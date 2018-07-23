Главный тренер "Динамо" прокомментировал соперника киевлян в квалификационном раунде ЛЧ

Наставник "Динамо" прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Как только стало известно, что "Динамо" сыграет со "Славией" в квалификации Лиги Чемпионов, Александр Хацкевич на официальном сайте киевлян высказал свое мнение относительно будущего соперника.

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"Пока никакой информации относительно "Славии" у нас нет. На сборе мы играли с чемпионом Чехии "Викторией", которая произвела впечатление физически крепкой команды. Что-то другое пока сказать не могу – так быстро информация не собирается", – сказал он.

Также Хацкевич отметил, что прежде всего "Динамо" интересует кадровый потенциал соперника, но сейчас команда сосредоточена на старте чемпионата Украины.

"Любая информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, в ближайшее время соберем полную информацию про чешский клуб. Пока у нас впереди старт чемпионата, что на данный момент более важно для нас", – отметил главный тренер "Динамо".