Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабитнаги, стал лауреатом престижной премии Сахарова. Европарламент принял важную резолюцию по ситуации в Азовском море. Глава УПЦ МП сделал возмутительное заявление относительно верующих Киевского патриархата. Россия страдает от мощной непогоды. Такими были главные новости четверга, 25 октября, в Украине и мире.

Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Читайте также: Хищение средств "Ощадбанка": суд избрал меры пресечения 4 подозреваемым

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого после оккупации Крыма незаконно осудили российские власти, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую вручает Европейский парламент.

На соискание премии Олега Сенцова вусинули сразу несколько фракций Европарламента: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы.

В итоге номинацию украинца поддержали большинство групп европарламентариев.

LIVE | Watch now my announcement of the 2018 #Sakharov Prize for Freedom of Thought laureate https://t.co/KqmIlSSpFb — Antonio Tajani (@EP_President) 25 жовтня 2018 р.

Среди конкурентов режиссера на эту премию были средиземноморские общественные организации, которые занимаются вопросом мигрантов, и марокканский активист Насер Зефзари.

Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова.

Решение о награждении Олега Сенцова премией евродепутаты приветствовали аплодисментами

В свою очередь, в Москве присуждение премии имени Сахарова узнику Кремля Олегу Сенцову назвали "проявлением политиканства". У Путина напомнили, что Сенцов осужден "по тяжелой статье".

В то же время сестра заключенного режиссера Наталья Каплан выразила надежду, что получение такой премии поможет ее брату выбраться из-за решетки. Она также рассказала, что на вручение премии в Страсбург, кроме самого Сенцова, пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и ее.

Читайте также: С 1 ноября паспорта можно обменять на ID-карты: будут очереди

Также Каплан заявила, что премию в размере 50 тысяч евро она положит на банковский счет, где деньги будут ждать Сенцова. При необходимости их также могут передать детям политзаключенного.

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова также отреагировала на утешительное известие из Страсбурга и написала, что очень надеется, что Сенцов сможет самостоятельно забрать награду.

Что такое премия Сахарова "За свободу мнения"?

Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море

Читайте также: Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно

25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

В проекте резолюции Европарламента содержится пункт о создании должности специального представителя Евросоюза по оккупированном Крыму и Донбассу. В юрисдикцию этой должности будет включена и ситуация в Азовском море.

the EP has just passed a resolution calling for potentially more sanctions on #Russia over the #Kerch bridge & #Azov sea + a new EU special representative for #Donbass & #Crimea & widen the scope of OSCE mission to #Ukraine to include maritime. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 жовтня 2018 р.

Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро.

В резолюции Европарламента четко отмечается, что построенный Россией Крымский мост был возведен незаконно. Так, в документе выражается обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста. ЕП также призывает Еврокомиссию оценить и проверить применение действующих ограничительных мер со стороны ЕС.

В Европарламенте также одобрительно отозвались о введении санкций в отношении 6 компаний, причастных к строительству моста из РФ в Крым.

Читайте также: Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было умышленным

В резолюции Европарламент также призвал Совет ЕС требовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

Кроме того, евродепутаты призвали верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини предложить расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по наблюдению за ситуацией в Азовском море.

Президент Украины фактически мгновенно отреагировал на принятие соответствующей резолюции и поблагодарил евродепутатам за призыв к введению дополнительных санкций против России.

Возмутительное заявление УПЦ МП

Читайте также: Какие конкретные шаги остановят бесчинства России в Азовском море: мнение дипломата

Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь не отпевает людей, которых крестили в церквях Киевского патриархата.

По вопросу об отпевании тех, кто был "крещен" раскольниками. Мы не отпевают раскольников, потому что не хотим нарушать свободу их выбора,

– сказал Онуфрий.

В то же время священнослужитель отметил, что каждый отдельный случай имеет свой подтекст. Поэтому прежде чем отказать в отпевании, священник "должен детально разобраться во всех обстоятельствах, почему покойный избрал другую веру".

"Если при этом священник найдет аргументы, которые относятся к немощи человеческой, а не к его фанатичному убеждению, то он имеет право с архиерейского благословения пойти на уступку", – добавил он.

Россия страдает от сокрушительных дождей

Читайте также: Европа под ударом и новая "гонка вооружений": Путин о выходе США из ракетного договора

Из-за мощного ливня в ряде населенных пунктов Краснодарского края России введен режим чрезвычайной ситуации. Так, в городе Туапсе, расположенном на побережье Черного моря неподалеку от Сочи, за 6 часов выпало 119 миллиметров осадков.

Российский город Туапсе ушел под воду: смотрите видео

Сильный ливень практически парализовал город, улицы вместе с машинами ушли под воду. В некоторых населенных пунктах этого района из-за схода селевых потоков прекращено железнодорожное сообщение. А в одном из сел стихия буквально расколола пополам автодорожный мост.



Из-за непогоды пополам разломало мост



Непогода в российском Туапсе

По словам главы Туапсинского района Краснодарского края, жертвами наводнения стали 2 человека (мужчина и женщина), еще 2 пострадали и 1 считается пропавшим без вести.

А вот в российском городе Волгоград совсем небольшой дождь начал размывать конструкции дорогущего стадиона, построенного к Чемпионату мира по футболу за 16 миллиардов рублей. Спасать подтопленные участки никто не спешит.



Горе-стадион в Волгограде