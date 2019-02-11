Голос Америки: Руководитель МИД Венгрии резко ответил на упреки о сотрудничестве с Москвой
В свежем выпуске "Голоса Америки" – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметился пламенным ответом на вопрос журналистки относительно особых отношений с Россией, назвав такие мысли "лицемерными".
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Источник: 24 канал
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