. У Києві триває 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії – у ній взяв участь Олег Сенцов та навіть Ігор Коломойський. Такими були головні новини 13 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

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Розпуск ЦВК – Рада дала добро

Нардпепи підтримали розпуск Центральної виборчої комісії, за постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

Зміну членів Центрвиборчкому Президент України ініціював Володимир Зеленський. Причина – "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови про неї. До слова, у своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК . Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Результати голосування за розпуск ЦВК

Голосування за розпуск ЦВК по фракціях У "Слузі народу" вже визначилися із принципом, як формуватимуть новий склад ЦВК. найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Нині до складу ЦВК входять 16 членів: Сліпачук Тетяна – голова ЦВК;

Конопольський Олег – заступник голови ЦВК;

Радченко Євгеній – заступник голови ЦВК;

Бернацька Наталія – секретар ЦВК;

Басалаєва Алла – член ЦВК;

Вербенський Михайло – член ЦВК;

Діденко Олег – член ЦВК;

Євстігнєєв Андрій – член ЦВК;

Єфремова Ірина – член ЦВК;

Желтова Ольга – член ЦВК;

Кустова Світлана – член ЦВК;

Лотюк Ольга – член ЦВК;

Махніцька Катерина – член ЦВК;

Плукар Віталій – член ЦВК;

Шипілов Леонтій – член ЦВК;

Юзькова Тетяна – член ЦВК. Варто знати: Звільнених моряків допитало ДБР за заявою Портнова, – адвокат Силовики прийшли до банку Порошенка До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку", основним власником якого є Порошенко, прийшли правоохоронці із обшуками. На місці подій журналістам 24 каналу повідомили, що обшуки здійснює ДБР .

. Присутні в банку силовики ситуацію коментують неохоче, кажуть – усі питання до слідчого.

У ДБРкоментувати ситуацію також відмовилися. Фото з місця подій (24 канал):

Зате Андрій Портнов, колишній заступник глави адміністрації Януковича, із коментарями не забарився. У своєму телеграм-каналі він написав, що у банку Порошенка "тривають обшуки щодо епізоду зняття Порошенком у період травня-червня 2019 року 340 кілограмів раніше відмитих в офшорах готівкових доларів". Детальніше про те, чому Портнова називають одіозним і за що він "любить" Порошенка – у матеріалах 24 каналу.

Порошенко фігурує у низці справ, якими займається ДБР (як свідок) та щонайменше в одній, якою займається НАБУ (у якому статусі – поки не відомо). Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова підтвердила, що 13 вересня "Порошенко прийшов на допит у ДБР".

Що відомо про "Міжнародний інвестиційний банк"?Це публічне акціонерне товариство – український банк, створений у 2008 році. Основним власником банку є п'ятий президент і чинний народний депутат України Петро Порошенко. Йому належить 9,92% капіталу особисто та 50,08% (контрольний пакет) через повністю належний йому ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".

Подяка за викриття корупціонерів

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Нова Верховна Рада не зменшує обертів. У першому читанні нардепи підтримали проєкт закону про викривачів корупції. За проголосували 283 народних обранців.

Окрім того, парламент підтримав підготовку закону президента до другого читання за скороченою процедурою. Законопроєкт раніше подав до парламенту президент Володимир Зеленський і позначив його як невідкладний.

Цей законопроєкт, зможе реально захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність. Також законодавчі новації передбачають винагороду в межах 10% від суми відшкодування державі збитків або розміру хабара. Детальніше про те, як все має працювати, – тут.

Як у світі винагороджують викривачів корупції?Приміром, у США, згідно з законом, викривачі отримують 15 – 25% від вилученої суми. Тобто були випадки, коли людина отримувала мільйони за повідомлення про факт корупції. Там також надійно захищають викривачів.



А ось у Південній Кореї, за потреби, держава охороняє не лише будинок викривача, а й цілий квартал, де живе він чи його родичі.

Зеленський іКоломойський на форумі YES

У Києві розпочався щорічний форум YES 2019. Це один з найбільших майданчиків, де обговорюють виклики майбутнього і ситуацію у світі. В одному місці зібралися понад 4 сотні політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн.

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У формі взяв участь і глава Держави Володимир Зеленський. Під час свого звернення президент озвучив низку важливих речей.

Яскравим гостем зустрічі став олігарх Ігор Коломойський, який повернувся в Україну разом із перемогою Зеленського на виборах. Поясва Коломойського викликала ажіотаж серед журналстів.

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Коломойський на форумі YES



Коломойський на форумі YES

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не має жодних проблем із пересуванням по світу, але залишати Україну не збирається.



Окрім того, Ігор Коломойський у судовій суперечці щодо націоналізацію "Приватбанку", власником якого він був, готовий піти на мирову угоду. Для цього, мовляв, є "вікно можливостей". Однак від вимог компенсації за свої втрати бізнесмен не відмовляється.



Дивіться відео, як журналісти "атакували" Коломойського на форумі YES (24 канал):

Промова Сенцова

Важливо: Сенцов та Зеленський відвідали форум YES: про що говорили

На форумі виступ нещодавно звільненого із російського полону Олега Сенцова був насправді вражаючим. Він розповів особисту історію, яка трапилася із ним у російській в'язниці.

Наші журналісти, присутні на форумі, підготували для вас головні новини з виступів та цікаве з кулуарів.

Дивіться і слухайте виступ Сенцова: