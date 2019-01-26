Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля

В Украине под закон о переименовании попал ряд церквей, центры управления которых расположены в России. Проект DDoSecrets website показал "темную сторону Кремля" – опубликовал большую зашифрованную коллекцию электронной переписки. В России открестились от своих наемников в Венесуэле. Дети по всей Европе хотят спасти природу. Такими были главные новости субботы, 26 января, в Украине и мире.

Какие церкви признают свою принадлежность к Москве

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Религиоведческая экспертиза заявляет, что 5 религиозных организаций должны указать в названии принадлежность к стране-агрессору. Все официально – еще 20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине.

И вот он – перечень церквей, подпадающих под закон о переименовании:

Перечень церквей, подпадающих под закон о переименовании:

Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ МП) Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ) Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название – Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие) Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Эти церкви должны в течение 3 месяцев внести в свои уставы сведения о том, что их руководящие центры расположены в РФ и подать документы на регистрацию. Религиозным организациям, которые действуют на территории Украины и является частью этих объединений также придется изменить название.

Документы из "Темного Кремля" показали в сети

Проект DDoSecrets website претендует стать новым WikiLeaks. Активисты разместили в анонимной сети в зашифрованном виде масштабную коллекцию электронной переписки, которую получили с помощью хакерских взломов и утечек информации.

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Большинство документов освещают российскую войну в Украине, а также связи между Кремлем и Русской православной церковью. Их публиковали ранее, однако теперь собрали в новую коллекцию. Она так и называется – "Тайная сторона Кремля". Авторы коллекции говорят, что сюда входят "сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

В частности, сюда также попал объемный архив материалов с МВД России, который WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Сайт работает примерно по модели WikiLeaks – приглашая хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы. Обнародование этой информации многие восприняли как символическое "возмездие" России за кибернападения во время президентской кампании в США 2016 года.

Что такое WikiLeaks?Международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Источники информации всегда остаются анонимными. Организация была основана в декабре 2006 года усилиями австралийца Джулиана Ассанжа. Несмотря на свое название, Wikileaks не является вики-сайтом – читатели не могут изменять его содержание.

"Их там нет" в Венесуэле

В России не замедлили с реакцией на информацию о полтысячи российских наемников, которых отправили в Венесуэлу для охраны диктатора Николаса Мадуро. Поехали, в частности, военные из частной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. Зато в Москве утверждают, что никого и никуда не посылали.

Никаких военнослужащих, в том числе частных контрактников, РФ в Венесуэлу не посылала. Если президент Николас Мадуро и привлек какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает,

– рассказал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Что интересно, кроме российского лидера диктатора Мадуро в телефонном разговоре поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. В то же время против его правления в Венесуэле выступает ряд стран ЕС и США.

А между тем ситуация в стране обостряется.

Франция и Испания выдвинула ультиматум Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле. Если этого не произойдет, то они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Сам Хуан Гуайдо – лидер оппозиции, который на днях объявил себя временным президентом страны, тоже анонсировал быстрые досрочные выборы. По его словам, они могут произойти в течение 6, а то и 9 месяцев.

Протесты в Венесуэле: смотрите видео

Что происходит в Венесуэле?В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. Между тем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили. Во время протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 26 человек. Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

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Дети по всей Европе просят спасти планету

Дети по всей Европе поддерживают экологические марши. На этот раз тысячи вышли в Берлине, чтобы призвать к более жестким мерам против глобального потепления. В Брюсселе 35 тысяч подростков поддержали протест, а в Швейцарии тысячи учеников школ начали бастовать еще на прошлой неделе.

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Вдохновила людей 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Сейчас она в Давосе, где призывает Всемирный экономический форум (WEF) обеспечить зеленое будущее.

Over 42k people have seen this post. In holland it's very slow for #schoolstrike. This was my 20th. My Burgermeester joined me. How great was that. I wish every child could be supported like this. He is my hero for today pic.twitter.com/v1XZJtV3EG — Lillys Plastic Pickup (@lillyspickup) 26 січня 2019 р.

They skipped class to demonstrate for their future. With #FridaysForFuture as their motto, thousands of students from across Germany protested for climate protection today.

pic.twitter.com/RrYGH5I4NB — DW Politics (@dw_politics) 25 січня 2019 р.

Кто такая Грета Тунберг и о чем она говорит?С августа, каждую пятницу Грета Тунберг сидела у шведского парламента, чтобы донести послание о климате. Кроме того, она поехала на поезде от Швеции в Давос, чтобы подчеркнуть необходимость использования более чистых форм транспорта. Интересно, что путешествие заняло у нее 32 часа.