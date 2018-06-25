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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Государство должно разработать программу защиты и социализацию для ромов, – правозащитник

16 Читати новину українською
Государство должно разработать программу защиты и социализацию для ромов
Государство должно разработать программу защиты и социализацию для ромов / m.znaj.ua

Убийство произошло из-за нашего бездействия и халатности к тем людям, которые находятся в критическом состоянии. Во Львове много ромов. Чтобы избежать убийства, мы могли бы создать какую-то программу, чтобы проработать с этими людьми, поставить их на какой-то учет. Следовало провести беседу с людьми, которые уехали из Закарпатья в другие области.

Об этом в эфире 24 канала рассказал цыганский правозащитник Мирослав Горват.

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По его словам, сегодня по подсчетам организаций, около тысячи людей выезжают за пределы Закарпатской области по территории Украины в поисках работы. Их основной заработок – сбор железа. Они сдавали его во Львове, зарабатывая 100-150 гривен для того, чтобы выжить.

Запугивания и вообще страшные вещи с цыганами происходят давно. Сначала ходили с топорами, потом в масках, балаклавах. А теперь ночью, когда люди спали, напали с ножами и зарезали. Резали всех – от женщин до детей. Женщина защищала своего ребенка, то ей полностью порезали спину. Об этом страшно говорить,
– сказал Горват.

Он также отмечает, что они выезжают на Львов не потому, что им так хочется, а потому, что у них нет возможности питаться. Если есть такие цыгане, которые воруют, торгуют наркотиками, то их надо поймать, закрыть и дать им наибольший срок наказания. Закон один для всех. Однако не все цыгане воруют и совершают преступления.

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"Сегодня около 80 человек вышли на улицу с митингом "Нет расизму". К нам вышел Геннадий Москаль. Было также много журналистов, мы вместе обсуждали вопросы расизма. Его не может быть, ведь мы все граждане Украины. Нас не стоит воспринимать как чужих. Закарпатье – это мультинациональный край, здесь очень много национальностей. За цыган некому встать", – отметил цыганский правозащитник Мирослав Горват.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Теги: Новости Украины Новости Львова Ромы Новости Закарпатья
Источник: 24 канал
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