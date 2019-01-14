Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска

14 января произошел серьезный пожар на территории Киево-Печерской лавры. В больнице скончался мэр Гданьска, на которого накануне было совершено нападение. Появился полный текст Томоса. Денисова так и не смогла встретиться с Москальковой, а 15 января в Российской Федерации будут судить пленных моряков. Такими были главные новости понедельника, 14 января, в Украине и мире.

Пожар в лавре

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14 января на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар. Загорелась одно из зданий на территории архитектурного комплекса. Огонь был достаточно серьезным, поскольку густым черным дымом была охвачена вся святыня.



Пожар в Киево-Печерской лавре / 24 канал

По словам спасателей, горело приблизительно 200 квадратных метров здания. Двухэтажное здание, где произошел пожар, принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

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Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на кровлю

– рассказали в ГСЧС.

Как сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага, здание – недействующее, в нем проходила реконструкция.

Горит Киево-Печеркая лавра: прямая трансляция с высоты Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 14 січня 2019 р.

Из-за пожара приостановили движение троллейбусов маршрута №38, которые курсировали в направлении Киево-Печерской лавры.

Только через 3 часа пожар удалось полностью погасить.



Пожар в Киево-Печерской лавре / 24 канал

"В 20 часов 07 минут пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидировано", – сообщили чрезвычайники.



Пожар в Киево-Печерской лавре / 24 канал

Убийство мэра Гданьска

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Мэр польского Гданьска 53-летний Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом, умер в больнице, не приходя в сознание.

Ранее 24 канал сообщал, что на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом во время концерта. Мэра госпитализировали, его состояние было крайне тяжелым.

Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания.

В понедельник, 14 января, около 14:30 по местному времени чиновник умер в больнице. Причиной его смерти стало сильное повреждение и нефункционирование многих органов.

Павел Адамович был мэром Гданьска в течение 21 года. У него осталась жена и двое детей.

После этого тысячи людей в Польше вышли на молчаливые митинги против насилия. Да, мэр Варшавы Рафал Тшасковський пригласил жителей польской столицы на встречу во Дворце культуры и науки. Информация о ней появилась еще до того, как стала известна печальная весть о смерти Адамовича в больнице. Подобные встречи проходят во многих городах Польши. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".

К слову, Тшасковський объявил три дня траура (с 15 по 17 января) в память о погибшем коллеге из Гданьска.

"Я принял решение, что Варшава будет чтить память мэра Павла Адамовича, который скончался сегодня, трехдневным трауром 15-17 января", – написал Тшасковский в Twitter.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда тоже заявил, что объявит день траура по всей республике в связи с убийством Адамовича.

Я объявлю национальный траур в день, выбранный семьей как день похорон Павла Адамовича,

– заявил Дуда.

Встреча Лукашенко и Медведчука

Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" Виктором Медведчуком. Политики поговорили об Украине и необходимости "скорейшего урегулирования конфликта" на Донбассе.

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Лукашенко утверждает, что ему важно услышать позицию Медведчука относительно событий, которые разворачиваются в Украине.

Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками,

– заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что знает позицию Медведчука о так называемой "нормализации ситуации между Россией и Украиной".

"Вы владеете информацией о политике этой внутренней политической кухни, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения – Беларуси – нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", – заявил Лукашенко Медведчуку

Ко всему, белорусский лидер вспомнил и о "потоке из Украины" – людях, которые якобы поехали в Белоруссию после начала войны в Донбассе. Лукашенко заявляет, что таких – до 150 тысяч украинцев.

Москалькова обхитрила Денисову

Уполномоченная России по правам человека Татьяна Москалькова отменила встречу с украинской омбудсвумен Людмилой Денисовой, которая должна была состояться сегодня, 14 января. Да, представитель РФ написала в СМС-сообщении, что якобы имеет срочную внеплановую командировку.

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По ее словам, Москалькова написала ей СМС-сообщение, в котором отметила, что "вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером". Завтра, 15 января, представитель РФ улетает в Узбекистан.

То есть все наши предварительные договоренности по поводу конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения,

– отметила Денисова.

Более того, украинская правозащитница напомнила, что следственное управление ФСБ РФ требует у Лефортовского суда Москвы провести в закрытом режиме заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков.

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"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно. Однако теперь точно понятно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой", – отметила украинская омбудсвумен.

Текст Томоса

Вселенский патриархат в Стамбуле опубликовал 14 января текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках.

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Ознакомиться с полным текстом можно на официальном сайте Вселенского патриархата.

"Единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе с священными митрополиями, архиепископиями, епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями (...), была отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправленческой", – говорится в тексте Томоса.

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Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного строя.

Смотрите видео: Украина получила Томос