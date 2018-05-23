Голос Америки. Як відновлюються від психологічної травми підлітки школи Санта-Фе в Техасі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у школі Санта-Фе в Техасі загинуло 10 осіб. Діти важко переживають ті страшні події, їм складно посміхатися, адже перед очима страшна картина, однак, ствержують, що допоможе їм лише час.

Також у випуску: Питання вторгнення Росії на сході України і анексії Криму повинні отримати більшу вагу – про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Американські фірми з кібербезпеки попередили про можливий план Росії здійснити атаку на Україну. Вірусна програма може бути використана для шпигунства, перешкоджання роботи Інтернет-комунікацій або викрадення приватних даних осіб та компаній.