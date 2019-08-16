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      Города не получили 10 миллиардов гривен из бюджета: у Зеленского объяснили почему

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      Офис Президента задерживает субвенции городам
      Офис Президента задерживает субвенции городам / pon.org

      Руководители многих городов начали жаловаться, что в их бюджеты не поступили государственные субвенции на социально-экономическое развитие. Как оказалось, задержки инициированы Офисом Президента для проверки целесообразности использования этих денег.

      Правительство задерживает украинским городам 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенций на социально-экономическое развитие. Мэры жалуются, что не успевают за это подготовить школы к новому учебному году и закончить ряд проектов, передает "Экономическая правда".

      Интересно: Сколько денег и времени нужно на ремонт всех дорог Украины: версия Омельяна

      Субвенция – форма денежной помощи городам из государственного бюджета, которая предназначена для конкретных проектов.

      Деньги должны были поступить в бюджеты еще в конце июля, однако Офис Президента намеренно задерживает финансирование. Согласно письму главы ОП Андрея Богдана, это необходимо для проверки целесообразности использования государственных денег, чтобы не допустить коррупции. Кабинет министров попросили не выдавать предписаний на распределение денег до момента формирования нового правительства.

       

      Письмо Андрея Богдана к премьер-министру Владимиру Гройсману

      Задержка субвенций может принести неудобства мэрам городов, поскольку каждый местный бюджет имеет план с определенными суммами и сроками. Некоторые мэры жалуются, что планировали в этот период начать строительство дорог, площадей и школ.

      1,4 миллиарда приходится на малые города. Они должны "подтянуть" на эти средства свою образовательную и коммунальную инфраструктуру для того, чтобы подготовиться к следующему этапу административно-территориальной реформы. Приведу вам пример одной школы в Прилуках. На средства первых траншей они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель.
      – сказал руководитель Ассоциации городов Украины Андрей Слобожан.

      У Зеленского сказали, что представители старой власти понимают, что с новой властью они не смогут договориться о коррупционных схемах. Именно поэтому они якобы пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования, пока еще имеют власть.

      "Проекты, на которые выделили государственное финансирование, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров. При обнаружении нарушений или коррупционных рисков, проекты будут скорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности", – пояснили в Офисе Президента.

      Отметим, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа, именно тогда депутаты смогут начать работу по принятию состава нового Кабинета Министров.


      Что делает Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Офіс Президента Бюджет Кабинет Министров Украины
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