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      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська

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      Новини України сьогодні 14 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 14 січня / колаж 24 каналу

      14 січня сталася серйозна пожежа на території Києво-печерської лаври: зайнялась одна із будівель архітектурного комплексу. У лікарні помер мер Гданська, на якого напередодні було вчинено напад. З'явився повний текст Томосу. Денісова так і не змогла зустрітись із Москальковою, а 15 січня в РФ судитимуть полонених моряків. Такими були головні новини понеділка, 14 січня, в Україні та світі.

      Пожежа у лаврі

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      14 січня на території Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа. Загорілась одна із будівель на території архітектурного комплексу. Вогонь був досить серйозним, оскільки густим чорним димом була охоплена вся святиня.

      пожежа лавра Києво-печерська лавра пожежа
      Пожежа у Києво-Печерській лаврі/ 24 канал

      За словами рятувальників, горіло орієнтовно 200 квадратних метрів будівлі. Двоповерхова будівля, де сталась пожежа, належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.

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      Попередньо, пожежа розпочалась в одній із кімнат на 2-му поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах,
      – розповіли у ДСНС.

      Як повідомила спікер ДСНС Києва Світлана Водолага, будівля – недіюча, у ній проходила реконструкція.

      Горит Киево-Печеркая лавра: прямая трансляция с высоты

      Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 14 січня 2019 р.

      Через пожежу призупинили рух тролейбусів маршруту №38, що курсували у напрямку Києво-Печерської лаври.

      Аж через три години пожежу вдалося повністю погасити

      пожежа у Києво-Печерській лаврі
      Пожежа у Києво-Печерській лаврі/ 24 канал

      "О 20 годині 07 хвилин пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Лаврська, 23 ліквідовано", – сповістили надзвичайники.

      пожежа лавра Києво-Печерська лавра пожежа
      Пожежа у Києво-Печерській лаврі/ 24 канал

      Вбивство мера Гданська

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      Мер польського Гданська 53-річний Павел Адамович, на якого напередодні напали з ножем, помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

      Раніше 24 канал повідомляв, що на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем під час концерту. Міського голову госпіталізували, його стан був вкрай важким.

      Лікарі оперували його п'ять годин та підключали до апарату штучного дихання.

      У понеділок, 14 січня, близько 14:30 за місцевим часом чиновник помер у лікарні. Причиною його смерті стало сильне пошкодження та нефункціонування багатьох органів.

      Павел Адамович був мером Гданська протягом 21 року. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

      Після цього тисячі людей у Польщі вийшли на мовчазні мітинги проти насильства. Так, Мер Варшави Рафал Тшасковський запросив мешканців польської столиці на зустріч у Палаці культури і науки. Інформація про неї з'явилась ще до того, як стала відома сумна звістка про смерть Адамовича у лікарні. Подібні зустрічі відбуваються у багатьох містах Польщі. Люди запалили свічки під гаслом "Стоп ненависть".

      До слова, Тшасковський оголосив три дні жалоби (з 15 по 17 січня) в пам'ять про загиблого колегу з Гданська.

      "Я прийняв рішення, що Варшава буде шанувати пам'ять мера Павла Адамовича, який помер сьогодні, триденним трауром 15-17 січня", – написав Тшасковский в Twitter.

      Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда теж заявив, що оголосить день жалоби по всій республіці у зв'язку з вбивством Адамовича.

      Я оголошу національний траур в день, обраний сім'єю як день похорону Павла Адамовича,
      – заявив Дуда.

      Зустріч Лукашенка та Медведчука

      Лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з очільником проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктором Медведчуком. Політики поговорили про Україну та необхідність "якнайшвидшого врегулювання конфлікту" на Донбасі.

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      Лукашенко стверджує, що йому важливо почути позицію Медведчука щодо подій, які розгортаються в Україні.

      Це непорозуміння, інакше не назвеш, треба закінчувати. Братські республіки, народи... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками,
      – заявив Лукашенко.

      Окрім того, президент Білорусі зазначив, що знає позицію Медведчука про так звану "нормалізацію ситуації між Росією і Україною".

      "Ви володієте інформацією і про політику цієї внутрішньої політичної кухні, яка зараз розгортається. З погляду нашої подальшої поведінки – Білорусі – нам дуже важлива ваша інформація. Ви повинні мене якось зорієнтувати у цій ситуації", – заявив Лукашенко Медведчуку

      До всього, білоруський лідер згадав і про "потік з України" – людей, що нібито поїхали до Білорусі після початку війни на Донбасі. Лукашенко заявляє, що таких – до 150 тисяч українців.

      Москалькова провела Денісову

      Уповноважена Росії з прав людини Тетяна Москалькова скасувала зустріч з українською омбудсвумен Людмилою Денісовою, яка мала відбутися сьогодні, 14 січня. Так, представниця РФ написала в СМС-повідомленні, що нібито має термінове позапланове відрядження.

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      За її словами, Москалькова написала їй СМС-повідомлення, у якому зазначила, що "вимушена виїхати у термінове позапланове відрядження та повернеться пізно ввечері". Завтра, 15 січня, представниця РФ відлітає в Узбекистан.

      Тобто усі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякої ваги,
      – наголосила Денісова.

      Більше того, українська правозахисниця нагадала, що слідче управління ФСБ РФ вимагає у Лефортовського суду Москви провести у закритому режимі засідання щодо продовження терміну тримання під вартою військовополонених українських моряків.

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      "Навіщо це робиться, якщо приховувати нема чого, не зрозуміло. Однак тепер точно зрозуміло, чому скасовано зустріч з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою", – зазначила українська омбудсвумен.

      Текст Томосу

      Вселенський патріархат у Стамбулі опублікував 14 січня текст Томосу про надання автокефалії Православній церкві України. Текст документа опублікований англійською, грецькою та українською мовами.

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      Ознайомитися з повним текстом можна на офіційному сайті Вселенського патріархату.

      "Однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся православна церква, розташована в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави України разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами (…), існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядованою", – мовиться в тексті Томосу.

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      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Дивіться відео: Україна отримала Томос

       

      Теги: Новини України Пожежа Новини політики Томос Українці в полоні РФ Людмила Денісова Віктор Медведчук Олександр Лукашенко Втрати Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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