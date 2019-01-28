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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Главные новости 28 января: признание Вакарчука и обвал у оккупантов

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      Новости Украины сегодня 28 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 28 января / Коллаж 24 канала

      Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. У Крымского моста обрушились искусственно созданные насыпи. Сомнительные кандидаты на должности в Высший антикоррупционный суд "вылетают" один за другим. В новую ПЦУ перешли почти полторы сотни приходов бывшей УПЦ МП. Такими были главные новости понедельника, 28 января, в Украине и мире.

      Вакарчук сдался

      Украинский певец Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Один из аргументов – что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

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      "Я неоднократно заявлял, что власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду брать участия в президентских выборах 2019 года", – подчеркнул певец.

      Вместе с тем, Вакарчук утверждает, что стоять в стороне жизни внутри страны не будет. И, очевидно, речь идет таки о политической жизни.

      Вакарчук не идет в президенты: смотрите видео

      В связи с тем, что Вакарчук не пойдет на президентские выборы, президентский рейтинг может измениться, но незначительно, сообщила в комментарии 24 канала научная руководительница фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

      Кстати, 24 канал подготовил для вас тест,который проверит насколько хорошо вы знаете цитаты Святослава Вакарчука. Найти его можно здесь.

      Впоследствии мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый напомнил артисту Святославу Вакарчуку о своем недавнем предложении объединиться на парламентских выборах.

      Львовский глава отметил, что в объединении с Вакарчуком видит возможности для "быстрого изменения лица украинской политики".

      Обвал у оккупантов

      На автоподходах к Крымскому мосту на оккупированном полуострове и со стороны российской Тамани обвалились искусственно созданные насыпи. Причиной стали сильные снегопады, которые обрушились на Крым. Все, что создано искусственно, когда-то обвалится, и надпись, и империя.

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      Сейчас рабочие с помощью спецтехники убирают землю, которая частично осыпалась на трассу.

      В некоторых местах обвалы земли выломали ливневки из плит. В то же время, оползни произошли на автоподходах к Крымскому мосту и с укранской, и с российской стороны.

      крим міст обвал
      Вблизи Крымского моста обрушились искусственно созданные насыпи

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Кроме того, в оккупированном Россией Крыму близ Керчи назревает новая угроза экологической катастрофы из-за деятельности Камыш-Бурунского железорудного комбината.

      Что известно о Камыш-Бурунском железорудном комбинате?Сейчас это закрытое предприятие по добыче, обогащению и агломерации руд железа (в том числе с примесью мышьяка, фосфора и т.д.) в районе Керчи. Ранее производил офлюсованный агломерат железных руд и флюсовых известняков. Включает 3 железорудных и 1 известняковый карьеры, дробильно-обогатительную и агломерационную фабрики, другие объекты.

      Хранилище было создано на месте крымских озер и сейчас представляет собой гидротехнические сооружения, в которых содержатся токсичные вещества. В целом содержание опасных веществ в нем превышает допустимую норму в 30-150 раз.

      "Ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путем распространения токсичных веществ морской водой вдоль побережья Черного моря", – отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

      Кандидатов в Антикорсуд все меньше и меньше

      Некоторые кандидаты на должности в Высший антикоррупционный суд вызвали сомнения у членов Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ). Все из-за несоответствия в декларациях, уклонения от уплаты налогов и несоответствующих профессиональных навыков.

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      28 января ГРМЕ и ВККСУ завершили совместные специальные заседания в рамках конкурса на должности в Высший антикоррупционный суд. На рассмотрение было вынесено 49 кандидатур, по которым у экспертов возникли сомнения. Только 7 из них удалось развеять беспокойство.

      Сейчас участие в конкурсе в Высший антикоррупционного суда продолжает 71 кандидат из 113-ти, которые успешно сдали экзамен.

      Председатель ГРМЕ Сэр Энтони Хупер выделил несколько причин, почему кандадаты в Антикорсуд "вылетают":

      1. Несоответствия в декларациях – в декларациях некоторых кандидатов нахоиди автомобили или недвижимость, приобретенные за значительно более большие суммы от задекларированных.
      2. Признаки уклонения от уплаты налогов или сомнения относительно того, все ли налоги были уплачены кандидатом.
      3. Профессиональные навыки.
      4. Посты в социальных сетях – некоторые кандидаты не "отвечают кодексу судейской этики, подрывают доверие общественности к судебной системе и судам" своими комментариями в соцсетях.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?
      Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования: кандидат должен будет иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      Из-под крыла России

      В новую Православную церковь Украины перешли почти полторы сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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      С каждым днем их количество растет.

      Например в новосозданную Православную церковь уже перешло 2 кафедральных собора – Спасо-Преображенский собор в Виннице и Николаево-Успенский собор в Коломне. Также в состав ПЦУ вошло 146 приходских храмов. Больше всего из них перешли к Поместной церкви в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявило уже 32 прихода.

      Больше смотрите в карте переходов в ПЦУ из УПЦ МП:

      Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организаций". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

      пцу

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия Религия Петр Порошенко Православная церковь Украины Антикоррупционный суд Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук Новости политики
      Источник: 24 канал
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