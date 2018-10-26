Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнагі, став лауреатом престижної премії Сахарова. Європарламент ухвалив важливу резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Глава УПЦ МП зробив обурливу заяву щодо вірян Київського патріархату. Росія страждає від потужної негоди. Такими були головні новини четверга, 25 жовтня, в Україні та світі.

Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова

Читайте також: Розкрадання коштів "Ощадбанку": суд обрав запобіжні заходи ще 4 підозрюваним

Український режисер Олег Сенцов, якого після окупації Криму незаконно засудила російська влада, став лауреатом цьогорічної премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", яку вручає Європейський парламент.

На здобуття премії Олега Сенцова вусинули відразу кілька фракцій Європарламенту: Європейська народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, а також Європейські консерватори та реформатори.

У підсумку номінацію українця підтримали більшість груп європарламентарів.

LIVE | Watch now my announcement of the 2018 #Sakharov Prize for Freedom of Thought laureate https://t.co/KqmIlSSpFb — Antonio Tajani (@EP_President) 25 жовтня 2018 р.

Серед конкурентів режисера на цю премію були середземноморські громадські організації, які займаються питанням мігрантів, та марокканський активіст Насер Зефзарі.

Олег Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії Сахарова.

Рішення про нагородження Олега Сенцова премією євродепутати привітали оплесками

Своєю чергою, у Москві присудження премії імені Сахарова в'язню Кремля Олегу Сенцову назвали "проявом політиканства". У Путіна нагадали, що Сенцов засуджений "за тяжкою статтею".

Водночас сестра ув'язненого режисера Наталя Каплан висловила сподівання, що отримання такої премії допомеже її брату вибратися з-за грат. Вона також розповіла, що на вручення премії у Страсбург, окрім самого Сенцова, запросили його адвоката Дмитра Дінзе та її.

Читайте також: З 1 листопада паспорти можна обміняти на ID-картки: чи будуть черги

Також Каплан заявила, що премію у розмірі 50 тисяч євро вона покладе на банківський рахунок, де гроші чекатимуть Сенцова. За необхідності їх також можуть передати дітям політв'язня.

Українська омбудсвумен Людмила Денісова також відреагувала на втішну звістку зі Страсбурга та написала, що дуже сподівається, що Сенцов зможе самостійно забрати нагороду.

Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Європарламент ухвалив резолюцію стосовно ситуації в Азовському морі

Читайте також: Солдатів скоро забезпечать житлом: що про це відомо

25 жовтня Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

У проекті резолюції Європарламенту міститься пункт про створення посади спеціального представника Євросоюзу по окупованому Криму і Донбасу. До юрисдикції цієї посади буде включена і ситуація в Азовському морі.

the EP has just passed a resolution calling for potentially more sanctions on #Russia over the #Kerch bridge & #Azov sea + a new EU special representative for #Donbass & #Crimea & widen the scope of OSCE mission to #Ukraine to include maritime. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 жовтня 2018 р.

Євродепутати стурбовані ймовірністю того, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території, а також перетворить Азовське море на внутрішнє озеро.

У резолюції Європарламенту чітко наголошується, що побудований Росією Кримський міст був зведений незаконно. Так, у документі висловлюється стурбованість у зв'язку з участю європейських компаній у будівництві мосту. ЄП також закликає Єврокомісію оцінити і перевірити застосування чинних обмежувальних заходів зі сторони ЄС.

У Європарламенті також схвально відгукнулися про введення санкцій щодо 6 компаній, причетних до будівництва мосту з РФ до Криму.

Читайте також: Саудівська Аравія визнала, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі було умисним

У резолюції Європарламент також закликав Раду ЄС вимагати від Росії негайно припинити інтенсивні і дискримінаційні інспекції суден, а також розглянути відповідні контрзаходи.

Окрім того, євродепутати закликали верховну представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні запропонувати розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.

Президент України фактично миттєво відреагував на прийняття відповідної резолюції та подякував євродепутатам за заклик до введення додаткових санкцій проти Росії.

Обурлива заява УПЦ МП

Читайте також: Які конкретні кроки зупинять безчинства Росії в Азовському морі: думка дипломата

Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявляє, що його церква не відспівує людей, який хрестили у церквах Київського патріархату.

Щодо питання про відспівування тих, хто був "хрещений" розкольниками. Ми не відспівуємо розкольників, бо не хочемо порушувати свободу їх вибору,

– сказав Онуфрій.

Водночас священнослужитель наголосив, що кожен окремий випадок має свій підтекст. Відтак перш ніж відмовити у відспівуванні, священик "повинен детально розібратися у всіх обставинах, чому покійний обрав іншу віру".

"Якщо при цьому священик знайде аргументи, котрі відносяться до немочі людської, а не до його фанатичного переконання, то він має право з архієрейського благословення піти на поступку", – додав він.

Росія потерпає від нищівних дощів

Читайте також: Європа – під ударом і нова "гонка озброєнь": Путін про вихід США з ракетного договору

Через потужну зливу у низці населених пунктів Краснодарського краю Росії введено режим надзвичайної ситуації. Так, у місті Туапсе, яке розташоване на узбережжі Чорного моря неподалік від Сочі, за 6 годин випало 119 міліметрів опадів.

Російське місто Туапсе пішло під воду: дивіться відео

Сильна злива практично паралізувала місто, вулиці разом з машинами пішли під воду. У деяких населених пунктах цього району через сходження селевих потоків припинено залізничне сполучення. А в одному із сіл стихія буквально розламала навпіл автодорожній міст.



Через негоду навпіл розламало міст



Негода у російському Туапсе

За словами голови Туапсинського району Краснодарського краю, жертвами повені стали 2 людини (чоловік і жінка), ще 2 постраждали та 1 вважається зниклою без вісти.

А ось у російському місті Волгоград зовсім невеликий дощ почав розмивати конструкції дорожезного стадіону, побудованого до Чемпіонату світу з футболу за 16 мільярдів рублів. Рятувати підтоплені ділянки ніхто не поспішає.



Горе-стадіон у Волгограді