Голос Америки. Как восстанавливаются от психологической травмы подростки школы Санта-Фе в Техасе
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в школе Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек. Дети тяжело переживают те страшные события, им сложно улыбаться, ведь перед глазами страшная картина, однако, утверждают, что поможет только время.
Также в выпуске:
Вопросы вторжения России на восток Украины и аннексии Крыма должны получить больший вес – об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Американские фирмы по кибербезопасности предупредили о возможном плане России осуществить атаку на Украину.
Вирусная программа может быть использована для шпионажа, препятствования работы интернет-коммуникаций или похищения частных данных лиц и компаний.
Источник: 24 Канал
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