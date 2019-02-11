Голос Америки: Руководитель МИД Венгрии резко ответил на упреки о сотрудничестве с Москвой

В свежем выпуске "Голоса Америки" – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметился пламенным ответом на вопрос журналистки относительно особых отношений с Россией, назвав такие мысли "лицемерными".

Также в выпуске:

Начиная с 11 февраля госсекретарь США Майк Помпео будет находиться в странах Центральной Европы с визитом по случаю 30-летия свержения так называемого "железного занавеса".

В США замечают новый шатдаун на горизонте: будет ли президент Дональд Трамп иметь желание договариваться с Конгрессом.