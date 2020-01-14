Главные новости 14 января: арест подозреваемых в сбивании самолета МАУ, Венедиктова уже не депут

В Иране арестовали людей, подозреваемых в сбивании украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном. Рада активно поработала: нардепы отменили адвокатскую монополию, ждут отчета из-за больших зарплат в Кабмине и приняли заявление насчет авиакатастрофы в Иране. Ирина Венедиктова уже не депутат: Рада проголосовала за отмену полномочий. Такими были главные новости вторника, 14 января.

Самые главные новости за сегодня, 14 января в Украине и мире:

Арест подозреваемых

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В Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. О них ничего не известно, лишь то, что этих лиц несколько.

В то же время, иранские СМИ сообщают, что под стражу взяли автора одного из видеороликов, которые проливают свет на катастрофу украинского авиалайнера. Этого свидетеля задержали представители Корпуса стражей Исламской революции.

Кроме того, журналист Бенгам Голипур обнародовал в своем твиттере новое видео, которое демонстрирует: самолет МАУ над Тегераном сбили две ракеты. На ролике есть моменты запуска ракет, их попадание в самолет и падение последнего.

Самолет МАУ сбили две боевые ракеты: видео

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Между тем, украинские эксперты, которые вернулись из Тегерана, говорят: от них скрывали часть обломков. В частности, – кабину пилотов, кресла пассажиров. Все потому, что там позастревали обломки выпущенных ракет.

А украинские парламентарии наконец официально отреагировали на трагедию. Нардепы 14 января проголосовали за совместное заявление относительно сбития боевыми ракетами украинского пассажирского самолета в Иране. У нас есть полный текст этого заявления.

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Основное о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Разумков ждет отчета от Кабмина

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Парламент ожидает от Кабинета министров отчета о начислении больших премий отдельным министрам. Нардепы надеются: им объяснят причины таких начислений.

Тем временем спикер Дмитрий Разумков предложил 17 января во время часа вопросов к правительству заслушать позицию министров и, вероятно, премьер-министра Алексея Гончарука.

О премировании отдельных руководителей различных учреждений и ведомств. Думаю, что и мне как главе Рады, и вам как народным депутатам и как гражданам этого государства очень интересно услышать позицию относительно этих начислений и премий – насколько они соответствуют действительности, а если соответствуют, то за что (начислены – 24 канал),

– сказал он.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обратился к главе Верховной Рады, чтобы вызвать представителей Кабмина и представителей госпредприятий "на ковер".

О каких "безумных премиях" идет речь? Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму больше 2 миллионов гривен.



Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Рада отменила адвокатскую монополию

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Такой законопроект парламентарии поддержали в первом чтении 295 своими голосами. Накануне Конституционный суд дал положительное заключение документу, так как будущий закон предусматривает внесение изменений в Конституцию.

Что предусматривает отмена адвокатской монополии? Отныне представлять лицо в суде может не только адвокат, а любой юрист. Однако изменения не касаются уголовных дел. Сейчас представительством интересов лиц в судах во всех видах судопроизводства занимается только адвокат.

Венедиктова уже не депутат

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Рада проголосовала за отмену депутатских полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой. Дело в том, что она в конце декабря 2019 года возглавила Государственное бюро расследований, именно поэтому и должна была прекратить работу в парламенте. За соответствующее решение проголосовали 340 нардепов.

В Раду Венедиктова прошла третьим номером в списке "Слуги народа", она председательствовала в парламентском комитете по вопросам правовой политики.

Интересно, что фракция "Слуги народа" уже определилась с тем, кто заменит Венедиктову на главе комитета по правовой политике. Вместо нее эту должность займет Андрей Костин.

В то же время, вместо уже бывшего народного депутата в Верховную Раду зайдет Александр Санченко.

Он был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Раду в 2019 году. Санченко – директор по взаимодействию с госорганами и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend, основал и руководит конкурсом красоты "Студмис Украины".

Вероятный убийца Окуевой под стражей

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Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой. Преступление произошло более 2 лет назад, в октябре 2017 года.

Подозреваемый – это 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Долгое время он проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.



Игорь Редькин/ фото "Громадське"

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленного неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

Вместе с тем, сам подозреваемый отметил, что не понимает, почему его подозревают в этом преступлении, потому что он болеет артрозом и не может сгибать пальцы, а также имеет травмы плеч из-за спорта. Он проходил реабилитацию и не мог, по его словам, стрелять.

Сумочка за 1375 евро в Раде

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Депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа пришла в Верховную Раду с сумкой Dolce & Gabbana – Sicily. Она стоит почти 1375 евро (чуть меньше, чем 40 тысяч гривен).

Стоимость сумки равна средней зарплате народного депутата в месяц.

При этом, Пидласа пыталась спрятать логотип на своей сумке.

Сумка узнаваема. Очевидно, по этой причине Пидласа попыталась спрятать лого. Но мы бдим, правда, это не очень понравилось ей,

– рассказала Стешенко.

Больше о состоятельного депутата – на сайте 24 канала.