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      Голышом за славой, или Почему во время спортивных матчей на поле выбегают смельчаки без одежды

      Спорт навыворот 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в 1974 году во время регбийного матча в Лондоне на стадион выбежал мужчина совсем без одежды. Фотография чудака тогда облетела все известные издания, а в спорте затем появилось целое новое явление. Устроить голый перформанс с тех пор пыталось немало смельчаков. Этих людей стали называть стрикерами и некоторые из них стали легендами этого дела.

      Также в выпуске:

      В некоторых странах спорт становится частью культуры народа. Так, в африканской стране Синегал народным видом спорта является Лаамб – поединки на стадионах.

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      Теги: Спорт История Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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