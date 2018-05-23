Голос Америки. Как восстанавливаются от психологической травмы подростки школы Санта-Фе в Техасе

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в школе Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек. Дети тяжело переживают те страшные события, им сложно улыбаться, ведь перед глазами страшная картина, однако, утверждают, что поможет только время.

Также в выпуске: Вопросы вторжения России на восток Украины и аннексии Крыма должны получить больший вес – об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Американские фирмы по кибербезопасности предупредили о возможном плане России осуществить атаку на Украину. Вирусная программа может быть использована для шпионажа, препятствования работы интернет-коммуникаций или похищения частных данных лиц и компаний.