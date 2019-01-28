Головні новини 28 січня: зізнання Вакарчука та обвал в окупантів

Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Біля Кримського мосту обвалилися штучно створені насипи. Сумнівні кандидати на посади до Вищого антикорупційного суду "вилітають" один за одним. До новоствореної ПЦУ перейшли майже півтори сотні парафій колишньої УПЦ МП. Такими були головні новини понеділка, 28 січня, в Україні та світі.

Вакарчук здався

Український співак Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Один з аргументів – що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

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"Я неодноразово заявляв, що влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні! І щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участі в президентських виборах 2019 року", – підкреслив співак.

Разом з тим, Вакарчук переконує, що стояти осторонь життя всередині країни не буде. І, очевидно, йдеться таки про політичне життя.

Вакарчук не йде у президенти: дивіться відео

У зв'язку з тим, що Вакарчук не піде на президентські вибори, то президентський рейтинг може змінитися, але не значно, повідомила у коментарі 24 каналу наукова керівниця фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

До речі, 24 канал підготував для вас тест, який перевірить наскільки добре ви знаєте цитати Святослава Вакарчука. Знайти його можете тут.

Згодом міський голова Львова і кандидат у президенти України Андрій Садовий нагадав артисту Святославу Вакарчуку про свою недавню пропозицію об'єднатися на парламентських виборах.

Львівський голова наголосив, що в об'єднані з Вакарчуком бачить можливості для "швидкої зміни обличчя української політики".

Обвал у окупантів

На автопідходах до Кримського мосту на окупованому півострові та зі сторони російської Тамані обвалилися штучно створені насипи. Причиною стали сильні снігопади, які обрушилися на Крим. Все, що створене штучно, колись обвалиться, і напис, і імперія.

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Наразі робочі за допомогою спецтехніки прибирають землю, яка частково обсипалась на трасу.

У деяких місцях сходи землі виламали ливнівки з плит. Водночас, зсуви сталися на автопідходах до Кримського мосту і з укранської, і з російської сторони.



Поблизу Кримського мосту обвалилися штучно створені насипи

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

Крім того, в окупованому Росією Криму поблизу Керчі назріває нова загроза екологічної катастрофи через діяльність Комиш-Бурунського залізорудного комбінату.

Що відомо про Комиш-Бурунський залізорудний комбінат? Наразі це закрите підприємство з видобутку, збагачення та агломерації руд заліза (у тому числі з домішками миш'яку, фосфору тощо) у районі Керчі. Раніше виробляв офлюсований агломерат залізних руд і флюсовий вапняк. Включає 3 залізорудних і 1 вапняковий кар'єри, дробильно-збагачувальну і агломераційного фабрики, інші об'єкти.

Сховище було створене на місці кримських озер і зараз являє собою гідротехнічні споруди, в яких містяться токсичні речовини. Загалом вміст небезпечних речовин у ньому перевищує допустиму норму у 30-150 разів.

"Ситуація може привести до спалаху масових захворювань населення, а також загрожує флорі та фауні на сотні кілометрів від сховищ, шляхом поширення токсичних речовин морською водою вздовж узбережжя Чорного моря," – наголосив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

Кандидатів до Антикорсуду все менше і менше

Деякі кандидати на посади до Вищого антикорупційного суду викликали сумніви у членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Все через невідповідності у деклараціях, уникнення сплати податків та невідповідні професійні навички.

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28 січня ГРМЕ та ВККСУ завершили спільні спеціальні засідання у межах конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді. На розгляд було винесено 49 кандидатур, щодо яких у експертів виникли сумніви. Лише 7 із них вдалося розвіяти занепокоєння.

Наразі участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжує 71 кандидат із 113-ти, які успішно склали іспит.

Голова ГРМЕ Сер Ентоні Хупер виділив декілька причин чому кандидати до Антикорсуду "вилітають":

Невідповідності у деклараціях – у деклараціях деяких кандидатів виявляли автомобілі чи нерухомість, придбані за значно вищі суми від задекларованих. Ознаки уникнення сплати податків або сумніви щодо того, чи всі податки були сплачені кандидатом. Професійні навички. Пости в соціальних мережах – деякі кандидати не "відповідають кодексу суддівської етики, підривають довіру громадськості до судової системи та судів" своїми коментарями у соцмережах.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

З-під крила Росії

До новоствореної Православної церкви України перейшли майже півтори сотні парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

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З кожним днем їхня кількість зростає.

Наприклад до новоствореної Православної церкви вже перейшли 2 кафедральні собори – Спасо-Преображенський собор у Вінниці та Миколаєво-Успенський собор у Коломиї. Також до складу ПЦУ увійшли 146 парафіяльних храмів. Найбільше з них перейшли до Помісної церкви у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосило вже 32 парафії.

Більше дивіться у карті переходів до ПЦУ з УПЦ МП:

Зазначимо, що Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У законі прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.