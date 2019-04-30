Главные новости 30 апреля: ЦИК объявила официальные результаты выборов, пожар на Ровенской АЭС

ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины 2019. На Ровенской АЭС произошел пожар, энергоблок №3 вынужденно отключили. Зеленский и Порошенко прокомментировали официальные результаты выборов, а еще пообщались по телефону и достигли договоренности о встрече. Зеленский встретился с руководителями ПЦУ Епифанием и УПЦ МП Онуфрием. Такими были главные новости 30 апреля, в Украине.

Официальные результаты второго тура выборов

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля – в него попали действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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30 апреля ЦИК официально объявила результаты выборов. За Зеленского отдали свои голоса 13 миллионов 541 тысяча 528 избирателей. За Порошенко проголосовали 4 миллиона 522 тысячи 450 украинцев. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

Отрыв между кандидатами – более 48%.

Владимир Зеленский займет пост президента максимум в первых числах июня 2019 года:

ЦИК 30 апреля объявила официальные результаты выборов.

Теперь их должны опубликовать в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" в течение 5 дней.

Со дня публикации начнется отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться инаугурация.

Конкретную дату инаугурации по представлению спикера парламента и согласно действующему законодательству Украины должна назначить Верховная Рада.

Пожар на Ровенской АЭС

Из-за повреждения трансформатора на территории Ровенской атомной электростанции вспыхнул пожар. По информации управления ГСЧС в Ровенской области, трансформатор загорелся на открытой территории распределительного устройства около 21:00. Уже в 22:00 пожар был ликвидирован силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС.

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Сейчас радиационный фон – в пределах нормы, никто не пострадал и не погиб. Участие в ликвидации возгорания принимали 36 человек и 10 единиц техники.

Как рассказал начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик, из-за повреждения и последующего возгорания трансформатора отключили блок №3. Следовательно, сейчас на РАЭС работают только 1-й и 4-й энергоблоки с суммарной нагрузкой в 1260 МВт. Замечаний к работе основного оборудования этих энергоблоков и персонала нет.

Смотрите видео о пожаре на Ровенской АЭС:

Что касается энергоблока №2, то здесь сейчас продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт: все работы выполняют согласно с графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации этого блока также не было.

Причины инцидента выясняют специалисты. По международной шкале событий на атомных объектах он имеет индекс "0/вне шкалы". Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм,

– отметил представитель станции.

Впоследствии в пресс-службе РАЭС сообщили, что в результате повреждения и последующего возгорания трансформатора, кроме энергоблока №3, отключилась еще первая система шин мощностью 330 кВ. Тем временем, в сети начали публиковать фото и видео пожара на Ровенской АЭС.

"Со слов очевидцев, сейчас все в порядке. Угрозы нет. Но думаю окна в городе Вараш (недалеко от него располагается Ровенская АЭС – 24 канал) и окрестных селах стоило бы закрыть, чтобы там не было", – отметил активист Дмитрий Бенко.

К слову, это не первый громкий пожар на Ровенщине в течение последнего времени. В частности, недавно вблизи Старого Села, что в Рокитиновском районе, загорелся природный заповедник.

Что известно о Ровенской АЭС?Это одна из 5 атомных электростанций Украины (другие четыре – Южноукраинская, Хмельницкая, Чернобыльская, Запорожская). Станция расположена вблизи города Вараш (бывший Кузнецовск) на западном Полесье, близ реки Стыр.



Это первая в Украине атомная электростанция с энергетическим водо-водяным реактором типа ВВЭР-440 (В-213). Ее генерирующая мощность составляет 2835 МВт. РАЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".



Строить Ровенскую электростанцию начали в 1973 году, а впервые ввели ее в эксплуатацию в 1980-81 годах (1-й и 2-й энергоблоки). В 1986-м начал работу 3-й энергоблок, а в 2004-м – 4-й.



2 июля 2018 года было заявлено о подготовке к строительству энергоблока №5.





Ровенская АЭС

Зеленский и Порошенко прокомментировали официальные результаты выборов

Владимир Зеленский официально стал победителем выборов президента Украины и уже ожидает на инаугурацию, которая состоится 3 июня.

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Действующий глава государства признал свое поражение и поблагодарил всех украинцев, которые за него голосовали. В то же время Петр Порошенко поблагодарил Украину и народ за 5 лет совместной работы.

Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого Государства и этой великой Нации,

– сказал Порошенко.

Гарант отметил, что во время второго тура 21 апреля "мы не победили, но и не проиграли". Он подчеркнул, что его поддержали 4,5 миллиона украинцев, поэтому "главные победы еще впереди".

Дякую українському народові, що він подарував мені велике щастя бути лідером цієї Держави і цієї великої Нації. pic.twitter.com/daWXUD2eBE — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2019 г.

В команде Владимира Зеленского были радостно-оптимистичными.

Итак, мы официально победили во втором туре выборов Президента Украины! Ждем инаугурацию,

– заявили в команде Зеленского.

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?​• Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет.

• Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти.

​• Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей.

​• Предлагает принять законы об импичменте президента и отзыве народных депутатов.

​• Предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам.

​• За "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

​• Провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату украинских военных вывести на "уровень натовских стандартов".

Порошенко звонил Зеленскому

Петр Порошенко обратился к украинцам и рассказал, чем собирается заниматься в течение последних недель своей президентской каденции. А также сообщил о своем разговоре с Владимиром Зеленским и договоренностях, которые в этой беседе были достигнуты.

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Действующий глава государства позвонил Владимиру Зеленскому сразу после обнародования протокола ЦИК от 30 апреля об окончательных результатах выборов президента Украины, и поздравил его. А также предложил своему когда-то оппоненту на выборах и победителю президентской гонки скоординировать усилия для совместного отпора российской агрессии. И Зеленский согласился встретиться с Порошенко в ближайшее время.

Соперничество на выборах – осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни единого шанса воспользоваться переходным периодом в Украине. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у новоизбранного президента,

– сказал Порошенко.

По его мнению, сейчас нужно "продемонстрировать всем партнерам единую украинскую позицию". Ведь "раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины".

"Российская Федерация заслуживает существенного усиления санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", – подытожил Порошенко.

Владимир Зеленский встретился с Епифанием, Филаретом и Онуфрием

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля 2019 года встретился с почетным патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием, руководителем Православной церкви Украины. А после этого – поехал общаться с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

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Епифаний и Зеленский встретились в Михайловском Златоверхом монастыре города Киева. Митрополит поздравил Владимира Зеленского и пожелал мудрости, силы и вдохновения в ответственном служении украинскому народу.

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Епифаний поздравил Зеленского и пожелал вдохновения в служении украинскому народу

После встречи с Епифанием Владимир Зеленский поговорил с почетным патриархом Филаретом. Тот поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал "использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла".



Встреча Зеленского и Филарета, 30 апреля 2019 года

А потом Зеленский поехал в митрополичью резиденцию в Феофании, где встретился с руководителем УПЦ МП митрополитом Онуфрием. Зеленский поздравил Онуфрия "со Светлым Христовым Воскресением", в то же время Онуфрий в ответ поздравил Зеленского "с главным православным праздником и с его избранием на пост Президента Украинского государства".



Встреча Зеленского и Онуфрия, 30 апреля 2019 года