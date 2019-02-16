Голышом за славой, или Почему во время спортивных матчей на поле выбегают смельчаки без одежды
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в 1974 году во время регбийного матча в Лондоне на стадион выбежал мужчина совсем без одежды. Фотография чудака тогда облетела все известные издания, а в спорте затем появилось целое новое явление. Устроить голый перформанс с тех пор пыталось немало смельчаков. Этих людей стали называть стрикерами и некоторые из них стали легендами этого дела.
Также в выпуске:
В некоторых странах спорт становится частью культуры народа. Так, в африканской стране Синегал народным видом спорта является Лаамб – поединки на стадионах.
Источник: 24 канал
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