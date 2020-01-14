Головні новини 14 січня: арешт підозрюваних у збитті літака МАУ, Венедіктова вже не депутатка

В Ірані арештували осіб, підозрюваних у збитті українського пасажирського літака у небі над Тегераном. Рада активно попрацювала: нардепи скасували адвокатську монополію, чекають звіту через великі зарплати у Кабміні та ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані. Ірина Венедіктова вже не депутатка: Рада проголосувала за скасування повноважень. Такими були головні новини вівторка, 14 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 14 січня в Україні та світі:

Арешт підозрюваних

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В Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном. Про них нічого невідомо, лише те, що цих осіб декілька.

Водночас, іранські ЗМІ повідомляють, що під варту взяли автора одного з відеороликів, які проливають світло на катастрофу українського авіалайнера. Цього свідка затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції.

Окрім того, журналіст Бенгам Голіпур оприлюднив у своєму твіттері нове відео, що демонструє: літак МАУ над Тегераном збили дві ракети. На ролику є моменти пуску ракет, їх влучання у літак та падіння останнього.

Літак МАУ збили дві бойові ракети: відео

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Тим часом, українські експерти, які повернулися з Тегерана кажуть: від них приховували частину уламків. Зокрема, – кабіну пілотів, крісла пасажирів. Все тому, що там повстрягали уламки від випущених ракет.

А українські парламентарі нарешті офіційно відреагували на трагедію. Нардепи 14 січня проголосували за спільну заяву стосовно збиття бойовими ракетами українського пасажирського літака в Ірані. У нас є повний текст цієї заяви.

Більше про останні новини навколо жахливої катастрофи МАУ в Ірані читайте на сайті 24 каналу.



Основне про авіатрощу літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

Разумков чекає звіту від Кабміну

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Парламент чекає від Кабінету міністрів звіту про нарахування великих премій окремим міністрам. Нардепи сподіваються: їм пояснять про причини таких нарахувань.

Тим часом спікер Дмитро Разумков запропонував 17 січня під час години запитань до уряду заслухати позицію міністрів та, ймовірно, прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Щодо преміювання окремих керівників різних установ та відомств. Думаю, що і мені як голові Ради, і вам як народним депутатам і як громадянам цієї держави дуже цікаво почути позицію щодо цих нарахувань і премій – наскільки вони відповідають дійсності, а якщо відповідають, то за що (нараховані – 24 канал),

– сказав він.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що звернувся до голови Верховної Ради, щоб викликати представників Кабміну та представників держпідприємств "на кавьор".

Про які "шалені премії" йдеться? Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму у понад 2 мільйони гривень.



Топ-менеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

Рада скасувала адвокатську монополію

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Такий законопроєкт парламентарі підтримали у першому читанні 295 своїми голосами. Напередодні Конституційний суд дав позитивний висновок документу, адже майбутній закон передбачає внесення змін до Конституції.

Що передбачає скасування адвокатської монополії? Відтепер представляти особу у суді може не лише адвокат, а будь-який правник. Однак зміни не стосуються кримінальних справ. Зараз представництвом інтересів осіб в судах у всіх видах судочинства займається тільки адвокат.

Венедіктова вже не депутатка

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Рада проголосувала за скасування депутатських повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Венедіктової. Річ у тім, що вона наприкінці грудня 2019 року очолила Державне бюро розслідувань, саме тому й мала припинити роботу у парламенті. За відповідне рішення проголосували 340 нардепів.

У Раду Венедіктова пройшла третім номер у списку "Слуги народу", вона головувала у парламентському комітеті з питань правової політики.

Цікаво, що фракція "Слуги народу" вже визначилася з тим, хто замінить Венедіктову на чолі комітету з правової політики. Замість неї цю посаду обійме Андрій Костін.

Водночас, замість вже колишньої народної депутатки до Верховної Ради зайде Олександр Санченко.

Він був №137 у партійному списку "Слуги народу" на позачергових виборах до Ради в 2019 році. Санченко – директор із взаємодії з держорганами та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, заснував та керує конкурсом краси "СтудМіс України".

Ймовірний вбивця Окуєвої під вартою

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Святошинський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої. Злочин трапився понад 2 роки тому, у жовтні 2017 року.

Підозрюваний – це 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ республіки Дагестан. Тривалий час він проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій.



Ігор Редькін/ фото "Громадське"

За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року поліція затримала його та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.

Одним із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату.

Водночас, сам підозрюваний зазначив, що не розуміє чому його підозрюють у цьому злочині, що він хворіє на артроз і не може згинати пальці, а також має травми плечей через спорт. Він проходив реабілітацію і не міг, за його словами, стріляти.

Сумочка за 1375 євро в Раді

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Депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа прийшла у Верховну Раду із сумкою Dolce & Gabbana – Sicily. Вона коштує майже 1375 євро (трохи менше, аніж 40 тисяч гривень).

Вартість сумки дорівнює середній зарплаті народного депутата в місяць.

При цьому, Підласа намагалася сховати логотип на своїй сумці.

Сумка впізнавана. Очевидно, з цієї причини Підласа спробувала заховати лого. Але ми пильнуємо, правда, це не дуже сподобалося їй,

– розповіла Стешенко.

Більше про заможну депутатку – на сайті 24 каналу.