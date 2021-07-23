Инцидент произошел, предположительно, 19 июля. Однако огласку событие получило 23 числа.

Актуально Уже не до медуз: курортную Кирилловку атаковали крупные пауки – видео

Ужасный запах

  • Мертвых кур растащили по всей дороге автомобили.
  • На фото видно, что их – примерно 10.
  • Из-за жары они разлагаются на солнце.
  • Вследствие этого, образовался ужасный запах.

Что говорят местные

В ТСН сообщают, что инцидент произошел во второй половине дня 19 июля. Так, одна из местных жительниц, каждый день ездит по этой дороге.

Я ехала домой. На дороге были какие-то куски с перьями, стояла страшная вонь. На следующий день, 20 июля, уже все было завернуто и такой вони уже не было,
– рассказала жительница Мария.

Также о происшествии написала очевидица Светлана Плыс в фейсбук-сообществе "Твоё Подгородное" и выложила соответствующие фото. Женщина пишет, что сбросили кур на улице Шоссейной. Также она жалуется на страшную вонь.

Дохлі кури Під Дніпром Сморід 23.07.2021
Под Днепром в Подгородном выбросили тушки кур / Фото из фейсбука "Твоё Подгородное"

В комментариях одна из пользовательниц отмечает, что куры могли выпасть случайно, пока водитель ехал по скоростной трассе. Однако многие люди отрицают это и называют водителя "больным".

Дохлі кури під Дніпром Підгорне Викинули по дорозі 23.07.2021
Мертвых кур выбросили по дороге из грузовика / Фото "Твоё Подгородное"