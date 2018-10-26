11:26
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, 25 октября
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, 25 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента

      550 Читати новину українською
      Главные новости 25 октября
      Главные новости 25 октября / коллаж 24 канала

      Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабитнаги, стал лауреатом престижной премии Сахарова. Европарламент принял важную резолюцию по ситуации в Азовском море. Глава УПЦ МП сделал возмутительное заявление относительно верующих Киевского патриархата. Россия страдает от мощной непогоды. Такими были главные новости четверга, 25 октября, в Украине и мире.

      Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

      Читайте также: Хищение средств "Ощадбанка": суд избрал меры пресечения 4 подозреваемым

      Украинский режиссер Олег Сенцов, которого после оккупации Крыма незаконно осудили российские власти, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую вручает Европейский парламент.

      На соискание премии Олега Сенцова вусинули сразу несколько фракций Европарламента: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы.

      В итоге номинацию украинца поддержали большинство групп европарламентариев.

      Среди конкурентов режиссера на эту премию были средиземноморские общественные организации, которые занимаются вопросом мигрантов, и марокканский активист Насер Зефзари.

      Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова.

      Решение о награждении Олега Сенцова премией евродепутаты приветствовали аплодисментами

      В свою очередь, в Москве присуждение премии имени Сахарова узнику Кремля Олегу Сенцову назвали "проявлением политиканства". У Путина напомнили, что Сенцов осужден "по тяжелой статье".

      В то же время сестра заключенного режиссера Наталья Каплан выразила надежду, что получение такой премии поможет ее брату выбраться из-за решетки. Она также рассказала, что на вручение премии в Страсбург, кроме самого Сенцова, пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и ее.

      Читайте также: С 1 ноября паспорта можно обменять на ID-карты: будут очереди

      Также Каплан заявила, что премию в размере 50 тысяч евро она положит на банковский счет, где деньги будут ждать Сенцова. При необходимости их также могут передать детям политзаключенного.

      Украинская омбудсвумен Людмила Денисова также отреагировала на утешительное известие из Страсбурга и написала, что очень надеется, что Сенцов сможет самостоятельно забрать награду.

      Что такое премия Сахарова "За свободу мнения"?
      Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

      Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море

      Читайте также: Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно

      25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

      В проекте резолюции Европарламента содержится пункт о создании должности специального представителя Евросоюза по оккупированном Крыму и Донбассу. В юрисдикцию этой должности будет включена и ситуация в Азовском море.

      Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро.

      В резолюции Европарламента четко отмечается, что построенный Россией Крымский мост был возведен незаконно. Так, в документе выражается обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста. ЕП также призывает Еврокомиссию оценить и проверить применение действующих ограничительных мер со стороны ЕС.

      В Европарламенте также одобрительно отозвались о введении санкций в отношении 6 компаний, причастных к строительству моста из РФ в Крым.

      Читайте также: Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было умышленным

      В резолюции Европарламент также призвал Совет ЕС требовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

      Кроме того, евродепутаты призвали верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини предложить расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по наблюдению за ситуацией в Азовском море.

      Президент Украины фактически мгновенно отреагировал на принятие соответствующей резолюции и поблагодарил евродепутатам за призыв к введению дополнительных санкций против России.

      Возмутительное заявление УПЦ МП

      Читайте также: Какие конкретные шаги остановят бесчинства России в Азовском море: мнение дипломата

      Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь не отпевает людей, которых крестили в церквях Киевского патриархата.

      По вопросу об отпевании тех, кто был "крещен" раскольниками. Мы не отпевают раскольников, потому что не хотим нарушать свободу их выбора,
      – сказал Онуфрий.

      В то же время священнослужитель отметил, что каждый отдельный случай имеет свой подтекст. Поэтому прежде чем отказать в отпевании, священник "должен детально разобраться во всех обстоятельствах, почему покойный избрал другую веру".

      "Если при этом священник найдет аргументы, которые относятся к немощи человеческой, а не к его фанатичному убеждению, то он имеет право с архиерейского благословения пойти на уступку", – добавил он.

      Россия страдает от сокрушительных дождей

      Читайте также: Европа под ударом и новая "гонка вооружений": Путин о выходе США из ракетного договора

      Из-за мощного ливня в ряде населенных пунктов Краснодарского края России введен режим чрезвычайной ситуации. Так, в городе Туапсе, расположенном на побережье Черного моря неподалеку от Сочи, за 6 часов выпало 119 миллиметров осадков.

      Российский город Туапсе ушел под воду: смотрите видео

      Сильный ливень практически парализовал город, улицы вместе с машинами ушли под воду. В некоторых населенных пунктах этого района из-за схода селевых потоков прекращено железнодорожное сообщение. А в одном из сел стихия буквально расколола пополам автодорожный мост.

      туапсе Росія
      Из-за непогоды пополам разломало мост


      Непогода в российском Туапсе

      По словам главы Туапсинского района Краснодарского края, жертвами наводнения стали 2 человека (мужчина и женщина), еще 2 пострадали и 1 считается пропавшим без вести.

      А вот в российском городе Волгоград совсем небольшой дождь начал размывать конструкции дорогущего стадиона, построенного к Чемпионату мира по футболу за 16 миллиардов рублей. Спасать подтопленные участки никто не спешит.

      стадіон волгоград дощ
      Горе-стадион в Волгограде

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Стихийный бедствия Олег Сенцов Европарламент УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 11:05 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур
      Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
      сегодня , 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
      Євгенія Мазур
      Кому саме і чому заважає Уляна Супрун
      сегодня , 08:40 Кому саме і чому заважає Уляна Супрун
      Артем Овдієнко
      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      сегодня , 00:30 Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили
      25 октября , 23:00 Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили
      Ірина Шиба
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
       31 мая , 16:30
      О чем говорили на украинском завтраке в Давосе
       19 января 2017 , 18:45 1
      В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
       29 июля , 17:10
      Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора
       19 октября , 02:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук