Головні новини 30 квітня: ЦВК оголосило офіційні результати виборів, пожежа на Рівненській АЕС

ЦВК офіційно оголосила результати виборів президента України 2019. На Рівненській АЕС сталася пожежа, енергоблок №3 вимушено відключили. Зеленський і Порошенко прокоментували офіційні результати виборів, а ще поспілкувалися телефоном і досягли домовленості про зустріч. Зеленський зустрівся з керівниками ПЦУ Епіфанієм та УПЦ МП Онуфрієм. Такими були головні новини вівторка, 30 квітня, в Україні.

Офіційні результати другого туру виборів

Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня – до нього потрапили чинний президент України Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

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30 квітня ЦВК офіційно оголосила результати виборів. За Зеленського віддали свої голоси 13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців. За Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 українців. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

Відрив між кандидатами – понад 48%.

Володимир Зеленський обійме посаду президента щонайпізніше у перших числах червня 2019 року:

• ЦВК 30 квітня оголосило офіційні результати виборів.

• Тепер їх повинні опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" протягом 5 днів.

• З дня публікаціє розпочнеться відлік 30 днів, протягом яких має відбутися інавгурація.

• Конкретну дату інавгурації за поданням спікера парламенту і згідно з чинним законодавством України призначити Верховна Рада.

Пожежа на Рівненській АЕС

Через пошкодження трансформатора на території Рівненської атомної електростанції спалахнула пожежа. За інформацією управління ДСНС у Рівненській області, трансформатор загорівся на відкритій території розподільчого пристрою близько 21:00. Вже о 22:00 пожежу було ліквідовано силами державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС.

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Наразі радіаційний фон – у межах норми, ніхто не постраждав і не загинув. Участь у ліквідації займання брали 36 осіб і 10 одиниць техніки.

Як розповів начальник управління інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС Петро Кратік, через пошкодження та подальше загоряння трансформатора відключили блок №3. Відтак, наразі на РАЕС працюють лише 1-й і 4-й енергоблоки з сумарним навантаженням у 1260 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування цих енергоблоків і персоналу немає.

Дивіться відео про пожежу на Рівненські АЕС:

Щодо енергоблоку №2, то тут наразі триває капітальний планово-попереджувальний ремонт: усі роботи виконують згідно з графіком. Порушень меж і умов безпечної експлуатації цього блоку також не було.

Причини інциденту з'ясовують фахівці. За міжнародною шкалою подій на атомних об'єктах він має індекс "0/поза шкалою". Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм,

– зауважив представник станції.

Згодом у прес-службі РАЕС сповістили, що внаслідок пошкодження та подальшого загоряння трансформатора, окрім енергоблоку №3, відключилася ще перша система шин потужністю 330 кВ. Тим часом, у мережі почали публікувати фото та відео пожежі на Рівненській АЕС.

"Зі слів очевидців, зараз все гаразд. Загрози немає. Але думаю вікна в місті Вараш (неподалік нього розташовується Рівненська АЕС – 24 канал) та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", – зазначив активіст Дмитро Бенко.

До слова, це не перша гучна пожежа на Рівненщині упродовж останнього часу. Зокрема, нещодавно поблизу Старого Села, що у Рокитинівському районі, зайнявся природний заповідник.

Що відомо про Рівненську АЕС?Це одна з 5 атомних електростанцій України (інші чотири – Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська, Запорізька). Станція розташована поблизу міста Вараш (колишній Кузнецовськ) на західному Поліссі, неподалік річки Стир.



Це перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213). Її генерувальна потужність становить 2835 МВт. РАЕС є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".



Будувати Рівненську електростанцію розпочали у 1973 році, а вперше ввели її в експлуатацію у 1980-81 роках (1-й і 2-й енергоблоки). У 1986-му розпочав роботу 3-й енергоблок, а у 2004-му – 4-й.



2 липня 2018 року було заявлено про підготовку до будівництва енергоблоку №5.





Рівненська АЕС

Зеленський і Порошенко прокоментували офіційні результати виборів

Володимир Зеленський офіційно став переможцем виборів президента України і вже очікує на інавгурацію, яка відбудеться до 3 червня.

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Чинний глава держави визнав свою поразку і подякував усім українцям, які за нього голосували. Водночас Петро Порошенко подякував Україні та народу за 5 років спільної праці.

Дякую українському народові, що він подарував мені велике щастя бути лідером цієї Держави і цієї великої Нації,

– сказав Порошенко.

Гарант зауважив, що під час другого туру 21 квітня "ми не перемогли, але і не програли". Він наголосив, що його підтримали 4,5 мільйона українців, тому "головні перемоги ще попереду".

Дякую українському народові, що він подарував мені велике щастя бути лідером цієї Держави і цієї великої Нації. pic.twitter.com/daWXUD2eBE — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2019 г.

у команді Володимира Зеленського були радісно-оптимістичний.

Отже, ми офіційно перемогли у другому турі виборів Президента України! Чекаємо на інавгурацію,

– заявили у команді Зеленського.

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?​• Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років.

• Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади.

​• Пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів.

​• Пропонує прийняти закони про імпічмент президента та відкликання народних депутатів.

​• Пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками.

​• За "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

​• Провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату українських військових вивести на "рівень натівських стандартів".

Порошенко телефонував Зеленському

Петро Порошенко звернувся до українців та розповів, чим збирається займатися протягом останніх тижнів своєї президентської каденції. А також повідомив про свою розмову з Володимиром Зеленським та домовленості, яких у цій розмові було досягнуто.

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Чинний глава держави подзвонив до Володимира Зеленського одразу після оприлюднення протоколу ЦВК від 30 квітня про остаточні результати виборів президента України, і привітав його. А також запропонував своєму колись опоненту на виборах та переможцю президентських перегонів скоординувати зусилля для спільної відсічі російській агресії. І Зеленський погодився зустрітися з Порошенком найближчим часом.

Суперництво на виборах – залишилося в минулому. Ми не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні. Розраховую, така позиція знайде підтримку і у новообраного президента,

– сказав Порошенко.

На його думку, зараз потрібно "продемонструвати усім партнерам єдину українську позицію". Адже "роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України".

"Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому я присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити розв'язання цієї проблеми – це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", – підсумував Порошенко.

Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм

Новообраний президент України Володимир Зеленський 30 квітня 2019 року зустрівся з почесним патріархом Філаретом та митрополитом Епіфанієм, керівником Православної церкви України. А після цього – поїхав спілкуватися із головою Української православної церкви (Московського патріархату) митрополитом Онуфрієм.

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Епіфаній та Зеленський зустрілися у Михайлівському Золотоверхому монастирі міста Києва. Митрополит привітав Володимира Зеленського і побажав мудрості, сили й наснаги у відповідальному служінні українському народу.



​Епіфаній привітав Зеленського і побажав наснаги у служінні українському народу

Після зустрічі з Епіфанієм Володимир Зеленський поговорив з почесним патріархом Філаретом. Той привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах та закликав "використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла".



Зустріч Зеленського і Філарета, 30 квітня 2019 року

А потім Зеленський поїхав до митрополичої резиденції у Феофанії, де зустрівся з керівником УПЦ МП митрополитом Онуфрієм. Зеленський привітав Онуфрія "зі Світлим Христовим Воскресінням", натомість Онуфрій у відповідь привітав Зеленського "з головним православним святом та з його обранням на посаду Президента Української держави".



Зустріч Зеленського та Онуфрія, 30 квітня 2019 року