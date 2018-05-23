Голос Америки. Як відновлюються від психологічної травми підлітки школи Санта-Фе в Техасі
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у школі Санта-Фе в Техасі загинуло 10 осіб. Діти важко переживають ті страшні події, їм складно посміхатися, адже перед очима страшна картина, однак, ствержують, що допоможе їм лише час.
Також у випуску:
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Вірусна програма може бути використана для шпигунства, перешкоджання роботи Інтернет-комунікацій або викрадення приватних даних осіб та компаній.
Джерело: 24 Канал
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